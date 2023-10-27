Страны ШОС создадут общий экономический рынок, - В.Панфилова

23:13 28.10.2023

Киргизия передала председательство в международной организации Пакистану



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Бишкеке 26 октября состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как заметил глава киргизского правительства Акылбек Жапаров, ШОС – это динамично развивающийся регион мира, где в совокупности проживает более 3,3 млрд человек, или свыше 42% населения Земли. Этим и объясняется повышенное внимание к мероприятию, по итогам которого Киргизия передала председательство в ШОС Пакистану. В этот же день прошло совмещенное заседание глав правительств СНГ и Евразийский межправительственный совет, на котором констатировали, что краха экономики не случилось.



Президент Киргизии Садыр Жапаров, открывая саммит ШОС, призвал участников организации уделить больше внимания вопросам обеспечения безопасности, отметив позитивную роль Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, которая "оказывает необходимое содействие сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом". За последние два года силовые структуры стран ШОС выявили 73 ячейки международных террористических организаций, предотвратили 69 терактов и вскрыли более 13 тыс. каналов финансирования террористов. 1 сентября 2023 года РАТС ШОС и СНГ провели первые совместные учения "Евразия–Антитеррор".



Организация с момента ее создания Китаем в 1996 году расширилась с пяти до восьми стран, последним вступившим в ШОС стал Иран, на очереди Белоруссия. "Географическое расширение организации позволит увеличить международный вес ШОС на мировой арене", – подчеркнул Садыр Жапаров.



Эту тему продолжил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, который заметил, что в совокупности в странах ШОС проживает 42% населения Земли. ВВП по паритету покупательной способности превышает 45 трлн долл.



Акылбек Жапаров также предложил создать банк развития ШОС. Эту инициативу поддержал премьер Госсовета Китая Ли Цян. По его словам, странам ШОС стоит ускорить процесс оживления экономики региона. Он предложил объединить усилия по созданию безопасной и эффективной системы транспорта, а также создать инвестиционный институт организации. Китай, кроме прочего, готов и дальше продвигать инициативу "Один пояс, один путь" и сопрягать проект с другими объединениями и проектами заинтересованных государств.



О приоритетах сотрудничества в рамках ШОС заявил и премьер правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, важно обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности. Необходимо бороться с такими явлениями, как ужесточение протекционистских мер и незаконные санкции. Они приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг в мире. Мишустин констатировал, что объемы взаимной торговли растут. Но странам ШОС необходимо и дальше устранять правовые и административные барьеры для взаимовыгодной экономической кооперации. "Мы все чаще применяем собственную валюту в расчетах. Стоит подумать о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма. О том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах", – подчеркнул Мишустин.



Премьер Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости развивать электронную торговлю, общий объем которой в ШОС может достичь 1,5 трлн долл. в 2023 году.



Глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов предложил принять программу экономического диалога в целях развития высоких технологий. Он уточнил, что программа должна охватывать инновационное развитие, цифровизацию и роботизацию, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтику и т.д.



Тема транзитного потенциала объединения была поддержана всеми участниками. В частности, Мишустин предложил партнерам приступить к разработке проекта международного договора по использованию транзитного потенциала государств объединения.



Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что развитие транспортных коридоров является одним из самых важных в сфере партнерства государств ШОС. А Иран – территория транзитных и логистических возможностей, которыми страна готова поделиться с партнерами по организации. "Коридоры "Север–Юг" и "Восток–Запад" позволят наладить торговлю между странами Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Кавказа, Россией, Черным морем и Европой", – отметил он. Поэтому необходимо создать транзитный коридор в рамках ШОС для упрощения торговли между ее странами-участницами и государствами Юго-Восточной Азии.



"Улучшение транспортной системы государств – членов ШОС позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок и способствовать увеличению товарооборота между нашими государствами. В этом контексте хочу отметить поступательное продвижение проекта строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая свяжет Восток и Запад по маршруту Китай – Западная Азия – Европа", – отметил Акылбек Жапаров.



По итогам заседания было подписано 14 документов. Они касаются подведения итогов работы организации, исполнения бюджета, а также планов работы на следующий год, который объявлен Годом экологии на пространстве ШОС. Участники договорились объединить усилия в борьбе с изменением климата.



После обеда заседания продолжились в формате глав правительств СНГ и ЕАЭС. По мнению российского премьера Михаила Мишустина, у СНГ хорошие экономические показатели, хотя недоброжелатели предрекали крах экономики. Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин сказал, что Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения.