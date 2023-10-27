Что известно о пожаре на шахте в Караганде, - ТАСС

00:05 29.10.2023

Не менее 33 тел погибших в результате пожара на шахте в Карагандинской области в Казахстане обнаружили в ходе поисково-спасательной операции. Поиски 13 горняков продолжаются, к медикам за помощью обратились еще 18 человек.



Инцидент произошел на шахте им. Костенко, принадлежащей "Арселормиттал Темиртау" (АМТ, входит в транснациональную "Арселормиттал") - крупнейшему горнорудному предприятию в Казахстане.



ТАСС собрал основное об инциденте.



Что произошло



- Утром 17 августа на шахте им. Костенко в Карагандинской области начался пожар.

- Причиной стало возгорание метано-воздушной смеси, которая затем взорвалась. Из-за взрывной волны более 2 км отключились средства связи - причем не только на аварийном участке, но и на соседних.

- На момент аварии под землей находились 252 человека, на поверхность вывели более 200. Не менее 18 уже обратились за медицинской помощью. К настоящему моменту обнаружены тела 33 погибших, продолжаются поиски 14 шахтеров.



О спасательной операции

- К поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники военизированной аварийно-спасательной службы, 22 сотрудника МЧС Казахстана.

- Штабом по ликвидации аварии на месте руководит глава МЧС Сырым Шарипханов.

- На месте работает межведомственная следственно-оперативная группа. Работу следствия координируют первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев и замглавы МВД Кайрат Сунтаев.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проводить операцию "день и ночь".



Реакция

- На шахту прибыл Токаев. Он уже встретился с семьями и родственниками погибших горняков.

- Токаев поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.

- 29 октября объявлено в Казахстане днем общенационального траура по жертвам аварии на шахте.

- Для выяснения причин трагедии создана правительственная комиссия. Она уже установила полную ответственность владельца шахты за пожар.

- Генпрокуратура республики возбудила по факту аварии уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).

- Токаев поручил провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей на шахте.



Соболезнования

- Соболезнования президенту Казахстана в связи с произошедшим выразили лидеры России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев и Таджикистана Эмомали Рахмон

- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в связи с аварией на шахте.

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил соболезнование Токаеву в связи с происшествием.

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с соболезнованиями Токаеву.



Что известно о предприятии

- Это не первый инцидент с шахтами АМТ, с 2021 года в результате проблем в функционировании предприятия погибли не менее 15 человек, сообщали власти Казахстана. Премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что вопрос о смене собственника "Арселормиталл Темиртау" "уже стоит ребром".

- Токаев поручил кабмину прекратить сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау".

- "Арселормиттал Темиртау" приостановил работу всех своих шахт в Казахстане на сутки для проверки газовой защиты.

- Вопрос передачи АМТ другому инвестору не рассматривается правительством страны. Сейчас идет оформление документов о передаче предприятия в государственную собственность.

- Токаев назначил нового руководителя "Арселормиттал Темиртау". Им стал бывший замглавы Карагандинской области Вадим Басин.

- Власти Казахстана обяжут нового собственника компании "Арселормиттал Темиртау" инвестировать в производство и безопасность предприятия.