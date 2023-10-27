Что будет с Бишкеком в случае сильного землетрясения? Ответ сейсмолога Канатбека Абдрахматова

11:44 29.10.2023

Предыстория: Землетрясение вблизи Бишкека, качество многоэтажных домов и цикл активности. Интервью с главой Института сейсмологии

Бишкек (АКИpress) – При землетрясении в Бишкеке многоэтажки, которые были построены с нарушениями, могут выдержать максимум 6 баллов. Об этом сказал директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахматов в интервью АКИpress.



По его словам, все зависит от магнитуды землетрясения и его местоположения. Если близко к Бишкеку произойдет землетрясение в эпицентре 9 баллов магнитудой, такое землетрясение возможно, при распространении сейсмической волны до Института сейсмологии (микрорайон Асанбай, 52/1) она потеряет часть своей силы. Таким образом, к моменту достижения Института сейсмологии, может быть уже не 9, а, например, 8, а до центра города - примерно 7,5-8.



"Если посмотреть на исторические данные, то в 2006 году в Кочкоре произошло 8-балльное землетрясение, и при этом разрушился только один дом. Если 8-балльное землетрясение привело к разрушению всего одного дома, то можно предположить, что с домами, построенными в соответствии с необходимыми правилами и стандартами, не должно произойти ничего критического.



Однако важным фактором является качество строительства и контроль за ним. Не все строительные компании строят качественно, и качественный контроль за процессом строительства не всегда проводится должным образом. В некоторых случаях можно наблюдать использование китайской арматуры меньшей толщины, чем требуется по строительным нормам", - сказал он.



Абдрахматов добавил, что дома, построенные с нарушениями, не выдержат сильное землетрясение. Максимум 6 баллов.



"Также следует учесть и другой аспект. Ситуация заключается в том, что в определенные моменты, когда контроль был очень слабым, люди начали проводить расширительные работы. Например, они покупают однокомнатную квартиру и двухкомнатную квартиру, а затем объединяют их. Таких случаев очень много. Иногда люди даже убирают несущие стены и вносят другие изменения, что ухудшает сейсмическую устойчивость домов и увеличивает риск при землетрясениях. В домах, в которых были произведены такие незаконные строительные работы, могут возникнуть серьезные проблемы при землетрясениях, и они могут не выдержать 8 баллов", - добавил он.