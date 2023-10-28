А.Школьников: Ментальные диверсии

18:35 29.10.2023

Ментальные диверсии

нарушение сложившегося исторического баланса в отношениях между этносами и религиями первичная задача противника, но не всегда оно доступно



Андрей Школьников



В любом обществе существуют противоречия, вопросы, по которым формируются полярные оценки и отсутствует даже намек на единство. В случае революции базовые противоречия носят социальный, в том числе классовый, характер, они набирают значимость / остывают медленно. При спровоцированных цветных революциях / бунтах, используют искусственно раздутые быстро разгорающиеся и затухающие текущие социальные проблемы. Оба этих варианта могут быть купированы и/или исправлены властью, но много хуже, когда поляризация происходит в вопросах этнокультурных или религиозных.



Этническая и религиозная самоидентификации по определению поляризованы, различные системы смыслов смешиваются и взаимно проникают поколениями / столетиями, становясь понятнее, но не сливаясь воедино. Очень редко происходит формирование нового, метисация, много чаще наблюдается ассимиляция более слабой системы с сохранением отдельных ее реликтов и артефактов в виде исконных традиций. Столетия совместного проживания православных и мусульман в Поволжье не привели к формированию синкретической религии, но позволили сблизить бытовые моменты и традиции, прийти к взаимному уважению.



В рамках психоисторической / ментальной войны (войны Аполлона) удары стараются нанести именно в эти зазоры, создать самоподдерживающийся конфликт, который подобно маятнику не только раскачивается по инерции, но и получает внутреннюю подпитку энергии ненависти. В сложносоставных обществах со временем формируется баланс – интересы доминирующей группы первичны и не могут оспариваться меньшинством, но и представители последнего имеют право на свои особенности, если не выставляют их демонстративно на показ.



Для примера, традиционные мусульмане в нашем обществе – норма, никто не может вмешиваться в их традиции внутри семьи, общины, если они не нарушают гражданское законодательство. С другой стороны, любые их требования убрать православную символику, предоставить особое отношение, равенство или демонстративно-публичное, вызывающее поведение, должны пресекаться. Ровно, как в мусульманских странах христианам недозволительно пить алкоголь на публике, но никто не должен мешать им праздновать дома.



В отношении атрибутов и внешней символики – никто не может запретить носить нательный крест в исламской стране, но демонстративные христианские футболки будут вызывать непонимание. Не нужно уподобляться подросткам, что включают громкую музыку, желая "пометить" пространство вокруг себя. Необходимо взаимное уважение, но оно не должно перетекать в потакание, меньшинство не может требовать от большинства отказаться от ценного и важного для себя.



Нарушение сложившегося исторического баланса в отношениях между этносами и религиями первичная задача противника, но не всегда оно доступно. Для примера, в Европе существует ряд крупных народов, не обладающих собственной государственностью: каталонцы, баски, сицилицы, шотландцы, валлийцы, бретонцы и др. На фоне противостояния с Западом периодически звучат призывы – оказать им содействие в борьбе за независимость. Часто начать предлагают с ирландцев, имеющих громадные исторические претензии к англичанам. Однако, быстрых перспектив у подобных планов очень мало, это может стать игрой на десятилетия.



Неподготовленные попытки воздействия будут выглядеть столь же нелепо и жалко, как сборища "порабощенных народов России", проводимые группой сбежавших либеральных маргиналов на деньги западных фондов и правительств. Рассказы об исторических притеснениях и обидах между русскими и большей частью малых народов у абсолютного большинства не будут находить отклика, но долгие десятилетия ментальной обработки могут изменить расклад. Последнее требует полного попустительства / поддержки такой политики со стороны властей, как было на Украине и в Армении. У Запада нет ресурсов, возможностей и времени провернуть подобное внутри России, как и нам недоступно это для Европы. Любые быстрые попытки будут купироваться, а вот тонкие и долгосрочные станут хорошим заделом.



Недооценивать эти ментальные воздействия опасно, 30 лет назад в Африке был проведен крайне кровавый социальный эксперимент, реальные творцы и идеологи которого не были названы. "Свободное радио и телевидение тысячи холмов" (Руанда, 1993-1994 гг.) за один год разогрело бытовые противоречия между двумя народами хуту и тутси до геноцида. Существовавшее в обществе напряжение было превращено в животную ненависть.



Помимо устойчивых этнокультурных и/или религиозных противоречий, важным условием для раскола является наличие у меньшинства собственных, независимых, сильных и влиятельных элит, контрэлит или антиэлит, вплоть до криминала, пользующихся авторитетом населения и способных возглавить борьбу. Работа по этому направлению является основой как профилактики внутри, так и создания проблем во вне. В отношении большинства европейских народов можно констатировать – произошла полная деградация любых форм элит, а их остатки интегрированы в общеевропейское политическое пространство.



Желание поднять против Лондона малые народы, включая ирландцев, в ближайшие годы не имеет перспектив, зазоры практически отсутствуют, исторические экскурсы и просвещение не приведут к желаемому результату, ассимиляция очень далеко зашла. Даже живущие в отдельном государстве ирландцы за последние сто лет практически утратили свой язык, перейдя на более полезный и практичный английский. Имеющиеся религиозные, культурные, практически фольклорно-местечковые различия слишком малозначимы для формирования сопротивления без внешней "помощи".



У России свои особенности, нам необходимо очень внимательно следить за балансом, пресекать любые попытки нарушения взаимного уважения, заигрывание отдельных местных элит с внешними силами и диаспорами. Про последние отдельный разговор, нужно действовать на опережение и жестко – нулевая толерантность к нарушению закона с их стороны, любой намек на национальную и религиозную вражду – отягчающее обстоятельство, с высылкой / лишением полученного гражданства. Действия несовершеннолетних – высылка и лишение всей семьи.



И, да, если мы хотим в перспективе играть в национальное самоопределение отдельных народов в Европе и сопредельных странах, нужно начинать с исследований реальных противоречий и формирования их будущей элиты, не обязательно с вербовкой…)))