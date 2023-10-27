Си Цзиньпин сформулировал принципы мирного сосуществования в современную эпоху

12:25 29.10.2023

Китайский лидер призвал отказаться от блоково-идеологической конфронтации и разделительных линий, проходящих через призму цивилизации, культуры и социального строя во имя открытости, толерантности и совместного развития в мире



Председатель КНР Си Цзиньпин сделал программное заявление на церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" (ОПОП).



В сегодняшнем расколотом мире, когда на глазах рушатся основы ялтинско-потсдамского мирового устройства, когда международное право все чаще подменяется "правилами игры" (с чем яростно не соглашаются те, кто не принимал участия в разработке этих правил), когда доверие в мире между ключевыми игроками исчезает на глазах, когда то и дело с высоких трибун произносятся призывы отказаться от ценностей глобализации, добрососедства, толерантности и уважения суверенитета, основные идеи заявления китайского лидера представляют большой теоретический и практический интерес. Си Цзиньпин формулирует методологию подхода к выстраиванию долгосрочных международных отношений именно в этом описанном выше мире. А поскольку глобальный охват торгово-экономическими связями Китая огромный, то и его влияние на государства пропорционально охвату.



Географически ОПОП простирается по Евразии вплоть до Африки и Латинской Америки. Более 150 стран и 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках ОПОП.



За 10 лет реализации ОПОП удалось сформировать глобальную сеть взаимосвязанности, состоящую из транспортных и информационных коридоров с опорой на железные дороги, автодороги, воздушные и морские порты, трубопроводы. Такая сеть покрывает сухопутные, морские, воздушные пути сообщения и интернет. Осуществляется масштабный бесперебойный поток грузов, капиталов, технологий и людей.



Принципиально важным представляется тезис Си Цзиньпина о том, что ОПОП, "отказавшись от проведения разделительной линии через призму цивилизации, культуры, социального строя и уровня развития, открыл совершенно новый путь развития межгосударственного общения и новую архитектуру международного сотрудничества, которые позволяют максимально сплотить усилия всего человечества ради общего развития".



Руководитель КНР обозначил общность судьбы своего народа со всем человечеством: "Мы глубоко осознаем, что человечество как единое целое – это объединение судеб всех людей. Значит, когда все в мире хорошо, и в Китае хорошо, когда все в Китае хорошо, то в мире будет хорошо и даже лучше. Благодаря сотрудничеству в рамках "Одного пояса, одного пути" двери открытости Китая распахиваются еще шире. В результате удаленные от моря китайские провинции, которые раньше стояли на месте "защитников", теперь выступают на позиции "нападающих", на новую высоту поднялось сотрудничество восточного побережья Китая с зарубежьем, непрерывно уплотняются связи китайского рынка с мировым. Китай – крупнейший торговый партнер более чем 140 стран (регионов), его инвестиции охватывают все больше уголков земного шара. Вне зависимости от того, "привлекать к себе" или "идти вовне", любое инвестиционное сотрудничество – это символ дружбы, доверия и надежды". Далее он подчеркнул, что "мир, сотрудничество, открытость, толерантность, взаимное дополнение и всеобщий выигрыш, как дух Великого шелкового пути, дают неиссякаемую силу для продвижения сотрудничества в рамках ОПОП. Тут нет места блоково-идеологической конфронтации и геополитическим играм, нет места односторонним санкциям, экономическому шантажу и попыткам "разъединения".



Си Цзиньпин обозначил восемь шагов по ключевым направлениям реализации стратегии ОПОП:



1) формировать взаимосвязанную транспортную сеть на пространстве инициативы "Один пояс, один путь";



2) поддерживать развитие открытой мировой экономики;



3) разворачивать практическое сотрудничество;



4) содействовать зеленому развитию;



5) стимулировать технологичную инновацию;



6) наращивать культурно-гуманитарные связи;



7) строить "честный путь";



8) совершенствовать механизм международного сотрудничества.



Программные инициативы Си Цзиньпина выглядят как содержательное уточнение принципов мирного сосуществования государств в новых реалиях. Обращает на себя внимание четко сформулированный отказ от выпячивания цивилизационных, идеологических и формационных различий между странами.



Прагматизм и рациональность в интересах Китая и всего мира – вот магистральный путь "в духе сообщества единой судьбы человечества". Игнорировать столь внятный посыл китайского лидера будет крайне трудно разнообразным идеологам изоляционизма и конфронтации. А с учетом экономической взаимозависимости – и невозможно.