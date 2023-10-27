Казахстан, Азербайджан и Грузия создали совместное предприятие по освоению ТМТМ

12:45 29.10.2023

Пресс-служба НК "Қазақстан темір жолы" сообщает, что 26 октября в г. Тбилиси КТЖ, АО "Грузинская железная дорога" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" заключили договор о создании совместного предприятия на паритетной основе. Документ подписан на площадке Тбилисского форума "Silk Road".



Железнодорожники трех стран объединили усилия для развития мультимодального сервиса на Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте.



Новая компания "Middle Corridor Multimodal Ltd." создается на базе Международного финансового центра "Астана".



В рамках совместной работы компания позволит предоставлять услуги по принципу одного окна, гарантировать сроки доставки, проводить согласованную политику по развитию мультимодального сервиса по направлению Китай – Европа/Турция – Китай.



Политолог Данияр Ашимбаев подчеркивает, что "Данный проект с его уже достаточно длинной историей является одним из основных приоритетов Астаны и одновременно - важной вехи китайской инициативы „Один пояс - один путь".



В рамках ТМТМ проводится огромная работа по модернизации железных дорог, строительству новых веток, обновлению локомотивного и вагонного парка, развитию портовой инфраструктуры, цифровизации и дебюрократизации всего процесса. Основным оператором со стороны Казахстана является НК „Казахстан Темир Жолы", которая активно, эффективно и энергично работает по всем направлениям.



Менеджмент КТЖ во главе с Нурланом Сауранбаевым, как уже отмечалось, провел и проводит огромную работу, особенно в условиях достаточно сложного финансового положения, в котором получили компанию от предшественников.



Тем не менее, только за последние несколько недель были подписаны важные соглашения с партнерами из ФРГ и КНР по модернизации сети - причем, в присутствии Касым-Жомарта Токаева и в рамках реализации его политики.



Последние полтора года шла работа по интеграции логистических ресурсов железных дорог Казахстана, Грузии и Азербайджана, и после долгих и сложных переговоров соглашение по СП было наконец подписано".



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Turan Press

27.10.2023