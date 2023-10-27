"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана

14:33 29.10.2023

В "АрселорМиттал" подтвердили, что правительство Казахстана и компания обсуждали будущее АО и недавно подписали предварительное соглашение о сделке, в результате которого право собственности перейдет к Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.



"ArcelorMittal обязуется завершить эту сделку как можно скорее, чтобы максимально свести к минимуму сбои. Обе стороны очень сосредоточены на результате, который отвечает интересам людей, работающих на сталелитейном заводе, железорудных и угольных шахтах, а также сообществ, которые поддерживают операции. Дальнейшие заявления будут сделаны по мере необходимости", – заявили в компании.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".



Правительство в свою очередь сообщило, что достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.



Мухит Турсынали