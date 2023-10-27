Простое как мычание. 2 недели скорбно тужась МИД РФ наконец сочинил Заявление о палестино-израильском конфликте

14:20 29.10.2023

МИД России выступил с официальным заявлением о палестино-израильском конфликте



Министерство иностранных дел России выступило с официальным заявлением "О ситуации в зоне палестино-израильского конфликта".



В российском внешнеполитическом ведомстве отметили:



"Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Российская сторона неоднократно предупреждала об опасных последствиях такого шага, который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гуманитарной обстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе".

В этой связи:



"С целью не допустить эскалации конфликта Российская Федерация инициировала проект резолюции СБ ООН с требованием гуманитарного прекращения огня, который был заблокирован США. 27 октября Генеральная Ассамблея ООН в ходе Чрезвычайной спецсессии подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, в которой содержится однозначный сигнал прекратить насилие. Приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день - остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло".



"Необходима консолидация коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы „двух государств". На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем. Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, задействовав, в том числе посреднические функции. Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений".