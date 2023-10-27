Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 42

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12:47 29.10.2023
По данным МЧС, руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов произвел спуск в шахту. Произведены осмотры мест пожара и гибели шахтеров.
"Оперативным штабом по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведется координация поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров. Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка четырех километрах друг от друга.
Горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи.
Продолжается контроль газовой обстановки", - сообщили в МЧС.
Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".
Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.
Кроме того, как уточняется, в МЧС и ДЧС Карагандинской области функционируют Республиканский и областной оперативные штабы.
Для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, "АрселорМиттал Темиртау" 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).
День траура проходит в Казахстане
Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".
Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.
ЧП на шахте Костенко: двух пострадавших готовят к выписке.