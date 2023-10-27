Международное право и вопрос существования Украины, - Р.Ищенко

14:19 29.10.2023

Международное право и вопрос существования Украины

люди, территории – все, что сможем вернуть – наше навсегда, что не сможем – навсегда не наше



Ростислав Ищенко



"Квартирный вопрос" портил характер не только жителей больших городов СССР, собственных квартир (за исключением редких кооперативных) не имевших.



То самое "бесплатно раздаваемое жилье", вплоть до постсоветской приватизации, оставалось в собственности государства – жители были всего лишь арендаторами, чаще всего наследственными.



Государство же, при желании, могло и выселить из "бесплатной" квартиры, и подселить кого угодно, и переселить куда угодно. На заре советской власти оно этой возможностью пользовалось довольно часто, к закату – совсем редко, но такая возможность у него была всегда.



Современное "мировое сообщество" в своем отношении к народам и территориям в чем-то напоминает отношения советского государства и владельцев его "бесплатных" квартир.



Народы живут в своих государствах, на исконных территориях, иногда воюют, бывает, что и геноцидят друг друга – в общем, на более высоком уровне ведут себя примерно так, как соседи по классической, многократно описанной советскими писателями, коммуналке – вспомним ту же "Воронью слободку".



Иногда народы просят "мировое сообщество" вмешаться в свою распрю, иногда не просят. "Мировое сообщество" иногда вмешивается, иногда нет (как Бог на душу положит).



Бывает, что "мировое сообщество" вмешивается куда не просят, бывает, что куда просят не вмешивается.



Решило "мировое сообщество" после Второй Мировой войны, что одним из значимых эпизодов которой был Холокост, что пострадавших евреев надо поселить на землях Палестины, чтобы у них было свое государство, в котором они могли бы укрываться от преследований антисемитов.



Решило и переселило. Почему? Потому что в священных книгах иудеев (не все евреи – иудеи, есть атеисты, и не все иудеи – евреи, есть караимы) написано, что несколько тысяч лет назад Бог обещал народу, заключившему с ним завет, "землю обетованную" в Палестине.



Действует ли еще завет? Может ли "мировое сообщество" подменять собою Бога и решать, пора ли уже вернуть "землю обетованную" потомкам, которые не могут документально подтвердить свое родство, изгнанных императорами Титоми Адрианом иудеев, или еще не пора?



"Мировое сообщество" решило, что может и пора.



В результате с середины 1940-х годов – конфликт начался еще до провозглашения государства Израиль – арабы и евреи, ранее вполне себе мирно сосуществовавшие в той же Палестине, пытаются очистить ее территорию друг от друга, а весь мир лихорадит от их противостояния.



Почти 80 лет конфликта накопили столько крови, вражды, ненависти и непонимания с обеих сторон, что каждая видит выход, хоть не всегда в этом признается, только в полноценной этнической чистке своих оппонентов. Не останавливаясь, если понадобится, перед геноцидом.



Могло ли "мировое сообщество" изначально решить эту проблему так, чтобы не допустить кровопролития, вылившегося в почти столетие непримиримой вражды? Конечно, могло.



Для этого достаточно было обеспечить одновременное провозглашение двух государств (Израиля и арабской Палестины) и блокировать как усилия окружающих арабских стран сбросить евреев в море, так и попытки евреев вытеснить палестинцев с приглянувшихся им, но не включенным ООН в состав Израиля территорий Палестины.



США и СССР – главные лоббисты создания еврейского государства, обладали совокупным потенциалом, способным легко убедить весь мир тихо слушать и соглашаться.



Во всяком случае, когда 29 октября 1956 года началась англо-франко-израильская агрессия против Египта, СССР и США, действуя в унисон, смогли заставить силы вторжения прекратить огонь уже 6 ноября, а затем довольно быстро безоговорочно очистить оккупированные территории.



Никто и не пикнул.



Но в вопросе арабо-израильского конфликта такого единства у СССР и США никогда не было. Поэтому, запустив кризис своими непродуманными (в части их исполнения) решениями, "мировое сообщество" так и не смогло его локализовать, остановить и запустить устойчивый мирный процесс.



Все более-менее успешные попытки срывались радикалами с обеих сторон.



