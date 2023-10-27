ЕС - пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева, - СП

14:13 29.10.2023

ЕС - пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева

Брюссель в раздражении: в украинском вопросе Венгрию поддержала Словакия, евроскептики давят со всех сторон



Ирина Гусева

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Александр Камкин



Страны Евросоюза пока не договорились об изменении многолетнего бюджета ЕС, который предусматривает в том числе оказание финансовой и военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро и решили продолжить обсуждение поправок.



"После углубленного обмена мнениями по предложенному пересмотру многолетних финансовых рамок на 2021−2027 год Евросовет предлагает Совету ЕС продолжить работу с целью достижения общего согласия к концу года", - говорится в заявлении саммита.



Против пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро из бюджета Евросоюза, как сообщает Politico со ссылкой на информированного дипломата, выступили премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Глава Словакии сослался на коррупцию в незалежной, а венгерский лидер считает, что вливания ЕС не работают. Для обновления бюджета ЕС необходима поддержка всех 27 членов, напоминает издание.



Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать Украине военную помощь. По его словам, Братиславе необходимо потратиться на собственную обороноспособность. Он также не намерен соблюдать санкции против России, пока не будет анализа их влияния на Словакию.



Планы Зеленского Фицо назвал нереалистичными с точки зрения выдвигаемых условий. Более того, считает, что договариваться о завершении военных действий на Украине должны Россия и США. А Евросоюзу предлагается превратиться из поставщика оружия Киеву в миротворца.



Виктор Орбан и вовсе заявил, что европейская стратегия провалилась, и Венгрия не может и не хочет направлять средства своих налогоплательщиков на Украину. Он отметил, что неудача контрнаступления ВСУ - общее мнение всех военных экспертов, и только политики не хотят признать, "что выбрали плохую стратегию". Будапешт предлагает Евросоюзу разработать новую стратегию в отношении Украины, а затем уже формировать финансовую составляющую.



Примечательно, что поддержать увеличение взносов в бюджет ЕС для помощи Украине не желает и Бельгия. Как сказал по прибытии на саммит премьер-министр Александр Де Кро, предложения Еврокомиссии неприемлемы.



Поддержка Киева со стороны ЕС в последнее время получает все больше ударов, там явно озабочены другими проблемами.



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин отмечает, что в ЕС внимательно следят за политикой Вашингтона в отношении Украины.



- США явно переходят к стратегии выхода из этой ситуации, потому что требования нового спикера палаты представителей о тщательном мониторинге и аудите всех выделяемых средств на поддержку киевского режима говорят о том, что рог изобилия рано или поздно прикроют. Тем более что в США всерьез рассматривают вариант большой войны на Ближнем Востоке и не забывают о Тихоокеанском регионе. Два конфликта Штаты еще потянут, но три даже для такой сверхдержавы уже много, а по степени геополитической важности Украина явно проигрывает.



Европейцы понимают, что, оставшись наедине с данной проблемой, они финансово могут не вытянуть. С другой стороны, ситуация действительно начинает надоедать. Пример Словакии показывает, что и в других европейских странах такая тенденция возможна. С учетом того, что пока в Брюсселе не отменили право вето, вполне возможно, что Венгрия и Словакия этот процесс заблокируют.



"СП": Есть вероятность, что в каких-то еще странах Европы в обозримом будущем могут появиться "пронациональные" лидеры, и Киев получит еще более ощутимый удар?



- Надо понимать, что Украина - только один из болезненных пунктов в повестке Евросоюза. Если пойдет очередная волна мигрантов, в частности, из Сектора Газа, то это станет еще более актуальным вопросом, не говоря уже об экономических проблемах, с которыми сталкиваются многие страны ЕС.



Пока такие суверенитистские лидеры находятся в основном в оппозиции в своих государствах. В частности, в Германии партия Сары Вагенкнехт наделала много шума, ей даже уже поставили политическое клеймо национал-большевички. Сам термин для немецкого политического диспута большая древность. О нем говорили в начале 1920-х, когда Германию сотрясали беспорядки и уличные войны между ультраправыми и ультралевыми. Спустя 100 лет термин снова актуален. Ввод в политический оборот такого, я бы сказал - антикварного, клейма, говорит о сдвигах в немецком политическом диспуте и самосознании.



Германия, Франция, Швеция - там демократы постоянно набирают дополнительные голоса… Во многих государствах укрепляются позиции евроскептиков, суверенитистов, правых популистов, хотя с позиции евроскептицизма выступают и левые, и правые. Можно ожидать определенного суверенитисткого поворота.



В целом, можно с осторожным оптимизмом говорить относительно большего крена в странах ЕС именно в сторону своих собственных проблем и отстаивания суверенитета.



"СП": России стоит активизировать работу в этом направлении? Есть кому этим заниматься?



- Боюсь, что нет. Надо отдать должное тому, что наши противники очень проредили возможности России проводить мягкую силу: закрыты многие гуманитарные организации, с большими трудностями столкнулся, в частности, "Русский дом" в Берлине, не говоря уже о том, что дипломатический корпус в этих странах сильно поредел из-за кампании против наших представителей. Многие пророссийские активисты в странах Европы вынуждены молчать, опасаясь репрессий.



Это не значит, что мы должны сидеть сложа рука, тем более что в такое критическое время надо формировать полезные и выгодные России настроения в гражданском обществе. Любая работа по гуманитарным направлениям, по линиям неправительственных организаций должна вестись, но пока инструменты мягкой силы российские власти освоили плохо. Патриотически настроенные европейцы сами проявляют инициативу, едут в Москву, пытаются донести позицию не потерявших нормальность сограждан до политических, научных, экономических российских кругов. Определенные надежды на сохранение диалога есть.



"СП": Жозеп Боррель сделал заявление в духе того, что Венгрию в ЕС никто не держит. Евроскептики, как вы сказали, крепнут. Может это все, включая ситуацию с Украиной, подтолкнуть Евросоюз к распаду и выгодно ли это нам?



- В целом, думаю, скорее, нет, чем да - в плане и распада, и выгоды, потому что ЕС все эти годы выступал как один из основных экономических партнеров России, хотя и не простой в политическом плане. Распад ЕС - это неминуемые политические неурядицы, экономический спад.



Хамское, я бы сказал, заявление Борреля - очень важный симптом изменения отношения брюссельской бюрократии к Евросоюзу, в том числе как конструктору. Еще пару лет назад такого резкого заявления от еврочиновников невозможно было услышать. Сейчас в Брюсселе от Орбана устали, и заявление было эмоциями продиктовано, недовольством тем, что Венгрия и вслед за ней Словакия подают пример отстаивания своих интересов. Для Борреля как еврооптимиста, полностью потерявшего контакт с национальной реальностью, живущего в конструкциях европейского дома, понятие национального суверенитета не существует. Мы видим здесь конфликт ценностей.



Можно осторожно прогнозировать инициативу некоторых стран ЕС по реформированию, по определенной фиксации национального суверенитета, но, не думаю, что в ближайшее время ЕС распадется, потому что по экономике есть еще определенный запас прочности. И по политике это определенный конструкт, но ЕС теряет ореол идеального сооружения и превращается, как правильно высказался Орбан, в злобную, гадкую пародию на Советский Союз. Это и разозлило Борреля больше всего. Боррель, скажем так, увидел в себе Горбачева в словах Орбана.