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Что известно о пожаре на шахте в Караганде, - ТАСС
00:05 29.10.2023

Не менее 33 тел погибших в результате пожара на шахте в Карагандинской области в Казахстане обнаружили в ходе поисково-спасательной операции. Поиски 13 горняков продолжаются, к медикам за помощью обратились еще 18 человек.

Инцидент произошел на шахте им. Костенко, принадлежащей "Арселормиттал Темиртау" (АМТ, входит в транснациональную "Арселормиттал") - крупнейшему горнорудному предприятию в Казахстане.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Что произошло

- Утром 17 августа на шахте им. Костенко в Карагандинской области начался пожар.
- Причиной стало возгорание метано-воздушной смеси, которая затем взорвалась. Из-за взрывной волны более 2 км отключились средства связи - причем не только на аварийном участке, но и на соседних.
- На момент аварии под землей находились 252 человека, на поверхность вывели более 200. Не менее 18 уже обратились за медицинской помощью. К настоящему моменту обнаружены тела 33 погибших, продолжаются поиски 14 шахтеров.

О спасательной операции
- К поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники военизированной аварийно-спасательной службы, 22 сотрудника МЧС Казахстана.
- Штабом по ликвидации аварии на месте руководит глава МЧС Сырым Шарипханов.
- На месте работает межведомственная следственно-оперативная группа. Работу следствия координируют первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев и замглавы МВД Кайрат Сунтаев.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проводить операцию "день и ночь".

Реакция
- На шахту прибыл Токаев. Он уже встретился с семьями и родственниками погибших горняков.
- Токаев поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.
- 29 октября объявлено в Казахстане днем общенационального траура по жертвам аварии на шахте.
- Для выяснения причин трагедии создана правительственная комиссия. Она уже установила полную ответственность владельца шахты за пожар.
- Генпрокуратура республики возбудила по факту аварии уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
- Токаев поручил провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей на шахте.

Соболезнования
- Соболезнования президенту Казахстана в связи с произошедшим выразили лидеры России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев и Таджикистана Эмомали Рахмон
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в связи с аварией на шахте.
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил соболезнование Токаеву в связи с происшествием.
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с соболезнованиями Токаеву.

Что известно о предприятии
- Это не первый инцидент с шахтами АМТ, с 2021 года в результате проблем в функционировании предприятия погибли не менее 15 человек, сообщали власти Казахстана. Премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что вопрос о смене собственника "Арселормиталл Темиртау" "уже стоит ребром".
- Токаев поручил кабмину прекратить сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау".
- "Арселормиттал Темиртау" приостановил работу всех своих шахт в Казахстане на сутки для проверки газовой защиты.
- Вопрос передачи АМТ другому инвестору не рассматривается правительством страны. Сейчас идет оформление документов о передаче предприятия в государственную собственность.
- Токаев назначил нового руководителя "Арселормиттал Темиртау". Им стал бывший замглавы Карагандинской области Вадим Басин.
- Власти Казахстана обяжут нового собственника компании "Арселормиттал Темиртау" инвестировать в производство и безопасность предприятия.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698527100


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