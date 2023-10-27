Илон Маск (Starlink) пообещал оказать помощь сектору Газа

21:00 28.10.2023

Алия Демина



Но только международно признанным организациям



Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети Х, что его компания Starlink поможет сектору Газа. Эта помощь будет заключаться в предоставлении спутниковой связи, но при одном условии – ее окажут только международно признанным организациям, действующим на территории анклава.



Данное заявление бизнесмен сделал после публикации представителя Демократической партии США Александрии Окасио-Кортес, в которой она выразила свою позицию о недопустимости отключения связи.



После начала израильского наземного наступления на территории сектора Газа были отключены сотовая связь и Интернет – в результате многие международные организации и средства массовой информации потеряли связь со своими сотрудниками. Помимо этого, экстренные и оперативные службы теперь не могут координировать свою работу для спасения мирных жителей.