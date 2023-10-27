Запад решил уничтожить мир. Спасет его только Россия

05:39 29.10.2023

Sabah

Турция



Кто может остановить войну?



Многие страны призывают Израиль прекратить агрессию против Палестины, но только не лидеры "западной цивилизации", пишет автор статьи из Sabah. Все дело в том, что они стремятся спасти свою гегемонию. Поэтому воцарение справедливости исключительно в руках России и ее союзников, считает журналист.



Все совестливые люди по всему миру восстали, требуя прекращения израильской жестокости и геноцида в Газе.



Но ни современный фашист Нетаньяху, ни поддерживающая его "западная цивилизация" даже глазом не ведет.



Проблема не только в Израиле или Нетаньяху, проблема в "демократических" государствах, таких как США, Великобритания, Германия, Франция, которые удерживают эту структуру на ногах и открыто поддерживают ее. Посмотрите, во что превратились эти страны – они как будто ничем не отличаются от своих предков, которые тысячу лет назад выстроились напротив Салах ад-Дина аль-Аюби. Все они встают за Израилем и стремятся к новой цивилизационной войне. Однако мир уже не тот, что тысячу лет назад.



Особенно ярко эту ситуацию описал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш: "Мы также должны осознавать, что нападения ХАМАС произошли не на пустом месте. Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации".



Повторив призыв к прекращению огня, Гутерреш также напомнил о законах войны: "Но и нападения ХАМАС не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа. Даже у войны есть свои правила".



Что сделали в ответ на этот призыв страны ЕС, которые последние 70 лет гордятся своими "демократическими" ценностями, не говоря уже о США? Никто из них не издал ни звука. При этом израильское государство, черпающее силу из этого подхода, напало не только на невинных палестинцев, но и на генерального секретаря ООН. Более того, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан (Gilad Erdan) заявил: "Из-за этих высказываний мы будем отказывать в выдаче виз представителям ООН. Пришло время преподать им урок".



Посмотрите, какое безумие! Мало того, что не прислушиваются, еще и угрожают.



Это показывает, что мировая политическая система зашла в тупик. Хотя этот порядок, возглавляемый США и их оружейными компаниями, средствами массовой информации и Голливудом, все еще кажется устойчивым, его существование, очевидно, подошло к концу. Поскольку Сэмюэл Хантингтон (Samuel Huntington), один из ведущих американских интеллектуалов, понял это в 1990-х годах, он выдвинул тезис о том, что конфликты будут происходить между "цивилизациями".



По его мнению, в XXI веке экономика США и европейских стран придет в упадок, и их гегемония закончится. Хантингтон пишет: "Запад достиг своего пика в 1928 году, когда производил 84,2% от мирового выпуска. К 1980 году его доля в выпуске продукции составляла 57% от всемирного, примерно равняясь тому значению, которое было в 1860-е годы, 120 лет назад. К 2013 году, согласно одному из прогнозов, Запад будет обеспечивать 30% мирового производства".



Хантингтон также предсказывает будущее Америки и Европы: "В середине XXI века [...] двухсотлетний "всплеск" Запада в мировой экономике подойдет к концу".



Этот экономический коллапс является основной причиной региональных вооруженных конфликтов, которые шли вчера в Ираке и Сирии, которые происходят сегодня на Украине, в Газе или вспыхнут завтра в Тихом океане... США пытаются остановить регресс с помощью хаоса и прокси-войн.



Несколько дней назад автор статей для Sabah Керем Алкин (Kerem Alkin) также обратил внимание на этот вопрос в своей колонке и дал следующие примечательные оценки: "Группа E7, состоящая из Китая, Индии, Бразилии, России, Мексики, Турции и Индонезии, в 1995 году была вдвое меньше G7 по размеру экономики. В 2015 году E7 догнала G7, а в 2050 году может превзойти G7 вдвое. Это значит, что США к концу "третьей столетней войны" не будут лидером "капиталистической системы" и "глобального порядка"".



Как сказал Реджеп Тайип Эрдоган, миру нужен справедливый порядок. Однако, для того чтобы этот мир был более справедливым, чем сегодня, меры в этом направлении нужно принимать уже сейчас. Не знаю, как Индия, но Китаю, России, Бразилии и Турции необходимо объединиться и при поддержке арабских и исламских стран найти способ остановить жестокость в Газе до того, как Запад задействует желаемое "оружие". Это ведь совсем не сложно.



Автор: Махмут Овюр (Mahmut Övür)