"Мы за мир": независимость Венгрии и Словакии расколола Евросоюз

04:43 29.10.2023

El País

Испания



Евросоюз стремится к единству, несмотря на вызывающее поведение лидеров Венгрии и Словакии



Раскол в Евросоюзе продолжается, констатирует автор статьи в El Pais. Известные своей независимой позицией лидеры Венгрии и Словакии, как бельмо на глазу Европы, мешают создавать образ единства. Надежды на то, что предвыборная риторика сменится на проевропейскую, не оправдались.



Радость Брюсселя в связи с возвращением к власти в Польше Дональда Туска контрастирует с разочарованием от неопределенного поведения пророссийски настроенного Роберта Фицо, нового лидера Словакии, и от постоянного нежелания Виктора Орбана следовать общим правилам.



Но дело не только в президенте Венгрии. Приход нового премьер-министра Словакии, пророссийски настроенного Роберта Фицо, показал, что раскол в Европейском союзе продолжается. И это на фоне того, как Брюссель с облегчением вздохнул по поводу возвращения Польши в лоно союза благодаря почти бесспорному назначению Дональда Туска новым премьер-министром после восьми лет антиевропейского и популистского правления партии "Право и справедливость" (PiS).



В условиях, когда появляются все новые очаги военных действий - Украина, а теперь и конфликт на Ближнем Востоке - 27 стран Евросоюза уже долгое время усиленно пытаются создать образ единства, которое и без того было хрупким. При этом они стараются не допускать таких противоречивых выходок, как недавняя встреча в Китае венгерского премьер-министра с "изгоем Брюсселя", президентом России Владимиром Путиным, вызвавшая сильное беспокойство в ЕС. К этому добавляется и неопределенность, связанная с приходом к власти нового лидера Словакии, который пообещал прекратить военную помощь Украине. Об этом он объявил перед самым прибытием в бельгийскую столицу для встречи со своими европейскими партнерами.



Заседание глав государств и правительств в Брюсселе в четверг стала также первой встречей премьер-министра Венгрии Орбана со своими европейскими коллегами после его переговоров с Путиным, которые вызвали резкое возмущение большей части ЕС. Отнюдь не демонстрируя раскаяния, Орбан по прибытии в Европейский совет в четверг заявил, что он "гордится" этим аспектом своей поездки в Пекин. Встреча с российским лидером, который с марта текущего года находится под ордером на арест Международного уголовного суда за предполагаемые военные преступления в связи с его участием в "незаконной депортации детей" с территории Украины, состоялась ровно через 600 дней после начала российской спецоперации.



"У России и Венгрии есть общий сосед - Украина. Мы придерживаемся стратегии мира и стремимся держать открытыми все источники информации. Этой стратегией мы гордимся", - заявил Орбан, который выступил за прекращение огня между Москвой и Киевом.



"Мы расходимся с основной позицией, принятой в ЕС", - признал он в беседе с журналистами. "Здесь царит стратегия войны, а у нас стратегия мира, и мы хотели бы сделать все, чтобы мир был достигнут", - подчеркнул он.



Хотя во многих странах помнят, что Орбан - уже "старый знакомый", и сложно себе представить, что он может удивить, встреча глав государств Евросоюза крайне неудачно прошла как раз накануне заседания, на котором, по данным различных дипломатических источников, ряд лидеров намеревались высказать венгерскому премьеру свои претензии по поводу его встречи с Путиным.



"Перед лицом страны [Украины], которая ежедневно подвергается российским нападениям, это настоящий удар в спину", - раскритиковал такое поведение на саммите Ксавье Беттель (Xavier Bettel), премьер-министр Люксембурга. Не скрывал своего возмущения и глава правительства Литвы. По его словам, ЕС "не имеет права на усталость от боевых действий" на Украине, "что очень важно сейчас, когда я вижу, что некоторые страны начинают устанавливать своего рода особые "дипломатические отношения" с режимом, армия которого устраивает зверства".



