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|Потомок Екатерины II решил поселиться в Крыму
11:58 29.10.2023
Tекст: Дмитрий Зубарев
Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
По его словам, Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным, передает РИА "Новости".
Постпред подчеркнул, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.
Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.
Ранее в Крым из Австралии прибыли четверо потомков художника-мариниста Ивана Айвазовского.