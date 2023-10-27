 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.10.2023
23:13  Страны ШОС создадут общий экономический рынок, - В.Панфилова
21:37  "Заслуга" США: миром будут править тараканы
21:16  Эрдоган объявил Израиль военным преступником и пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем"
21:00  Илон Маск (Starlink) пообещал оказать помощь сектору Газа
15:03  Лавров заявил о желании защитить ЦентрАзию от стран с "нечистыми" планами
13:09  Президент Кыргызстана открыл пограничный пост в Каркыре и мечеть в селе Кен-Суу
13:01  Казахстан. Взрыв на шахте АрселорМиттал, погибло 28 шахтеров

12:52  Таджикские интернет-провайдеры: Обзор тарифов для физических лиц
12:43  На узбекско-таджикской границе задержана крупная партия наркотиков
12:36  Сурайе Рахмонова избрана детским омбудсманом Узбекистана
12:33  Из истории культурно-идеологического аппарата в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
12:21  "Известия": в России планируют наладить производство еды с мукой из сверчков
03:10  География митингов в поддержку сектора Газа продолжает расширяться
02:01  Узбекистан. Кадры. Фармагентство возглавил Абдулла Азизов, послом в Австрии стал Бахтиер Ибрагимов
01:09  Запад мечтает об Украине в границах XVI века, - ИноСМИ
00:59  Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
00:37  Кабмин Кыргызстана сократил число заместителей министров в 8 министерствах
00:31  Вещь дня: в сети продают шапки для защиты от 5G
00:06  Узбекистан. Цель по инфляции в 5% переносится на вторую половину 2025 года
00:01  В Казахстане 1 ноября стартует программа по бесплатному чипированию кошек и собак
Пятница, 27.10.2023
22:37  Кыргызстан - самая опасная для женщин страна в ЦентрАзии. Самая безопасная - Туркмения
21:59  Хуже, чем у Оруэлла. Американцы устроили поминки по свободе слова
20:36  Восстание машин уже началось? - В.Прохватилов
18:06  Китай твердо поддержит Иран в защите его национального суверенитета, территориальной целостности
17:05  Джеффри Сакс: США сделали все, чтобы Украина не выжила
14:52  Вместо Хеллоуина: в России предложили проводить фестивали урожая ... тыквы
14:09  В Россию на пожить просятся гастарбайтеры с Гаити
14:08  Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта
14:05  Как остановить войну в Газе: три рецепта Эрдогана, - Камран Гасанов
14:02  Б.Львовский: Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину
13:34  Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых (пресс-релиз)
12:51  В Узбекистане отменено "мобильное рабство"
12:17  Игорь Кармазин: Карабахнули по отношениям: почему Армения и Россия продолжают ссориться
12:15  Россия создаст новую международную спортивную федерацию
12:10  117 советских истребителей выставили на торги в Казахстане
12:09  Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие? - И.Кефели, Н.Комнева
12:06  Израиль готовится к наземной операции: число жертв в Газе растет, - В.Овчинский
12:04  Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? - СП
12:03  Кадыровский батальон им. Шейха Мансура может отправиться воевать в Газу
02:42  Дети Арбатова. Истоки советской "элитной" гнили, - В.Огрызко
01:41  Послом Узбекистана в Италии назначен Абат Файзуллаев
01:39  В Таджикистане восстанавливают советский "Главлит" для контроля книгоиздания
01:37  В Подмосковье прошли V Межрегиональные Скобелевские военно-патриотические сборы
01:35  Как и было предсказано. В мире родилась война нового типа, - Вадим Бондарь
01:32  Садыр Жапаров поддержал идею изменения флага Кыргызстана
01:30  Кому нужна война на Ближнем Востоке, - Исраэль Шамир
01:15  Тряхнули неприкасаемого. Отца Тимура Кулибаева лишили старейшего нефтехранилища в Актау
00:53  Национал-популисты за Израиль, но Казахстан устал от чужих конфликтов, - Данияр Ашимбаев
00:29  Градус рабства: как нас отучили думать (перечитывая Рэя Брэдбери), - Платон Беседин
00:27  В Словакии официально объявили о прекращении военной помощи Украине
00:11  Южно-корейцы обещают втетерить в 5 новых Казахстанских инвестпроектов $1,5 млрд!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Заслуга" США: миром будут править тараканы
21:37 28.10.2023

Saut al-Iraq
Ирак

Запад и Америка готовят мир к тому, что им будут править только тараканы!

Политика Запада основывается на лжи и военных конфликтах, пишет Saut al-Iraq. Америка разжигает войны одну за другой, защищая свою гегемонию. Такой подход грозит ядерной войной, после которой миром будут править не США и не Европа, а живучие тараканы, отмечает автор статьи.

К сожалению, мы живем в мире, в котором царит закон джунглей: им управляют сильные обладатели ядерного оружия и резолюций в Совете Безопасности ООН, которые являются лишь инструментом в их руках. Из этих резолюций вытекают законы войны и так называемые "права человека", которые Запад тоже использует как ему заблагорассудится. Если просто взглянуть на современную историю, мы обнаружим, что все войны, в которых погибли миллионы людей, были развязаны западными странами, включая Америку. Ирак - одно из мест преступлений, совершенных против него Соединенными Штатами посредством войн. Одна из известных практик Запада, включающая дезинформацию, ложь и лицемерные заявления, практикуется им со времен первой колонизации, а также после войн в Ираке. Вспомните, что было с 1991 до 2003 года. США без колебаний используют двойные стандарты и защищают свои интересы, даже если для этого надо нарушить разработанные ими же законы и принятые соглашения, такие как Женевская конвенция, в которой говорится о правилах ведения войны и недопущении убийств гражданских лиц и ни в чем не повинных людей или разрушения жизненно важной инфраструктуры. Они перевернули все с ног на голову, даже человеческие ценности, мораль и религию.

Те, кто правит Западом, официально или действуя в тени, также не хотят, чтобы их народ думал и использовал свой разум, потому что они быстро поймут, кем на самом деле являются их власти и какие лживые заявления они делают. Вот почему чиновники делают все, что в их силах, чтобы держать народ в неведении. Разумеется, здесь не обошлось без "честных" СМИ. Они хотят, чтобы люди были заняты своей работой и личной жизнью, чтобы не задумывались над тем, чем занимаются их правительства. Одним из простейших примеров этого являются ложные предлоги, которые позволили США оккупировать Ирак. С помощью этого же вранья они создают очаги конфликтов. При этом у Запада есть красные линии, которые никто не должен пересекать, будь то в научном, экономическом или человеческом прогрессе. Но эти линии могут проводить только Соединенные Штаты.

Запад постоянно занимался подстрекательством к мятежу и войнам, особенно в британский колониальный период. Наиболее важными примерами такого подхода являются Палестина, создание государства для евреев, а также Кашмир, конфликты на границах между государствами и разжигание этнических и религиозных конфликтов. Эти кризисы подобны спичкам – достаточно всего лишь одной, чтобы взорвать ядерную пороховую бочку, на которой стоит мир. Тогда на Земле не останется людей. Будет доминировать те, кому не навредит ядерное оружие, а именно – тараканы! Они единственные существа, которые не погибают от ядерной радиации. Им голову отрежешь, они еще неделю бегать будут! Следовательно, благодаря усилиям Запада после последней ядерной битвы в мире будут господствовать только тараканы.

Автор: Сами Аль-Мусави (د. سامي الموسوي)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698518220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере
- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС
- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов
- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов
- Кадровые перестановки
- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?
- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты
- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  