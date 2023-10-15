Туннельная война в Газе: кто кого затопит, кто кого взорвет

14:18 29.10.2023 подземное наступление Израиля



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



Наземное наступление Израиля на Газу никак не начинается, поскольку ЦАХАЛ не знает, что делать с подземной частью этого наступления.



Джон Спенсер (основатель Международной рабочей группы по подземной войне) в статье в Modern War Institute "Подземный кошмар: туннели ХАМАСа и серьезная проблема, стоящая перед ЦАХАЛом" (17.10.2023) пишет:



"Если Израиль начнет наземную кампанию в секторе Газа, чтобы очистить густонаселенные районы от военного потенциала ХАМАСа, израильские силы могут столкнуться с широким спектром проблем. Некоторые из них являются общими чертами современной истории городских войн, тогда как другие проистекают из уникальных особенностей городской местности Газы. Но одна проблема касается обеих категорий: туннели. Подземные пространства фигурировали и в других городских сражениях - не только в последнее время, но и в древней истории. Но масштаб проблемы в Газе, где под землей анклава пересекаются сотни километров туннелей, совершенно уникален. Этот обширный подземный комплекс представляет собой коварную проблему, для которой не существует идеального решения, ожидающую израильские сухопутные войска".



Туннельная война не нова. Его долгая история простирается от средневековой добычи полезных ископаемых и противоминных работ, от подземных сражений Первой мировой войны на Сомме, Вими-Ридж и Мессине до глубоких естественных и искусственных туннелей, использовавшихся в Мариуполе, Бахмуте и Соледаре во время продолжающейся войны на Украине. . Опыт американских военных с туннелями включает в себя осаду Виксбурга, штат Миссисипи, в 1863 году и Петербурга, штат Вирджиния, в 1864 году во время гражданской войны, огромные подземные комплексы времен войны во Вьетнаме, а также туннели Аль-Каиды* и ИГИЛ* в Афганистане, Сирии и Ираке. Во Вьетнаме, где силы Северного Вьетнама и Вьетконга использовали километры сети туннелей для защиты своих маршрутов снабжения, военных сил и баз в таких местах, как Кучи, проблема стала настолько серьезной, что вынудила разработать новую тактику, такую ​​​​как отправка солдат, называемые "туннельными крысами", они ходят в туннели, вооруженные только пистолетом и фонариком.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хорошо осведомлена о наличии туннелей ХАМАСа в секторе Газа. Они часто называют туннельные системы группы "метро". Уничтожение этих туннельных комплексов было одной из целей предыдущих наземных кампаний в секторе Газа в 2008 и 2014 годах. Всего в 2021 году предполагалось, что туннелей будет почти 500 километров, когда Израиль заявил, что уничтожил 100 километров туннелей во время одиннадцатидневной бомбардировки. Даже если эти туннели не были восстановлены или заменены, это означает, что вполне вероятно, что в Газе остаются сотни километров сложной, комплексной и глубокой туннельной инфраструктуры. Это настоящий город под городами на поверхности Газы.



"В случае наземной кампании, начатой ​​Израилем, ХАМАС будет использовать свои туннели как для обороны, так и для наступления. То, как они использовали эти пространства против ЦАХАЛа во время израильской операции "Несокрушимая скала" в 2014 году, дает подсказку о том, чего ожидать в предстоящие дни и недели.



В обороне ХАМАС будет использовать туннели, чтобы избежать наблюдения и атак ЦАХАЛа. Любой военный потенциал ХАМАС, который переживет нынешнюю воздушную кампанию Израиля, по большей части будет находиться глубоко под землей.



ХАМАС уже разместил свое руководство, бойцов, штабы, средства связи, оружие и запасы, такие как вода, еда и боеприпасы, в своих туннельных комплексах, чтобы подготовиться к наземному нападению израильских сил.



Обширная подземная система включает в себя складские помещения, электрические генераторы, центры снабжение для боевиков ХАМАСа. Известные также как "экономические туннели" более 1000 туннелей были вырыты под границей между Египтом и сектором Газа.



Туннели позволят бойцам безопасно и свободно перемещаться между рядом боевых позиций под массивными зданиями, даже после того, как ЦАХАЛ сбросит на них тысячефунтовые бомбы.



В туннелях ХАМАСа часто есть генераторы, вентиляция, водопровод и запасы продовольствия, которые позволят бойцам группировки лучше противостоять самым основным проблемам, таким как обычное истощение, возникающее в результате городской осады и изоляции.



