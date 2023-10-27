|Названа причина скоропостижной смерти экс-премьера Китая Ли Кэцяна
00:01 29.10.2023
Названа причина скоропостижной смерти ушедшего недавно в отставку премьера Китая
Ли Кэцян умер в Шанхае в возрасте 68 лет
Бывший премьер Китая Ли Кэцян скончался в возрасте 68 лет. Он считался "лидером номер два" в КНР в течение 10 лет, прежде чем Си Цзиньпин отодвинул его на второй план.
Экс-премьер Китая Ли Кэцян скоропостижно скончался в возрасте 68 лет, сообщают китайские государственные СМИ. По данным китайского информационного агентства "Синьхуа", у Ли случился сердечный приступ и он скончался в Шанхае рано утром в пятницу.
"Товарищ Ли Кэцян, отдыхавший в последние дни в Шанхае, 26 октября перенес внезапный сердечный приступ и после того, как все усилия по его реанимации не увенчались успехом, скончался в Шанхае в десять минут первого ночи 27 октября", - сообщила государственная телекомпания CCTV.
Наблюдатели говорят, что Ли запомнится как сторонник более свободного рынка и защитник более бедных граждан Китая, а также как символ политической альтернативы, оттесненной на второй план автократическим возвышением Си Цзиньпина, пишет The Guardian.
Ли занимал пост премьера КНР - вторую по значимости должность в политической системе Китая – в течение десяти лет, с 2013 года, пока в марте его не сменил новый премьер Ли Цян.
"Независимо от того, как изменятся международные ветры и облака, Китай будет неуклонно расширять свою открытость, - заявил Ли Кэцян в марте во время своего последнего публичного выступления на пресс-конференции. – Реки Янцзы и Хуанхэ не потекут вспять".
В знак того, как власти восприняли новость о его смерти, некоторые пользователи социальных сетей сообщили, что им было запрещено публиковать видеозаписи его высказываний, отмечает The Guardian, напоминая, что в прошлом траурные мероприятия после смерти бывших лидеров использовались людьми для выражения недовольства действующей властью.
В пятницу утром смерть Ли Кэцяна стала главной темой в Weibo, китайской социальной сети, подобной Twitter. Многие комментаторы выразили шок и скорбь.
Считалось, что Ли пользовался популярностью среди китайского народа и чиновников даже после его смещения с поста премьер-министра, пишет The Guardian. Рассматривавшийся как предпочтительный преемник бывшего лидера Ху Цзиньтао на посту президента, он был упущен из виду, когда руководство выбрало Си Цзиньпина в 2012 году. Ли Кэцян и Ху Цзиньтао оба были членами конкурирующей с Си Цзиньпином фракции в Коммунистической партии Китая, но в последние годы ее сторонники отошли на второй план, поскольку Си укрепил свою личную власть и выдвинул своих сторонников на ключевые посты, продолжает британское издание.
"Его десятилетний срок пребывания на посту также показал общую неспособность предотвратить политический упадок базы власти Ли и его наставника Ху Цзиньтао - Коммунистической лиги молодежи", - комменнтирует Вэнь-ти Сун, эксперт по Китаю из Австралийского национального университета.
Сын местного чиновника в бедной провинции Аньхой, Ли был отправлен в сельскую местность работать чернорабочим во время Культурной революции. Затем он получил степень юриста в Пекинском университете, где, по словам одноклассников, увлекся западной и либеральной политической теорией, переведя книгу по праву британского судьи.
Но он стал более ортодоксальным после вступления в ряды функционеров в середине 80-х, работая бюрократом, пока его бывшие однокашники протестовали на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, и поднимаясь по служебной лестнице благодаря своему участию в комсомольской деятельности.
В 1998 году он стал самым молодым губернатором Китая, назначенным в густонаселенную центральную провинцию Хэнань, где позже стал партийным секретарем. После пребывания на посту партийного руководителя северной провинции Ляонин он был назначен вице-премьером при бывшем премьере Вэнь Цзябао с 2008-го по 2013 год, курируя экономическое развитие и макроэкономическое управление.
Политик получил известность на международном уровне отчасти благодаря "индексу Ли Кэцяна", термину, введенному The Economist для неофициального измерения экономического прогресса Китая. Он был основан на просочившемся разговоре между Ли и американским дипломатом, когда Ли был партийным руководителем в Ляонине. Ли, как сообщается, сказал, что показатели ВВП провинции "ненадежны", и предположил, что более четкую картину можно получить из данных о потреблении электроэнергии, железнодорожных грузах и банковском кредитовании.
Ли считался сторонником экономических реформ и время от времени говорил об экономических и социальных проблемах Китая. Однако он в значительной степени придерживался партийной линии, особенно после того, как Си Цзиньпин усилил свою хватку за власть.
Во время своего прощального турне по министерствам в начале этого года Ли Кэцян возобновил призывы к экономическим реформам, а видеозаписи его посещения некоторых ведомств и теплого приветствия позже были подвергнуты цензуре в китайских социальных сетях.
Адам Ни, независимый китайский политический аналитик, описал Ли как "премьера, который оказался бессильным, когда Китай резко свернул от реформ и открытости".
Андрей Яшлавский