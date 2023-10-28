В Пекине начал работу 10-й Сяншаньский форум по безопасности

15:40 29.10.2023

В китайской столице начал работу 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности. Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Об этом сообщает ТАСС.



Как передает агентство, мероприятие пройдет с 29 по 31 октября. В нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США.



Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.



Как сообщило Минобороны КНР, количество и статус участников в этом году достигли рекордно высокого уровня.



Ожидается участие в форуме и представителей международных организаций: Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Международного комитета Красного Креста, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Лиги арабских государств.



В ходе мероприятия руководители Центрального военного совета (ЦВС) КНР проведут двусторонние встречи с главами делегаций других стран.



Участники обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.