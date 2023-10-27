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Эрдоган объявил Израиль военным преступником и пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем"
21:16 28.10.2023

Эрдоган пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем"

СТАМБУЛ, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле в субботу заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа, и задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем".

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.

"Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены той же решимости, что и в Ливии, в Карабахе, знайте – мы таковы и на Ближнем Востоке", - заявил Эрдоган с палестинской куфией на шее на митинге. По его словам, число участников митинга в аэропорту Ататюрка составило около 1,5 миллиона.

Комментируя голосование в ООН, Эрдоган отметил, что лишь "13-14" стран поддержали позицию Израиля. "Так что, Израиль, ты обречен на одиночество в мире и после этого будешь обречен, чтобы ты ни делал. ООН сделала хороший шаг, приняв эту резолюцию", - отметил турецкий президент. Эрдоган посетовал на оппозиционеров, считающих ХАМАС террористами, и на тех, кто голосует за этих политиков. Он повторил, что, по его мнению, именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами.

По его словам, за резню в секторе Газа несет ответственность Запад, это также наследие западных стран. Эрдоган заявил, что Израиль "совершает настоящие военные преступления", премьер Израиля Биньямин Нетаньяху является "истинным террористом", а Запад мобилизовал все силы, в том числе СМИ, для легитимации этих "военных преступлений".

Участники митинга выкрикивали антиизраильские лозунги, размахивая флагами Турции и Палестины. Повышенному интересу к митингу способствовало то, что в связи с мероприятием и отмечаемым в воскресенье столетием основания Турции общественный транспорт в городе стал бесплатным, а температура воздуха достигла +25. На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.

Источник - РИА Новости
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