"Заслуга" США: миром будут править тараканы

21:37 28.10.2023

Saut al-Iraq

Ирак



Запад и Америка готовят мир к тому, что им будут править только тараканы!



Политика Запада основывается на лжи и военных конфликтах, пишет Saut al-Iraq. Америка разжигает войны одну за другой, защищая свою гегемонию. Такой подход грозит ядерной войной, после которой миром будут править не США и не Европа, а живучие тараканы, отмечает автор статьи.



К сожалению, мы живем в мире, в котором царит закон джунглей: им управляют сильные обладатели ядерного оружия и резолюций в Совете Безопасности ООН, которые являются лишь инструментом в их руках. Из этих резолюций вытекают законы войны и так называемые "права человека", которые Запад тоже использует как ему заблагорассудится. Если просто взглянуть на современную историю, мы обнаружим, что все войны, в которых погибли миллионы людей, были развязаны западными странами, включая Америку. Ирак - одно из мест преступлений, совершенных против него Соединенными Штатами посредством войн. Одна из известных практик Запада, включающая дезинформацию, ложь и лицемерные заявления, практикуется им со времен первой колонизации, а также после войн в Ираке. Вспомните, что было с 1991 до 2003 года. США без колебаний используют двойные стандарты и защищают свои интересы, даже если для этого надо нарушить разработанные ими же законы и принятые соглашения, такие как Женевская конвенция, в которой говорится о правилах ведения войны и недопущении убийств гражданских лиц и ни в чем не повинных людей или разрушения жизненно важной инфраструктуры. Они перевернули все с ног на голову, даже человеческие ценности, мораль и религию.



Те, кто правит Западом, официально или действуя в тени, также не хотят, чтобы их народ думал и использовал свой разум, потому что они быстро поймут, кем на самом деле являются их власти и какие лживые заявления они делают. Вот почему чиновники делают все, что в их силах, чтобы держать народ в неведении. Разумеется, здесь не обошлось без "честных" СМИ. Они хотят, чтобы люди были заняты своей работой и личной жизнью, чтобы не задумывались над тем, чем занимаются их правительства. Одним из простейших примеров этого являются ложные предлоги, которые позволили США оккупировать Ирак. С помощью этого же вранья они создают очаги конфликтов. При этом у Запада есть красные линии, которые никто не должен пересекать, будь то в научном, экономическом или человеческом прогрессе. Но эти линии могут проводить только Соединенные Штаты.



Запад постоянно занимался подстрекательством к мятежу и войнам, особенно в британский колониальный период. Наиболее важными примерами такого подхода являются Палестина, создание государства для евреев, а также Кашмир, конфликты на границах между государствами и разжигание этнических и религиозных конфликтов. Эти кризисы подобны спичкам – достаточно всего лишь одной, чтобы взорвать ядерную пороховую бочку, на которой стоит мир. Тогда на Земле не останется людей. Будет доминировать те, кому не навредит ядерное оружие, а именно – тараканы! Они единственные существа, которые не погибают от ядерной радиации. Им голову отрежешь, они еще неделю бегать будут! Следовательно, благодаря усилиям Запада после последней ядерной битвы в мире будут господствовать только тараканы.



Автор: Сами Аль-Мусави (د. سامي الموسوي)