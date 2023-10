Израиль – Газа: чего можно ожидать от наземной операции ЦАХАЛ? - В.Прохватилов

14:16 29.10.2023

28.10.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



У еврейского государства нет внятного плана военной операции и политических путей выхода из ситуации



Расширение операций не является официальным началом наземной операции в секторе Газа, заявил вечером 27 октября представитель армии Израиля на фоне очередной волны массированных и безостановочных ударов по палестинскому анклаву. Сообщается, что крупные силы пехоты и бронетехники ЦАХАЛа действуют в Бурейдже, Бейт-Хануне и Джабалии. В свою очередь, медиаактивисты ХАМАС рапортуют о боях с израильскими военными на севере Газы, где расчетами ПТРК "Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама" якобы поражено несколько единиц бронетехники противника.



В течение трех недель после атаки отрядов ХАМАС Армия обороны Израиля продолжала наносить ракетные удары по Газе, превращая в руины целые кварталы этого мегаполиса. Заявленная наземная операция ЦАХАЛ сдвигается по времени якобы по гуманитарным причинам. Власти Израиля утверждают, что дает возможность населения Газы эвакуироваться. Однако, чем дольше продолжается варварский обстрел Газы, тем сложней становится штурм руин этого города.



Из опыта Второй мировой войны известно о существенных трудностях штурма городской застройки при ее сильном разрушении.



Российский военный историк Алексей Исаев пишет: "Хрестоматийный пример здесь Берлин. Сильные разрушения германской столицы от бомбардировок союзников в какой-то мере сыграли на руку обороняющимся. На плане города Берлина, выданном в войска, были изрядные куски, заштрихованные ("разрушено, непонятно что тут", план перепроверяли аэрофотосъемкой). Заваленные обломками зданий улицы были похуже, чем крепкие берлинские баррикады, в том числе для танков. Наличие "заштрихованных" кварталов сужало фронт наступления".



Пленный командир 569-го батальона фольксштурма капитан Этельмайер утверждал, что его солдаты "особенно уверенно оборонялись в районах, разрушенных бомбардировками, так как они могли в любом месте дома выбирать себе места для стрельбы и не опасаться, что своей стрельбой привлекут огонь русской артиллерии на цивильных жителей…



Как писал Ляш, комендант Кенигсберга, разрушения города мешали не только передвигаться, но и ориентироваться. Схожие проблемы были в штурме Сталинграда у немцев. Когда штурмовые орудия банально садились днищем на горы битого кирпича", – отмечает российский историк.



Серьезные проблемы создавали Красной армии подземные коммуникации немецкой столицы. "Разветвленная система подземных коммуникаций позволяла противнику осуществлять быструю и скрытную переброску своих подразделений из квартала в квартал, неожиданно появляться в любом месте, даже глубоко в тылу наших передовых частей. Диверсионные группы автоматчиков, снайперов, фаустников устраивали засады, неожиданно открывали огонь по автомашинам, танкам, артиллерийским расчетам, нападали на связистов, одиночных солдат и офицеров, выводили из строя линии связи. В случае возникновения опасности диверсанты исчезали под землей", – пишет в своих мемуарах участник штурма Берлина Герой Советского Союза полковник Ф. Зинченко.



Сложности наземной операции в секторе Газа хорошо осознают в самом Израиле.



"Израильские официальные лица пришли к выводу, что предстоящая операция в секторе Газа может занять как минимум несколько месяцев и потребовать массового военного присутствия: уже мобилизовано более 360 тысяч резервистов, больше всего со времен войны Судного дня 1973 года. А поскольку гнев палестинцев на оккупированном Израилем Западном берегу достиг самого высокого уровня за более чем 20 лет, что привело к неоднократным вспышкам насилия, в результате которых погибли десятки демонстрантов, ЦАХАЛ уже на пределе, по мнению как ЦАХАЛ, так и официальных лиц США", – пишет американский портал Vice.



Серьезные силы ЦАХАЛ задействованы для противодействия ливанской "Хезболле" на севере страны.



