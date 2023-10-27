Названа причина скоропостижной смерти экс-премьера Китая Ли Кэцяна

00:01 29.10.2023

Названа причина скоропостижной смерти ушедшего недавно в отставку премьера Китая

Ли Кэцян умер в Шанхае в возрасте 68 лет



Бывший премьер Китая Ли Кэцян скончался в возрасте 68 лет. Он считался "лидером номер два" в КНР в течение 10 лет, прежде чем Си Цзиньпин отодвинул его на второй план.



Экс-премьер Китая Ли Кэцян скоропостижно скончался в возрасте 68 лет, сообщают китайские государственные СМИ. По данным китайского информационного агентства "Синьхуа", у Ли случился сердечный приступ и он скончался в Шанхае рано утром в пятницу.



