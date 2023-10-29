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В Казахстане начался суд над сторонниками воссоздания СССР
12:58 29.10.2023

В Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) начался суд над создателями самопровозглашенного Народного совета трудящихся, обвиняемых в сепаратизме. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Как напоминает агентство, 19 марта 2023 года в помещении здания колледжа Северо-Казахстанского университета 19 жителей Петропавловска, позиционирующие себя наследниками СССР, провели собрание, где заявили о создании независимого от Казахстана "Народного совета трудящихся Петропавловска".

Согласно информации областной прокуратуры, в ходе собрания они подписали декларацию, которая гласит, что члены "Народного совета" не признают легитимность и законность создания государства Казахстан и отрицают его независимость. Видео с собрания активисты распространили в социальных сетях.

После этого в республике поднялась волна возмущений. О данном факте было заявлено в полицию. Появились требования привлечь всех, кто участвовал в собрании, к ответственности за сепаратизм.

30 марта департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование по данному факту. В этот же день по указанию областной прокуратуры была создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента КНБ, департамента полиции, департамента экономических расследований, антикоррупционной службы области, назначены процессуальные прокуроры.

К настоящему времени расследование завершено, дело передано в суд.

Говоря об организаторе "Народного совета" Вячеславе Зудермане, находящемся на скамье подсудимых, представитель прокуратуры заявил, что он, "являясь сторонником псевдонаучных конспирологических теорий о существовании СССР и Казахской ССР, задался прямым преступным умыслом на пропаганду подрыва безопасности государства и нарушения целостности и единства Республики Казахстан".

"Не признавая легитимными действующий конституционный строй, государственные органы и законодательство Республики Казахстан и считая Казахстан некой корпорацией, а не независимым государством, он решил распространять среди своих знакомых, а также в социальных сетях идеи, взгляды, аргументы и иную искаженную информацию по данной тематике",
- добавил представитель надзорного органа.
На первом судебном заседании подсудимые заявили, что вину не признают.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/10/29/v-kazahstane-nachalsya-sud-nad-storonnikami-vossozdaniya-sssr

Источник - eadaily.com
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