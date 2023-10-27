К.Логинова: Опасное сближение: Астана стала активно сотрудничать с ЕС и НАТО

14:21 29.10.2023 Опасное сближение: Астана стала активно сотрудничать с ЕС и НАТО

Казахстан похвалили за роль в борьбе с обходом антироссийских санкций



Ксения Логинова



В Люксембурге прошло заседание глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюза в формате "5+27". Стороны приняли дорожную карту, подчеркнув свою готовность расширять сотрудничество в сфере энергетики, а также добыче и переработке критического сырья, которое так необходимо странам Европейского союза. По итогам встречи участники согласовали совместное коммюнике, отметив роль Астаны в борьбе с обходом антироссийских санкций. Одновременно с этим в Алма-Ате открылся Центр миротворческих операций, после которого всерьез заговорили о сближении республики с НАТО. Подробности - в материале "Известий".



Сотрудничество на новом уровне



"Министерская встреча подтвердила, что мы разделяем многие принципы международных отношений, в частности приверженность соблюдению Устава ООН, уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран", - заявил на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



По его словам, стороны разработали дорожную карту, в которой отмечается, что ЕС готов предложить государствам региона партнерство для "превращения глобальных вызовов в совместные возможности". Шеф европейской дипломатии также подчеркнул желание европейцев "вывести на новый уровень сотрудничество", в частности поддерживать реформы в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.



Стороны также обсудили ограничительные меры, введенные Западом против Москвы. Представители ЕС отметили, что ввели 11 пакетов антироссийских санкций, подчеркнув при этом необходимость не допустить их обхода. В частности, Брюссель особо выделил Астану, предпринимающую меры по сокращению реэкспорта товаров в РФ, пообещав и дальше продолжать взаимодействие по данному направлению.



Незадолго до этого в Казахстане сообщили об ограничении экспорта в России свыше 100 видов товаров, включающих в себя чипы, запчасти для дронов и специальную электронику, которую могут использовать в военных целях.



Внести поставки: РФ запустит транзит газа в Узбекистан через Казахстан

Где откроют российское генконсульство и что еще Путин обсудил с Мирзиеевым



Не нарушить санкционный режим



Весной 2023 года замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что власти страны не позволят использовать ее юрисдикцию для обхода антироссийских санкций. По его словам, с 1 апреля в государстве заработала система мониторинга товаров.



"Мы задали очень четкие ориентиры для бизнеса в отношении того, что можно экспортировать в РФ, а что нецелесообразно, учитывая обстоятельства", - пояснил дипломат.



Он добавил, что между странами на границе нет таможенного контроля, действует 51 погранпереход. "Вы можете себе представить интенсивность ежедневного обмена. Но с первого дня украинского конфликта мы говорили, что, хотя и не вводим санкции против России, также не позволим использовать нашу территорию для обхода санкций", - отметил он.



Замминистра подчеркнул, что страна получает товары из государств, не вводивших антироссийские ограничительные меры. Среди них Вьетнам, Индия, Китай. Этот импорт беспрепятственно поступает в РФ.



Летом прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не собирается нарушать санкции, введенные Западом против Москвы. А спустя несколько месяцев в МИД страны признали, что эти ограничения негативно влияют на экономику республики.



Встреча друзей: главное о визите президента России на форум "Один пояс - один путь"

Владимир Путин является главным гостем саммита



Сотрудничество с НАТО



На фоне встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии с представителями Евросоюза мировые СМИ облетела фотография, размещенная на странице посольства США в Казахстане в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Под снимком написано, что глава дипмиссии Дэниэл Роземблюм перерезает ленточку на открытии конференц-зала Центра миротворческих операций в Алма-Ате.



Появились сообщения о том, что теперь казахстанских военнослужащих будут готовить по стандартам Североатлантического альянса. Этот шаг также посчитали символом сближения Астаны с Вашингтоном.



Отношения Казахстана с НАТО были установлены в 1992 году, когда страна вступила в Совет североатлантического сотрудничества. Через два года была подписана программа "Партнерство ради мира". В соответствии с ней, Астана стала регулярно участвовать в совместных военных учениях.



