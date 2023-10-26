|Президент Кыргызстана открыл пограничный пост в Каркыре и мечеть в селе Кен-Суу
13:09 28.10.2023
Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев открыли новый пограничный пост в Каркыре
Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 28 октября в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область открыл новый пограничный пост "Чаар-Кудук", расположенный в местности Каркыра Тюпского района.
Как сообщает пресс-служба президента, строительство поста началось в сентябре 2023 года, он оборудован всеми необходимыми условиями для проживания и служебно-боевой деятельности по охране отдаленных участков границы.
Личный состав нового подразделения будет охранять отдаленный и достаточно сложный участок границы, проходящей на высоте 2280 метров над уровнем моря, и относится к отделу пограничной службы "Каркыра".
Помимо охраны границы, пограничники поста будут осуществлять контроль иностранных и внутренних туристов и следить за поддержанием пограничного режима и режима государственной границы при въезде на пастбища "Уч-Суу", "Кичи-Чон-Жыналач" и "Турук".
Садыр Жапаров обратил внимание пограничников на необходимость соблюдения служебной дисциплины и военного этикета, четкого исполнения возложенных обязанностей.
Садыр Жапаров открыл новую мечеть в Тюпском районе, названную в честь его отца
Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 28 октября в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в открытии новой мечети в селе Кен-Суу Тюпского района.
Как пишет пресс-служба главы государства, новая мечеть имени "Мусталый уулу Нургожо Ажы", рассчитанная на 1500 мест, построена на месте старой за счет средств международного благотворительного фонда "Ассанабил". На сегодня завершены работы по благоустройству территории вокруг нее.
В своем выступлении глава государства отметил, что большая часть населения Кыргызстана исповедует ислам и кыргызы крепко хранят в своем сердце веру во Всевышнего.
Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что новая мечеть будет содействовать укреплению мира и согласия в обществе, призывая молодых людей стремиться к духовной нравственности, к истинным ценностям ислама. Известно, что советы и учения имамов играют важную роль в предотвращении негативных явлений в нашем обществе.
В данном контексте президент твердо верит в то, что новый объект станет центром веры, воспитывающим патриотичных и заботящихся о своих соотечественниках людей.
Глава государства от себя лично и от имени сельчан поблагодарил благотворительный фонд, в частности его руководителя Саида Баюми, который поддержал строительство современной мечети, создав все необходимые условия для молитвы и изучения религии.
В завершение Садыр Жапаров вознес мольбу за благополучие кыргызского народа и процветание страны, говорится в сообщении.