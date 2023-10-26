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Казахстан. Взрыв на шахте АрселорМиттал, погибло 28 шахтеров
13:01 28.10.2023

Число погибших при ЧП на шахте Костенко возросло до 28

По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются, сообщает Zakon.kz.

В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМитталТемиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

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29 октября объявлен Днем общенационального траура

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков в результате трагедии на шахте имени Костенко, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования.

Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, число погибших при аварии достигло 22 человек. В шахте остается 24 шахтер.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Мухит Турсынали

Источник - Zakon.kz
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