Лидеры и боевики ХАМАС будут использовать туннели, чтобы оставаться мобильными и покидать целые участки зоны боевых действий, когда они почувствуют, что их вот-вот подвергнут решительному нападению или окружению. Важно отметить, что ХАМАС также вырыл большую часть своих туннелей под гражданскими объектами, такими как школы, больницы и мечети, в густонаселенных городских районах и связал их с ними. Помимо прочего, это является частью защитной стратегии - защиты от имени международно – правовых норм ведения войны.



В наступательном плане туннели ХАМАСа позволяют силам группировки проводить защищенные и внезапные атаки. Они будут использовать туннели для проникновения за позиции ЦАХАЛа, чтобы застать врасплох израильские силы, которые могут быть не так хорошо подготовлены или оснащены для ведения боя, как те, кто возглавляет кампанию, например, в районах материально-технического снабжения.



Связанные между собой туннели под городскими районами позволят ХАМАСу быстро перемещаться между подготовленными позициями для нападения, располагая тайниками со снайперскими винтовками, противотанковыми боеприпасами, гранатометами и другим оружием и боеприпасами.



Туннели станут жизненно важным элементом стратегии партизанской войны ХАМАСа. Его бойцы сформируют небольшие группы "охотников-убийц", которые будут двигаться под землей, выскакивать, наносить удары и быстро возвращаться в туннель.



ХАМАС также использует туннели для сокрытия и перемещения ракет. Эти ракеты можно взорвать дистанционно или в последнюю минуту перевезти на скрытые стартовые площадки. ХАМАС также будет располагать множеством туннелей, оснащенных сотнями фунтов взрывчатки, которая будет служить туннельными бомбами под основными дорогами и зданиями, куда могут быть заманены бойцы ЦАХАЛ.



Вход в туннели представляет собой уникальные тактические задачи, многие из которых невозможно решить без специального оборудования.



В некоторых случаях в тоннелях невозможно дышать без кислородных баллонов, в зависимости от их глубины и вентиляции воздуха.



Также может быть невозможно просто увидеть. Большинство военных очков ночного видения полагаются на окружающий свет и не могут работать при его полном отсутствии.



Любое военное навигационное и коммуникационное оборудование, использующее спутниковые сигналы или сигналы прямой видимости, не будет работать под землей.



Оружие, стреляющее в компактных пространствах туннелей, даже винтовка, может произвести ошеломляющий эффект, который может причинить физический вред стрелку. Один защитник может удержать узкий туннель против гораздо превосходящих сил.



Важно отметить две особенности, типичные для туннелей ХАМАСа. Во-первых, почти все туннели ХАМАСа очень узкие, в основном из-за сборных бетонных стенок и верхушек, которые ХАМАС предпочитает строить. Средний туннель ХАМАСа имеет высоту всего два метра и ширину метра, что делает вход, перемещение и борьбу в нем чрезвычайно трудным. Во-вторых, благодаря достижениям Израиля в обнаружении и разрушении туннелей, ХАМАС рыл свои туннели все глубже и глубже. В 2020 году Израиль обнаружил туннель ХАМАС, спускавшийся на глубину 70 метров под поверхность, самый глубокий из найденных на тот момент туннелей.



С другой стороны уравнения, у ЦАХАЛа есть ряд конкретных возможностей для решения проблемы туннелей ХАМАСа. ЦАХАЛ имеет возможность находить, вывозить заложников, очищать, нейтрализовать и разрушать туннели. Существуют специализированные подразделения, такие как подразделение Яхалом боевого инженерного корпуса ЦАХАЛа, элитное подразделение коммандос, солдаты которого специализируются на поиске, расчистке и разрушении туннелей. В состав крупных сил входят подчиненные подразделения, такие как Сайфан, который обучается противостоять угрозе нетрадиционного оружия, и Самур, который специализируется на проникновении, очистке и разрушении туннелей.



Яхалом - одно из крупнейших подразделений в мире, которое обучает, укомплектовывает, оснащает, экспериментирует и разрабатывает новые способы ведения подземной войны. В кинологическом подразделении ЦАХАЛа "Окетц" есть собаки, обученные для работы под землей. А у ЦАХАЛа, полиции и спецслужб есть специальные подразделения, такие как Сайерет Маткаль, Ямам и другие, которые делятся передовым опытом борьбы с террористами и боевиками подполья.



