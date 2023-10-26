Казахстан. Взрыв на шахте АрселорМиттал, погибло 28 шахтеров

13:01 28.10.2023

Число погибших при ЧП на шахте Костенко возросло до 28



По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются, сообщает Zakon.kz.



В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМитталТемиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.



В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.



Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.



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29 октября объявлен Днем общенационального траура



Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура, сообщает Zakon.kz.



Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков в результате трагедии на шахте имени Костенко, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования.



Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.



Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, число погибших при аварии достигло 22 человек. В шахте остается 24 шахтер.



В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.



Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.



Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".



Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.



Мухит Турсынали