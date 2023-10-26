Президент Кыргызстана открыл пограничный пост в Каркыре и мечеть в селе Кен-Суу

13:09 28.10.2023

Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев открыли новый пограничный пост в Каркыре



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 28 октября в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область открыл новый пограничный пост "Чаар-Кудук", расположенный в местности Каркыра Тюпского района.



Как сообщает пресс-служба президента, строительство поста началось в сентябре 2023 года, он оборудован всеми необходимыми условиями для проживания и служебно-боевой деятельности по охране отдаленных участков границы.



Личный состав нового подразделения будет охранять отдаленный и достаточно сложный участок границы, проходящей на высоте 2280 метров над уровнем моря, и относится к отделу пограничной службы "Каркыра".



Помимо охраны границы, пограничники поста будут осуществлять контроль иностранных и внутренних туристов и следить за поддержанием пограничного режима и режима государственной границы при въезде на пастбища "Уч-Суу", "Кичи-Чон-Жыналач" и "Турук".



Садыр Жапаров обратил внимание пограничников на необходимость соблюдения служебной дисциплины и военного этикета, четкого исполнения возложенных обязанностей.