Яхалом и другие подразделения ЦАХАЛа также имеют специальное оборудование, специально разработанное для туннелей. Подразделения туннельной разведки, например, используют наземные и воздушные датчики, георадары, буровое оборудование и другие системы для поиска туннелей. Существуют радиоприемники и навигационные технологии для работы под землей, очки ночного видения, использующие тепловые и другие технологии для видения в полной темноте, а также набор летающих или ползающих роботов с дистанционным или проводным управлением, которые могут заглядывать в туннели и составлять карту туннелей, не подвергая опасности солдат.



ЦАХАЛ также использует тренировочные симуляторы виртуальной реальности, которые позволяют солдатам тренироваться для ведения подземной войны, даже если они не находятся на полигонах физической подготовки, включающих подземные условия.



Израиль также разработал специальную тактику борьбы с туннелями после их обнаружения. Он оснащен широким спектром проникающих боеприпасов, таких как GBU-28, которые могут проникать в землю на глубину ста футов или сквозь бетон на двадцать футов. Сухопутные силы ЦАХАЛа также имеют в своем распоряжении несколько типов взрывчатых веществ, способных обрушивать или запечатывать туннели. У них также есть множество бульдозеров, которые они могут использовать для заделки туннелей - тактика, которую морские пехотинцы США использовали, когда запечатывали японских защитников в их пещерах и туннелях во время последней части битвы при Иводзиме в 1945 году. Когда в 2017 году во время операции "Северный щит" вдоль северной границы Израиля было обнаружено несколько туннелей "Хезболлы", ЦАХАЛ залил тоннели мокрым цементом, чтобы закрыть их.



Египет известен тем, что пытался нейтрализовать трансграничные контрабандные туннели ХАМАСа вдоль границы с сектором Газа, заливая их морской водой и сточными водами".



Для справки (В.О, Ю.Ж.) :



После переворота в сентябре 2013 года египетские военные начали разрушать туннели, протянувшиеся от прибрежного анклава, находящегося под контролем ХАМАСа.



В феврале 2016 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал затопить 11 туннелей ХАМАС, соединяющих Египет с сектором Газа, в определенной степени "по запросу Израиля". Использованы трубы для откачки воды из Средиземного моря, что вызвало обрушение туннелей.



Было заявлено, что "наводнение является хорошим решением" для решения сложной системы туннелей ХАМАСа, используемой в целях контрабанды.



В 2018 году Египет объявил, что разрушил 37 инфильтрационных туннелей в секторе Газа, затопив их водой и сточными водами.



Палестинский рабочий ремонтирует туннель для контрабанды после того, как он был затоплен египетскими силами безопасности, под границей между Египтом и югом сектора Газа в 2016 году.



Но суровая правда заключается в том, - пишет Спенсер, - что "глубина и масштаб туннелей ХАМАСа в секторе Газа превзойдут специализированные возможности Израиля". Это может сводиться к тому, что пехота и инженеры ЦАХАЛа будут работать с туннелями по мере их обнаружения.



Кроме того, найти и уничтожить туннели ХАМАСа будет непросто по нескольким причинам. Например, Газа - это не гористая и малонаселенная местность Афганистана, где в 2017 году американские военные сбросили самую мощную неядерную бомбу Америки - бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast массой 21 600 фунтов - на комплекс пещер и туннелей ИГИЛ.



Более того, ХАМАС, вероятно, будет размещать в туннелях оружие и взрывчатку, которые могут вызвать непреднамеренные взрывы в других местах или проникнуть в другие части туннельной сети, причинив ущерб там, где ЦАХАЛ не предвидел.



Наконец, ХАМАС, скорее всего, поместит мирных жителей и заложников в свои туннели в качестве живого щита. Все это означает, что Израилю придется тщательно подходить к каждому туннелю, который он обнаружит.



Не существует единого решения проблемы, с которой туннели будут представлять сухопутные силы Израиля, несомненно, одной из крупнейших, с которыми они столкнутся в секторе Газа. Для работы с каждым туннелем потребуется сочетание возможностей, зависящее от ситуации. Но прежде всего, учитывая масштаб и сложность подземной инфраструктуры в Газе, одно можно сказать наверняка: преодоление проблем, связанных с туннелями, потребует много времени.



