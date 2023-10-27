Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

11:10 29.10.2023

Израиль отзывает своих дипломатических представителей из Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передает The Jerusalem Post.



"Учитывая серьезность заявлений, исходящих из Турции, я распорядился отозвать наших дипломатов для того, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", – написал глава МИД Израиля.



Уточняется, что это произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением на одном из крупных пропалестинских митингов в Стамбуле, заявив, что Турция готовится объявить Израиль "военным преступником".



"Мы готовимся к этому, мы объявим миру Израиль как военного преступника", – сказал Эрдоган.

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