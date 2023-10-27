Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из России в Европу. Миллер в трансе

11:43 29.10.2023

"Нафтогаз" заявил об отказе продлевать договор о транзите газа из РФ в Европу

. Киев не будет продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Об этом 29 октября заявил глава украинской компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов.



"Нафтогаз" заявил об отказе продлевать договор о транзите газа из РФ в Европу

"Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится - транзит остановится", - приводит его слова издание "Страна. ua".



Он добавил, что Киев не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров. По его словам, Украина не может лишить сегодня некоторые страны ЕС возможности получать газ и готовиться к зиме.



Заключенный в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года. В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в государства Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.



Как сообщало ИА Регнум, в августе украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Киеве отказались от переговоров с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. По его словам, следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа.



Ранее глава германской Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины как минимум привело бы к росту цен на газ. В Европе все еще есть ряд стран, которые получают значительные объемы газа из России, напомнил он.



В апреле офис главы киевского режима Владимира Зеленского предложил остановить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину. Об этом говорится в новом плане по усилению санкций против России, разработанному международной группой, которую возглавляют глава офиса Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол.