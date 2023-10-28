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Проснувшиеся КазДепутаты и экс-премьер Казахстана Ахметов требуют серьезно наказать руководство АМТ
19:24 29.10.2023

Депутаты и экс-премьер Казахстана требуют серьезно наказать руководство АМТ

Депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин заявил о том, что индийский бизнесмен Лакшми Миттал, который владел до последнего времени "АрселорМиттал Темиртау", уже был замечен в нечистоплотном отношении своих работников в сфере безопасности охраны труда, сообщает Zakon.kz.
Об этом он заявил в интервью телерадиокомплексу президента РК в рамках документального фильма "Очаг смерти".

"Почему-то мы перед инвесторами из-за рубежа не можем проявлять какую-то жесткую позицию. В данном случае страдают наши люди. Все это понятно – 10 зарплат и так далее, но детей в семьи никто не вернет. И это самая главная потеря. Господин Миттал известен тем, что и в Алжире, и в ряде других развивающихся стран ведет себя, скажем так, чрезвычайно потребительски. Полностью все отжимает и уходит. Я считаю, что просто так их отпускать нельзя. В той же самой Великобритании предусмотрена уголовная ответственность. За недосмотры в сфере безопасности охраны труда".
Константин Авершин
В фильме также указывается, что в 2007 году завод АМТ вошел в топ-100 работодателей Канады. Отмечается, что в номинации важным критерием является безопасность и здоровая атмосфера на работе.

Также за наказание выступил и бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов.

"Я думаю, что руководство "АрселорМиттал Темиртау" должно понести серьезное наказание, серьезную ответственность. Сколько за 10 лет произошло таких трагедий? Унесло более 140 жизней наших горняков, наших специалистов. Пострадали их семьи. Сколько человек пострадало? Должна быть серьезная ответственность. И "АрселорМиттал Темиртау" должен нести эту ответственность не только в Казахстане, но и на международном уровне. Почему? Потому что произошла преступная халатность, которая продолжалась все эти годы, когда не вкладывались серьезные деньги в безопасность промышленной безопасности, в технику безопасности", – заявил Ахметов.
Ознакомиться с полной версией фильма можно здесь.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но их число продолжает расти. Из 43 найденных тел на поверхность подняли 8, опознаны только 5.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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