"Сейчас мы сталкиваемся с полутора фронтами, и это одна из причин того, почему… операция ХАМАС оказалась настолько успешной, – сказал представитель ЦАХАЛ. – Солдаты, которые должны были находиться за пределами Газы, находились на Западном берегу... Да, мы мобилизованы, но даже с резервистами в секторе Газа будет проводиться масштабная и долгосрочная операция, для которой потребуется больше наземных войск, чем мы когда-либо размещали. Западный берег может взорваться в любой момент [крупным восстанием]. Три фронта в открытом бою истощат наши ресурсы".



Генерал-лейтенант морской пехоты США Джеймс Глинн был спешно отправлен консультировать израильских военных "в преддверии ожидаемого вторжения в Газу, поскольку администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что у ЦАХАЛ нет четкого плана миссии", – пишет британская Daily Mail.



"Израильские официальные лица неоднократно подчеркивали свою цель – искоренить и уничтожить руководство ХАМАС. Но они не объяснили, как намерены это сделать или что произойдет после вторжения, что вызывает обеспокоенность Вашингтона. Американские официальные лица заявили, что они еще не видели достижимого плана действий", – пишет The New York Times.



"Президент США Байден упомянул об этом публично. Во время своего выступления в Тель-Авиве на прошлой неделе он предупредил, что Израилю потребуется ясность в отношении целей и честная оценка того, позволит ли путь, по которому вы идете, достичь этих целей", – отмечает NYT.



Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего блицвизита в Тель-Авив также требовал от своего израильского коллеги Йоава Галланта подробно описать планы наземной операции в секторе Газа, но, похоже, внятного ответа не получил.



Майкл Найтс, научный сотрудник Вашингтонского института, указывает, что у ХАМАС было 15 лет на подготовку плотной глубокоэшелонированной обороны, включающей подземные, наземные и надземные укрепления, коммуникационные туннели, огневые точки и боевые позиции, а также потенциальные минные поля, самодельные взрывные устройства, противотанковые мины взрывного действия и здания, оборудованные как взрывные ловушки.



В воскресенье Остин заявил в программе This Week на канале ABC News: "Первое, что каждый должен знать, и я думаю, что все знают, это то, что городские бои чрезвычайно сложны".



Не в пользу Израиля и неутешительные итоги войны 2006 года с ливанской "Хезболлой". В ответ на операцию "Летний дождь", которую Израиль проводил в секторе Газа, чтобы освободить похищенного сержанта Гилада Шалита, "Хезболла" начала ракетный обстрел северных израильских городов. Израиль ответил бомбардировками ливанской территории. Одновременно силами спецназа проводились небольшие операции на границе.



9 августа командование ЦАХАЛ начало широкомасштабное наступление на суше. Оно продлилось 12 часов, привело к ощутимым потерям и 10 августа было приостановлено. 13 августа было заключено перемирие.



"Хезболла" разгромлена не была и громогласно заявляла о победе, что обескуражило общественное мнение Израиля. В Израиле комиссия под руководством бывшего судьи Элиагу Винограда представила итоговый 500-страничный доклад, посвященный оценке деятельности израильского правительства и военных в ходе Второй ливанской войны 2006 года.



На пресс-конференции, где был представлен доклад, Элиагу Виноград назвал войну 2006 года "большой упущенной возможностью".



В докладе комиссии говорилось, что Израиль начал затяжную войну, которая с военной точки зрения закончилась без явной израильской победы. "Военизированная группировка в течение недель противостояла сильнейшей армии Ближнего Востока. Ракетные обстрелы израильского тыла продолжались всю войну, и армия не смогла найти эффективного решения. Эти факты имели далеко идущие последствия для нас, наших друзей и врагов в регионе и в мире в целом", – отметил докладчик.



Будет ли создана очередная комиссия Винограда по итогам заявленного Израилем вторжения в сектор Газа или под давлением трезвомыслящих политиков и военных Израиль пойдет на попятную, пока неизвестно.



В любом случае шансы на решительную победу Израиля в ходе наземной операции в секторе Газа весьма сомнительны.