Если в Палестине "международное сообщество" не может заставить арабов и евреев мирно разъединиться, то на Кипре то же мировое сообщество, с упорством, достойным лучшего применения, пытается заставить разъединившихся и создавших два отдельных государства греков и турок-киприотов вновь объединиться и жить вместе, в одном государстве.



Греки-киприоты когда-то были не прочь присоединиться к Греции, турки-киприоты по сей день мечтают воссоединиться с Турцией. Но "мировое сообщество" говорит "нельзя!"



И десятилетиями, вопреки здравому смыслу и ясно выраженной воле обоих народов, заставляет их восстановить невосстановимое политическое единство единого кипрского государства и жить вместе тех, кто давно бы нормально жил раздельно, если бы не "помощь" "мирового сообщества".



Все это происходит не потому, что "международное сообщество" такое плохое и намеренно мешает народам жить нормально. Просто оно состоит из разных, зачастую враждующих, государств с разнонаправленными интересами, традициями и представлениями о том, каким должен быть прекрасный новый мир будущего, к которому все мы стремимся.



Сложно переплетающиеся интересы и конфликты главных мировых игроков не позволяют каждому их них санкционировать такой мир, который выглядел бы, как победа геополитического соперника.



Механизм "вето" в Совбезе ООН (единственном надгосударственном органе, уполномоченном принимать обязывающие суверенные власти решения) заставляет искать компромиссы между непримиримыми позициями.



Во многих случаях это идет во благо, позволяя на макроуровне сохранять мир и стабильность. Но в конкретных случаях межнациональных конфликтов этот же механизм мешает урегулированию, навязывая сторонам никого не устраивающие компромиссы.



Именно поэтому каждое государство, в тех случаях, когда это возможно, игнорирует не устраивающие его решения и рекомендации "мирового сообщества", какой бы статус они не имели – Израиль позволял себе даже резолюции Совбеза ООН не исполнять.



К концу приближается украинский кризис. Никто в мире уже не сомневается, что Россия выйдет из него победительницей, а судьба Украины будет плачевна, вплоть до полной ликвидации украинской государственности.



Наши геополитические конкуренты уже готовятся за столом переговоров по окончательному урегулированию, заявив, что представляют "мировое сообщество" и являются "честным маклером", чья задача – не допустить грубого попрания интересов каждого из участников процесса, обнулить достижения российской армии.



Границу России будут пытаться провести как можно восточнее, а Украину будут пытаться не просто сохранить, но оставить в ее составе как можно больше имеющихся территорий, чтобы затем на этот скелет наращивать новое русофобское мясо.



Окончательное решение будет зависеть от способности России противостоять давлению внешних сил, а значит, не в последнюю очередь от ее внутреннего единства и от готовности не заключать окончательный мир до тех, пока не будут удовлетворены все ее законные интересы и требования.



При этом надо иметь в виду, что украинский кризис для "мирового сообщества" ничем не отличается от ближневосточного или кипрского. В этом проблема "мирового сообщества" – оно всех гребет под одну гребенку, действует шаблонно, не обращая внимания на то, что формально схожие конфликты имеют совершенно разную подоплеку и требуют различных способов разрешения и окончательного урегулирования.



"Мировое сообщество" объективно будет не на нашей стороне. Оно "видит" два народа, а значит, должно сохраниться два государства. В то время как у нас есть один – разделенный, но пока не до конца, народ, – которому, чтобы избежать дальнейшего развития трагедии разделения, необходимо собраться в одном государстве.



К счастью, сейчас мы живем в краткий период (такие в истории бывают, но они очень непродолжительны), когда старое международное право уже не действует, а новое еще не сформировано.



В этот период возможны любые, самые критические, изменения – в том числе изменения границ, вплоть до ликвидации целых государств.



Все территории, которые мы к себе присоединим в этот период, будут легализованы как российские в момент выработки новых правил игры, введения в действия нового кодекса международного права.



А вот то, что по какой-то причине не успеет или не сможет стать нашим, будет оставаться не нашим очень долго, возможно даже станет таковым навсегда. Из этого и надо исходить при окончательном урегулировании.



Люди, территории – все, что сможем вернуть – наше навсегда, что не сможем – навсегда не наше. Второй шанс, скорее всего уже не представится: бывшие русские за столетия станут окончательно нерусскими, а с ними "исконно нерусскими" станут и их исконные территории, бывшие исконно русскими, только пока населявшие их люди были русскими – считали себя таковыми.