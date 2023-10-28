Иран предлагает ШОС создать региональный энергетический хаб

16:34 29.10.2023

Иран предложил ШОС создать региональный энергетический хаб. Об этом сообщает Геоэнергетика ИНФО.



Иран предложил Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать региональный хаб "Шанхайская энергетика" для торговли энергией, обмена ею и обеспечения энергетической безопасности, заявил в ходе заседания совета глав правительств стран ШОС первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.



Мохбер отметил:



"Предлагаем включить в повестку дня ШОС региональный хаб „Шанхайская энергетика" в целях торговли, обмена энергией и обеспечения энергетической безопасности, включая ископаемое топливо, электро- и возобновляемую энергию".

Мохбер также рассказал о предложении Тегерана создать фонд заинтересованных стран-инвесторов для совместного финансирования нефтехимических проектов и подчеркнул готовность страны оказывать инженерно-технические услуги и производить оборудование для нефтяной, газовой и нефтехимической сфер.