С 2002 года республика работает с альянсом над процессом планирования и анализа. Свыше 15 лет в Казахстане совместно с Казахстанским национальным университетом обороны действует программа НАТО по совершенствованию образования в области обороны. В 2014-2015 годах казахстанцы внесли свой вклад в деятельность миротворческих миссий в Западной Сахаре и Ираке.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает дополнительных сведений от Астаны по теме публикаций о Центре миротворческих сил НАТО. "Надо просто собрать более детальную информацию. Миротворческая миссия имеет свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают участие. Весь этот процесс подготовки [миротворцев] со стороны американцев", - пояснил представитель Кремля.



При этом в Минобороны Казахстана опровергли информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате. В министерстве уточнили, что речь идет о Центре миротворческих операций, который функционирует с 2006 года в качестве учебного заведения для развития миротворческой составляющей вооруженных сил республики.



Пять с плюсом: США захотели действовать в Центральной Азии через Казахстан

Вашингтон стремится снизить влияние Москвы и Пекина, опираясь на формат "С5+1"



В Минобороны подчеркнули, что это госучреждение страны, в котором проводится языковая подготовка, а также подготовка полицейского, военного и гражданского персонала для участия в миротворческих операциях по стандартам ООН.



Нового не надо



Директор института РУССТРАТ Елена Панина считает, что Центр миротворческих операций в Казахстане все же напрямую связан с Североатлантическим альянсом. Она отметила, что на сайте самого Центра (КАЗЦЕНТ) в разделе "Историческая справка" указано, что он создан в декабре 2006 года при Институте иностранных языков министерства обороны РК как учебный центр "Партнерство ради мира".



"Такое же название встретишь разве что у программы двустороннего военного сотрудничества НАТО со странами, не являющимися членами организации. В том числе с Казахстаном", - отметила политолог.



Эксперт подчеркнула, что в декабре 2010 года этот центр признан штабом верховного командования объединенных сил по трансформации (SACT) в качестве члена Сообщества учебных и образовательных центров партнерства (PTEC).



"SACT - это вообще-то штаб верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации. А Сообщество учебных и образовательных центров партнерства - это три с лишним десятка натовских центров по всему миру. Включая КАЗЦЕНТ, который фигурирует на карте в соответствующем разделе сайта НАТО", - пояснила специалист.



Попытка номер пять: для чего Байден собирает лидеров Центральной Азии

В Нью-Йорке обсудят антироссийские санкции и борьбу с Китаем



Она также добавила, что "созданное в 1999 году PTEC является одним из ключевых инструментов НАТО для повышения стабильности и устойчивости как союзников, так и партнеров".



"Так что казахстанское минобороны почти не слукавило. Новый центр НАТО действительно не открывался. Старого достаточно", - резюмировала аналитик.



О сближении речи не идет



Президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев в разговоре с "Известиями" отметил, что у Казахстана есть проблемы с доступом к высоким технологиям, которые являются ключевыми для экономики страны, в частности для энергетического сектора.



- Казахстан - одна из стран - учредителей ЕАЭС, вторая после РФ экономика в этой организации. Россия - основной внешний партнер республики, но на нее наложены жесткие санкции. Астана в этом случае вынуждена соблюдать санкции, играть по правилам, - отметил политолог.



Он добавил, что в Конституции страны отмечается приоритет международного права над суверенным.



- Несмотря на все санкционные сложности, Астана осталась одним из крупнейших торговых партнеров Москвы. Экспорт возрос в несколько раз, начиная с февраля 2022 года. Казахстан - одна из немногих стран, которая в условиях санкций продолжает интенсивно торговать с Россией, поддерживая тем самым экономику страны, - пояснил эксперт.



Зашел в пятерочку: для чего Китай собирает лидеров Центральной Азии

Политики обсудят украинский конфликт и отмену виз



Он добавил, что республика с 1992 года взаимодействует с Североатлантическим альянсом в плане подготовки военных.



- Но она сотрудничает не в чувствительных областях, с которыми Казахстан как раз взаимодействует с РФ. Все сотрудничество заключается в подготовке оперативного состава, не в разведке, не в ПВО. Ни о каком серьезном сближении с НАТО речи не идет. Укрепление сотрудничества идет с центральноазиатскими странами, это хорошо для всех государств региона, поскольку позволяет стабилизировать ситуацию, - резюмировал аналитик. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698578460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере

- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана

- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС

- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов

- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов

- Кадровые перестановки

- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?

- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты

- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО

