Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 42

12:47 29.10.2023

По данным МЧС, руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов произвел спуск в шахту. Произведены осмотры мест пожара и гибели шахтеров.



"Оперативным штабом по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведется координация поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров. Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка четырех километрах друг от друга.



Горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи.

Продолжается контроль газовой обстановки", - сообщили в МЧС.



Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".



Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.



Кроме того, как уточняется, в МЧС и ДЧС Карагандинской области функционируют Республиканский и областной оперативные штабы.



Для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, "АрселорМиттал Темиртау" 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).



День траура проходит в Казахстане



Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".



Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.



ЧП на шахте Костенко: двух пострадавших готовят к выписке.