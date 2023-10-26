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    ЦентрАзия   | 
Лавров заявил о желании защитить ЦентрАзию от стран с "нечистыми" планами
15:03 28.10.2023

Лавров: РФ сделает все для защиты Центральной Азии от стран с нечистыми планами

Россия приложит усилия по защите Центральной Азии от стран с "нечистыми" планами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству БЕЛТА.

"Никто не запрещает выбирать партнеров, но когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов", - объяснил Лавров.

Ранее глава МИД России предрек катастрофу в случае уничтожения сектора Газа. Лавров призвал к прекращению конфликта. Он также констатировал, что население сектора Газы по сути оказалось в блокаде: у мирных жителей нет доступа ни к воде, ни к электричеству, ни к продовольствию.



На вопросы проекта "В теме" отвечает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:

00:00 "Там несколько горячих точек!" // Про Ближний Восток;

00:54 "Потому что он проводил самостоятельную политику!" // Про Каддафи и Ливию;

01:55 "Мы не согласны с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права!" // Про арабо-израильский конфликт;

02:56 "Мы были за создание еврейского государства!" // Про Израиль, Палестину и СССР;

04:38 "Я им говорил очень простую вещь!" // Про "танцы экстремистов против Израиля" и позицию израильских коллег;

06:42 "Уже два поколения выросли в таком экстремистском духе!";

07:02 Израиль и Палестина: переговоры реальны?

08:11 "Это поразительно!" // Про то, как в ООН ответили на вопрос о погибших сотрудниках ООН в зоне конфликта;

08:57 "Призываем к немедленному прекращению боевых действий! В этом отличие нашей резолюции от американской!"

09:55 "Если Газу уничтожат, выгонят 2 миллиона жителей, это создаст катастрофу на долгие десятилетия!"

11:24 "На словах говорили: да, мы за переговоры!" // Про действия и объяснения израильских властей;

12:04 "Мы предупреждали, что настроения в обществе радикальные!" // Про ХАМАС, Кондолизу Райс и аргументы российской стороны;

14:00 "Любыми методами создавать здесь раздражители!" // Про "поведение" американцев;

14:41 "Нас уже обвинили в том, что мы натравили ХАМАС на Израиль, чтобы отвлечь внимание от Украины!";

16:00 "Категорически отказались с нами разговаривать!" // Про агрессивную позицию Запада и Украину;

17:35 "Они покусились на все русское!" // Про позор ЮНЕСКО и варварское уничтожение памятников в Одессе;

18:58 "Уже начинает побаиваться этого монстра!" // Про Зеленского и сигнал Западу;

20:17 Национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке?

21:17 "Все проблемы необходимо решать по-честному! И БЕЗ двойных стандартов!"

21:37 "Весь Запад подмял под себя Вашингтон!" // Про англосаксонские идеи;

23:03 "Немцы создали свой формат! Французы, думаю, не будут долго ждать и сделают тоже самое!"

24:48 "Чтобы из Центрально-Азиатского региона не делали плацдарм, как его сотворили из Украины!";

25:27 "Здесь формируется сеть региональных структур!" // Про ШОС, партнеров и чистые намерения.

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698494580


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