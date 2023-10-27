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36 обугленных трупов. Новая авария на шахте "АрселорМитталТемиртау" в Казахстане: подробности и реакция
10:57 29.10.2023

Авария на шахте "АрселорМитталТемиртау" в Казахстане: подробности и реакция
28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла авария, предполагаемой причиной которой стал взрыв газометана. К настоящему времени 40 горняков остаются под землей, 20 из них погибли.

По данным МЧС, на месте аварии работают 50 специалистов спасательных служб, при этом ведомство и область привлекают дополнительные силы. На поверхность выведены 205 шахтеров из 252.

Шахта имени Костенко принадлежит "АрселорМитталТемиртау". Это не первая авария на объектах компании:

17 августа 2023 года на шахте "Казахстанская", также принадлежащей "АрселорМитталТемиртау", произошел пожар, который унес жизни пяти шахтеров.
В ноябре 2022 г. на другой шахте компании взорвался метан. Пять горняков погибли, еще четверо получили травмы. Тогда же выяснилось, что "АрселорМитталТемиртау" не проводила дегазацию на своих шахтах на протяжении 25 лет.
Всего в 2011–2021 гг. на шахтах предприятия была зарегистрирована 21 авария. Их жертвами стали 42 человека, 17 из которых - погибшие.
Президент Казахстана поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

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ТОКАЕВ ПОРУЧИЛ ПРЕКРАТИТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в Караганде погибли 16 человек.
Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау"
Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", - говорится в сообщении.

В свою очередь компания информировала, что число жертв трагедии возросло с 11 до 16. "Информация по ситуации на шахте Костенко на 10:00 (07:00 мск - прим. ТАСС). На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", - рассказали в пресс-службе "Арселормиттал Темиртау".

Для руководства штабом по ликвидации аварии на шахте на место выехал глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов. "Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и восемь единиц техники Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Также на месте задействованы 22 сотрудника подразделений МЧС", - уточнили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Утром 17 августа на шахте "Казахстанская" компании "Арселормиттал Темиртау" в Карагандинской области произошловозгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. Тела пяти шахтеров были обнаружены в ходе спасательных работ. В результате происшествия также пострадали 13 человек. Правительственная комиссия установила полную ответственность работодателя за пожар.

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По последним данным, после трагедии на шахте имени Костенко 36 погибших, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.
Такие цифры привела компания "АрселорМиттал Темиртау", которая и владеет шахтой.

Также они принесли извинения семьям погибших.

"Невозможно подобрать слова, которые адекватно отреагировали бы на произошедшую огромную трагедию. Наши мысли особенно обращены к семьям тех, кто потерял близких, а также к их коллегам и сообществам, понесшим тяжелую утрату. Мы понимаем, что не существует адекватной компенсации за понесенные ими потери, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их в предстоящие недели и месяцы", – написали в компании.
Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура из-за гибели шахтеров.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698566220


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