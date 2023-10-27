Потомок Екатерины II решил поселиться в Крыму

11:58 29.10.2023

Tекст: Дмитрий Зубарев



Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

По его словам, Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным, передает РИА "Новости".



Постпред подчеркнул, что Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.



Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.



Ранее в Крым из Австралии прибыли четверо потомков художника-мариниста Ивана Айвазовского.