Для справки (В.О., Ю.Ж.):



В 2018 году Израиль завершил строительство 27-километрового подземного барьера, предназначенного для предотвращения пересечения туннелей на израильскую территорию из сектора Газа. Барьер также простирается до Средиземного моря, чтобы предотвратить проникновение ХАМАСа по морю.



Противотуннельный барьер вдоль границы Израиля и сектора Газа представляет собой подземную стену из шлама, построенную Израилем на протяжении всей 40-километровой (25 миль) границы Израиля и сектора Газа для предотвращения действий антиизраильских группировок боевиков в секторе Газа. Проект включает в себя раскопки на засекреченную глубину и строительство толстых бетонных стен в сочетании с датчиками и устройствами сигнализации.



Подземный противотуннельный барьер был завершен в декабре 2021 года. Стоимость проекта оценивалась в сумму 1,11 миллиарда долларов США. Он расположен полностью на израильской земле.



Может ли ХАМАС потенциально прибегнуть к затоплению Газы в качестве защитной тактики против израильского вторженияИзображение из Всемирной книги фактов 2022 года.



Робиндер Сачдев (президент Института Имаджиндия в Нью-Дели) в статье в The American BAZAAR "Что, если в секторе Газа ЦАХАЛ ждет "бомба с морской водой"? Расшифровка нетрадиционной военной стратегии Хамаса: можно ли использовать наводнение в качестве защитной тактики?" (15.10.2023) пишет:



"25 процентов территории сектора Газа находится ниже уровня моря. В секторе Газа есть четыре района, которые находятся ниже уровня моря, и три из этих низменных районов находятся в Северной и Центральной Газе. Бейт-Ханун, Бейт-Лахия в Северной Газе, затем город Газа в Центральной Газе и Рафах в Южной Газе".



"Бомба-паводок с морской водой:



ХАМАС, должно быть, разработал множество партизанских тактик для борьбы с наземным вторжением Израиля. Что, если ХАМАС проложил туннели, которые соединят вышеупомянутые районы "ниже уровня моря" в секторе Газа со Средиземным морем на побережье Газы?



Эти "туннели для затопления морской воды" (SWFBT) пробурены до последних двух метров перед выходом на море. И бомба с дистанционным управлением, заложенная в устье этих туннелей в точке морского сообщения в Средиземном море.



Когда израильское вторжение начинается из северной части сектора Газа, эти дистанционные бомбы взрываются в море.



Морская вода проникает через туннели и затопляет низменные районы сектора Газа".



"Влияние SWFBT:



Физика говорит нам, что вода стремится к равновесию. Как только обращенное к морю устье этих специализированных SWFBT откроется, морские воды хлынут в эти специальные туннели с невообразимой яростью – и за считанные минуты достигнут районов Газы "ниже уровня моря" – и затопят эти низменные районы, примерно на полтора метра, чтобы уровень воды сравнялся с уровнем моря.



Во-первых, затопление таких территорий, карманов, площадь которых может составлять от 1,5 до 5 километров или более, в Северной Газе, ширина которой сама по себе составляет всего 10 километров, создаст заболоченные территории и болота, которые станут помехой для израильской тяжелой артиллерии, танков и даже джипов, что при попытке проехать по этому участку застревает, обездвиживается. На военном языке это известно как "запрет зоны".



Во-вторых, в случае конкретного SWFBT, использованного в качестве примера, если маршрут туннеля простирается на 3 километра и достигает "низменной местности", то 3 – х километровая трасса этого туннеля, по которому со значительной силой устремляются морские воды , будет иметь эффект смягчения и увлажнения почвы над ним. Более того, важно учитывать, что верхний слой почвы в Газе в основном состоит из песка и глины, что делает его еще более восприимчивым к размягчению. Особенно, когда эти туннели SWFBT построены всего на глубине около одного метра ниже уровня земли – это достаточная глубина, позволяющая морской воде течь в обозначенные низменные районы. Следовательно, этот 3 – х километровый маршрут туннеля в данном случае превратится в болотистую и размягченную почву, создав барьер из мягкой почвы, где могут оказаться обездвиженными израильские грузовики и джипы, не говоря уже о тяжелых танках".



"Кстати, нападение ХАМАСа на Израиль было названо "Наводнением Аль-Аксы". Может ли наводнение Газы в качестве средства защиты в ответ на их нападение на Израиль быть одной из причин, по которой они выдвинули идею "наводнения"?"



*террористические организации, запрещенные в РФ Источник - Завтра

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