Путин "является военным преступником: он начал эту спецоперацию против суверенной страны, он депортировал детей, Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Я бы не хотела оказаться на одной фотографии с этим человеком", - прокомментировала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Kaja Kallas).



В Париже также раскритиковали встречу Путина и Орбана в Китае. "Очевидно, что сигнал, который она посылает, не является ни позитивным, ни полезным", - отмечали накануне брюссельского саммита источники в Елисейском дворце. Хотя в то же время они напомнили, что, несмотря на поведение Венгрии, "по существу" Евросоюз добился прогресса и по основным украинским вопросам достигнуто единодушие.



В этом же духе Каллас отметила, что Венгрия часто занимает противоречивые позиции: одну - перед камерами и для своего электората, а другую - в кулуарах, где проходят переговоры с ЕС. Так же может повести себя и Фицо: "Пока они говорят одно, а делают другое, я думаю, все будет в порядке", - сказала она. В конце концов Венгрия, которая испытывает серьезные бюджетные проблемы, "больше нуждается в ЕС, чем наоборот", заявила она на встрече с представителями европейских СМИ в Брюсселе, в том числе и EL PAÍS.



Будапешт еще с весны блокирует последний проект военной поддержки Украины в размере 500 миллионов евро. В четверг Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу в режиме видеоконференции, настаивая на "членстве Украины в ЕС, на обеспечении безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, а также на необходимости европейского единства во избежание прошлых ошибок".



Это послание должно было быть услышано новым премьер-министром Словакии Робертом Фицо, к которому европейские партнеры относятся с недоверием именно из-за его пророссийской позиции. Впрочем, накануне встречи несколько столиц выступили за вынесение ему вотума доверия. Они мотивировали это тем, что предвыборная кампания - это не то же самое, что реальные действия на посту.



Однако эти надежды не оправдались: как раз в тот момент, когда лидеры прибывали в Брюссель, Фицо выполнил свое предвыборное обещание и объявил о прекращении военной помощи Украине. "Мы рассматриваем помощь Украине только как гуманитарную и гражданскую, мы больше не будем поставлять туда оружие", - заявил он через день после вступления в должность совместно с пророссийской ультраправой партией.



По мнению европейских дипломатических источников в Брюсселе, последствия этого решения минимальны или вообще отсутствуют, поскольку Словакия уже исчерпала свои запасы оружия, которое она могла бы поставить Украине. По их словам, это также не является неожиданностью. Тем не менее это сообщение вызывает беспокойство в то время, когда немало европейских лидеров предупреждают о необходимости "не спускать глаз" с Украины, несмотря на растущий конфликт на Ближнем Востоке.



Реакция на последний поступок Орбана и неопределенность в действиях Фицо резко контрастирует с той радостью, с которой Брюссель встретил победу блока, возглавляемого Дональдом Туском и обещающего покончить с главной головной болью Европы по поводу Польши.



Хотя Туск пока не может сесть за стол переговоров с другими европейскими лидерами, основные институты ЕС практически выстелили перед ним "красную дорожку" накануне саммита. Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своей уверенности в том, что под руководством Туска будут достигнуты "многочисленные соглашения" по ряду вопросов, которые сейчас вызывают опасения у Варшавы.



Туск, который во вторник также встретился с председателем Европарламента Робертой Метсола (Roberta Metsola) и принял участие в заседании Европейской народной партии (ЕНП) перед саммитом, заявил, что его целью является "восстановление позиций Польши" в Европе и "укрепление ЕС в целом". По мнению бывшего председателя Европейского совета (2014-2019 гг.), "результат выборов ясно продемонстрировал всей Европе, что демократия, верховенство закона, свобода слова, европейское единство по-прежнему важны для наших граждан". И пусть даже европейские "Орбаны" и "Фицы" продолжат действовать в своем духе - госпожа фон дер Ляйен все равно поддержала это высказывание улыбкой.



Автор статьи: Сильвия Аюсо (Silvia Ayuso)