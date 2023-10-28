 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.10.2023
19:54  Chery показала новинки и технологии будущего. Что готовит китайский автопроизводитель для России
19:49  К.Ольшанский: Израиль должен ожидать атак из Йемена, а США - отовсюду
19:45  Турция готова объявить Израиль военным преступником, - Д.Добров
19:24  Проснувшиеся КазДепутаты и экс-премьер Казахстана Ахметов требуют серьезно наказать руководство АМТ
18:35  А.Школьников: Ментальные диверсии
18:33  В.Овчинский: Войны Байдена. К чему ведет "американское лидерство"
16:34  Иран предлагает ШОС создать региональный энергетический хаб

15:40  В Пекине начал работу 10-й Сяншаньский форум по безопасности
14:33  "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
14:21  К.Логинова: Опасное сближение: Астана стала активно сотрудничать с ЕС и НАТО
14:20  Простое как мычание. 2 недели скорбно тужась МИД РФ наконец сочинил Заявление о палестино-израильском конфликте
14:19  Международное право и вопрос существования Украины, - Р.Ищенко
14:18  Туннельная война в Газе: кто кого затопит, кто кого взорвет
14:16  Израиль – Газа: чего можно ожидать от наземной операции ЦАХАЛ? - В.Прохватилов
14:15  Г.Малинецкий: Незападный мир: возможности и роль России
14:13  ЕС - пародия на СССР, Боррель уже примеряет лавры Горбачева, - СП
14:12  В России до сих пор никто не знает, как проводить денацификацию, и что это такое
12:58  В Казахстане начался суд над сторонниками воссоздания СССР
12:47  Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 42
12:45  Казахстан, Азербайджан и Грузия создали совместное предприятие по освоению ТМТМ
12:25  Си Цзиньпин сформулировал принципы мирного сосуществования в современную эпоху
12:22  450 целей за сутки. Армия Израиля заявила о расширении наземных операций в секторе Газа
11:58  Потомок Екатерины II решил поселиться в Крыму
11:54  Американская мечта перестала продаваться, - Игорь Караулов
11:44  Что будет с Бишкеком в случае сильного землетрясения? Ответ сейсмолога Канатбека Абдрахматова
11:43  Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из России в Европу. Миллер в трансе
11:10  Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
10:57  36 обугленных трупов. Новая авария на шахте "АрселорМитталТемиртау" в Казахстане: подробности и реакция
10:48  Власти Китая приняли меры против вероятных выступлений студентов в связи с кончиной Ли Кэцяна
09:53  Что США, Китаю и России нужно от ЦентрАзии? - Сергей Лебедев
08:45  Сектор Газа и судороги по границам ЕС, - Е.Пустовойтова
05:39  Запад решил уничтожить мир. Спасет его только Россия, - Махмут Овюр
04:43  "Мы за мир": независимость Венгрии и Словакии расколола Евросоюз
00:05  Что известно о пожаре на шахте в Караганде, - ТАСС
00:01  Названа причина скоропостижной смерти экс-премьера Китая Ли Кэцяна
Суббота, 28.10.2023
23:13  Страны ШОС создадут общий экономический рынок, - В.Панфилова
21:37  "Заслуга" США: миром будут править тараканы, - Сами Аль-Мусави
21:16  Эрдоган объявил Израиль военным преступником и пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем"
21:00  Илон Маск (Starlink) пообещал оказать помощь сектору Газа
15:03  Лавров заявил о желании защитить ЦентрАзию от стран с "нечистыми" планами
13:09  Президент Кыргызстана открыл пограничный пост в Каркыре и мечеть в селе Кен-Суу
13:01  Казахстан. Взрыв на шахте АрселорМиттал, погибло 28 шахтеров
12:52  Таджикские интернет-провайдеры: Обзор тарифов для физических лиц
12:43  На узбекско-таджикской границе задержана крупная партия наркотиков
12:36  Сурайе Рахмонова избрана детским омбудсманом Узбекистана
12:33  Из истории культурно-идеологического аппарата в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
12:21  "Известия": в России планируют наладить производство еды с мукой из сверчков
03:10  География митингов в поддержку сектора Газа продолжает расширяться
02:01  Узбекистан. Кадры. Фармагентство возглавил Абдулла Азизов, послом в Австрии стал Бахтиер Ибрагимов
01:09  Запад мечтает об Украине в границах XVI века, - ИноСМИ
00:59  Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран предлагает ШОС создать региональный энергетический хаб
16:34 29.10.2023

Иран предложил ШОС создать региональный энергетический хаб. Об этом сообщает Геоэнергетика ИНФО.

Иран предложил Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать региональный хаб "Шанхайская энергетика" для торговли энергией, обмена ею и обеспечения энергетической безопасности, заявил в ходе заседания совета глав правительств стран ШОС первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Мохбер отметил:

"Предлагаем включить в повестку дня ШОС региональный хаб „Шанхайская энергетика" в целях торговли, обмена энергией и обеспечения энергетической безопасности, включая ископаемое топливо, электро- и возобновляемую энергию".
Мохбер также рассказал о предложении Тегерана создать фонд заинтересованных стран-инвесторов для совместного финансирования нефтехимических проектов и подчеркнул готовность страны оказывать инженерно-технические услуги и производить оборудование для нефтяной, газовой и нефтехимической сфер.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698586440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере
- Состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана
- Алихан Смаилов призвал упростить таможенные процедуры для развития электронной торговли между странами ШОС
- Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на качественно новый уровень - Алихан Смаилов
- Многофункциональный морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов
- Кадровые перестановки
- Что происходит с системой страховой медицины и Фондом обязательного медицинского страхования?
- Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты
- Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  