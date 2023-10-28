Турция готова объявить Израиль военным преступником, - Д.Добров

19:45 29.10.2023

ИноСМИ

Россия



Турция готова объявить Израиль военным преступником



Дмитрий Добров



Согласно австрийской Die Presse, в ближневосточной политике Турции произошел "пропалестинский разворот": президент Эрдоган занял сторону исламистского движения ХАМАС, в то время как страны Европы целиком встали на сторону Израиля. Израильское издание Haaretz цитирует слова Эрдогана, который охарактеризовал ХАМАС не как террористическую организацию, а как освободительную группу, которая ведет борьбу, защищая свою землю. Выступая перед турецким парламентом, Эрдоган заявил, что Израиль злоупотребил "добрыми намерениями" Турции, и теперь он отменяет запланированный визит в эту страну. Турецкий президент призвал немедленно установить перемирие между Израилем и различными палестинскими движениями, а также как можно скорее произвести обмен пленными, чтобы снизить накал противостояния. Эрдоган также потребовал "прекратить атаки на Газу", которые он назвал "убийством". Кроме того, он призвал Израиль остановить "террор поселенцев" на Западном берегу Иордана. На многотысячном митинге в Стамбуле Эрдоган заявил, что Турция готова объявить Израиль военным преступником.



Что касается палестинцев, то турецкий президент призвал их объединиться ради создания независимого государства и прекратить нападения на Израиль. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал оценку, данную Эрдоганом движению "Хамас", "отвратительной и опасной". Он предложил вручить ноту протеста турецкому послу в Риме.



Глубокие расхождения Турции и Европы в палестинском вопросе продемонстрировал недавний визит министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека в Турцию. Немецкое издание Focus констатирует, что переговоры завершились полным провалом. Стороны заявили о кардинальном расхождении позиций по кризису на Ближнем Востоке. Немецкое издание Focus назвало результат визита "горьким" для Германии, которая выступила в данном конфликте в качестве одного из самых активных сторонников Израиля.



Турция заявила, что не разделяет позицию Германии по конфликту в Газе и настаивает на дальнейших контактах с движением ХАМАС с целью урегулирования конфликта. Президент Эрдоган назвал ХАМАС "освободительным движением". До последнего времени считалось, что в мусульманском мире только Турция и Катар способны выполнить посредническую миссию между палестинцами и Израилем. В частности, Турция неоднократно заявляла, что признает право Израиля на существование. Однако, согласно немецкой деловой Handelsblatt, последний визит Хабека в Анкару показал, что турецкое руководство отошло от сбалансированной позиции и открыто взяло сторону палестинцев. Роберт Хабек выразил сожаление в связи с тем, что Турция не проявила понимания к израильской позиции и отказалась проявлять "равноудаленность".



Согласно американскому Совету по международным отношениям (Councilon Foreign Relations), как конкретный момент, так и масштаб конфликта между движением ХАМАС и Израилем поставили президента Эрдогана в сложное положение. Сразу после начала террористической атаки он обратился с посланием солидарности к израильскому руководству и даже выслал из Турции нескольких руководителей исламистской группировки, в том числе одного из лидеров - Исмаила Хания. Однако размах общественной поддержки движению ХАМАС в самой Турции, а также интенсивность израильских ударов по сектору Газа заставили Эрдогана изменить позицию. С каждым днем критика турецкого президента в адрес проводимой Израилем военной кампании становилась все более жесткой. Одновременно он начал предпринимать посреднические усилия, позвонив главам стран региона, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту РФ Владимиру Путину. Примечательно, что президент США Байден не входил в число тех, с кем Эрдоган связывался по телефону. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего экстренного визита на Ближний Восток сознательно обошел Анкару стороной и лишь позвонил турецкому министру иностранных дел Хакану Фидану. Наблюдатели отмечают, что между Эрдоганом и Байденом сложились достаточно напряженные отношения. Байден практически свел на нет контакты с Эрдоганом и не стал приглашать его в Вашингтон с официальным визитом.



Назревающий конфликт между Турцией и Вашингтоном связан с рядом острых проблем. Особенно неприемлема для Анкары поддержка, которую США оказывают Демократическим силам Сирии, основу которых составляют курдские отряды самообороны. Курды были и остаются "ударным кулаком" американцев в их войне с исламистами ИГИЛ*. Однако Анкара рассматривает Демократические силы Сирии как ответвление Курдской рабочей партии – "террористической" организации, которая борется за создание независимого государства на территории исторического Курдистана, в том числе в Турции. Турецкие ВВС продолжают наносить удары по позициям курдов, несмотря на протесты американцев. В начале октября имел место серьезный инцидент, когда американский истребитель F-16 сбил турецкий дрон, который приблизился к позициям американских войск на севере Сирии.



Для Турции необходимость ликвидации всех курдских формирований не подлежит обсуждению. Принципиальное расхождение с США по курдскому вопросу возникло еще в 2014 году, когда игиловцы* захватили обширные территории в северной Сирии и Ираке. Турция отвергла предложение тогдашнего президента США Барака Обамы сообща бороться с исламистами, после чего американцы сделали одностороннюю ставку на курдские Демократические силы Сирии, которые показали свою эффективность в боях с ИГИЛ*. Примечательно, что именно разногласия с США стали причиной того, что Турция более года блокировала принятие Швеции в НАТО. 23 октября Эрдоган дал согласие, после того как Швеция выполнила часть его требований, а США пообещали поставить Турции истребители F-16. Американские политологи приходят к выводу, что внешнеполитический курс Эрдогана отражает его растущее недоверие по отношению к Западу и особенно к США. Это отношение зародилось после попытки военного переворота 2016 года, когда турецкие военные предприняли попытку госпереворота – по мнению Эрдогана, при поддержке США.



В то же самое время Европа резко изменила свою позицию по палестинскому вопросу и однозначно заняла сторону Израиля в нынешнем конфликте. До этого в течение многих лет европейские страны выступали за уважение прав палестинцев и подвергали критике Израиль за чрезмерное применение силы. Катарский медиаресурс AlJazeera задается вопросом: как далеко может зайти Европа в своей поддержке Израиля? Сразу после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в эту страну прибыли практически все лидеры Евросоюза, а также президент США Байден. Al Jazeera называет этот момент в отношениях Европы и Израиля "переломным". Европейцы перешли от принципа равноудаленности к односторонней поддержке еврейского государства. В ходе своего недавнего визита на Ближний Восток канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о "безусловной и безоговорочной солидарности с Израилем" и признал право Израиля отвечать на "жестокую" атаку движения ХАМАС всеми имеющимися средствами. По мнению греческого политолога Аристотеля Циампириса, Израиль впервые получил столь "абсолютную, искреннюю и единодушную" поддержку от стран Евросоюза. Ранее заявления европейцев были сдержанными, при этом упор делался на создании палестинского государства наряду с Израилем. Циампирис считает, что эскалация конфликта чрезвычайно опасна для Европы, поскольку повлечет за собой новый беженский кризис и волну терроризма. Обозреватель австрийской Die Presse Оливер Гримм считает, что в ходе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке европейцы проявили себя как "геополитические карлики", которые ни на что не способны без "старшего брата" - США. Они не способны играть самостоятельную роль на мировой арене, не могут выработать самостоятельную стратегию и защищать свои ценности и интересы.



* Террористическая группировка, запрещенная в России