К.Ольшанский: Израиль должен ожидать атак из Йемена, а США - отовсюду

19:49 29.10.2023

Израиль должен ожидать атак из Йемена, а США - отовсюду

Иранские ополченцы пообещали уничтожить американские базы по всему Ближнему Востоку



Константин Ольшанский



Пентагон не хочет повторять ошибку, допущенную военной разведкой Израиля, недооценившего своего врага. Израильские военные не спрогнозировали, насколько мощно подготовлены и вооружены палестинские боевики, и проведенный 7 октября рейд на территорию Израиля оказался прекрасно спланированной спецоперацией.



Американцы теперь со всей серьезностью относятся к угрозам Ирана и поддерживаемых им формирований в разных странах. А проиранские группировки и военизированные партии есть сейчас по всему Ближнему Востоку: в Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане, Бахрейне, Йемене, Палестине и даже в Пакистане.



Все иранские группировки объединены в так называемую "Ось сопротивления", главная цель которой - уничтожение Израиля и США. И это не преувеличение. Большинство проиранских ополченцев получили прекрасную подготовку на базах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и, конечно, участвуют в боевых действиях в Сирии и Йемене.



Начиная с 18 октября иранские группировки ежедневно (!) обстреливают американские военные базы в Сирии и Ираке. Досталось даже контролируемому американцами лагерю беженцев на границе с Иорданией.



Решили не отставать и йеменские повстанцы-хуситы (их организация признана в России террористической), выпустив ракеты по израильскому курорту Эйлат на Красном море. Правда, хуситы промахнулись, и ракеты упали на территории Египта.



Кроме того, лидеры "Оси сопротивления" уже заявили, что будут наносить удары по американским военным объектам также в Кувейте и ОАЭ. О том, насколько серьезно американцы воспринимают иранскую угрозу, говорит хотя бы такой факт - Пентагон уже отправил к берегам Ирана атомный авианосец USS Dwight Eisenhower с флотилией сопровождения.



Западные же обыватели, похоже, явно недооценивают угрозу Ирана. Для американцев иранцы вроде дикарей, которые и ракету собрать не могут. Как для израильтян так же выглядят палестинцы - уже сумевшие выпустить по территории Израиля 7,5 тысяч ракет, полностью парализовав работу "Железного купола".



Ракеты, которые есть на вооружении Ирана и группировок "Оси сопротивления", еще мощнее, и представляют мощную военную силу, пишет специалист по военным вооружениям Фабиан Хинц в докладе для Международного института стратегических исследований (IISS).



Хинц указывает, что иранские инженеры достигли технического совершенства в производстве баллистических и крылатых ракет и боеприпасов прямого поражения.



21 сентября 2023 года хуситы устроили военный парад в столице Йемена Сане в ознаменование девятой годовщины захвата города. Среди продемонстрированных возможностей было несколько ранее невиданных типов баллистических и крылатых ракет иранского производства.



И это стало звонкой пощечиной американской военной разведке, которая прежде и не предполагала наличие таких видов вооружения у хуситов. Собственно, на такой эффект в Иране, очевидно, и рассчитывали.



На параде, например, впервые была продемонстрирована новейшая модификация ракетного комплекса Qiam с дальностью действия 1000 км (она получила название Aqeel).



Это уже вторая версия Qiam, продемонстрированная хуситами, после ракеты Falaq, показанной в 2022 году. Модификации Qiam использовались в ракетной кампании хуситов против Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако они были с неточным наведением. А ракета Aqeel получила терминальное наведение, и это качественный скачок в вооружении, подчеркивается в докладе IISS.



Еще одна полученная хуситами ракета - Toufan, основанная на иранской Ghadr. В Toufan имеет дальность полета до 2000 км, и теперь с территории Йемена можно поразить почти весь Израиль. Неслучайно хуситы угрожали Тель-Авиву. А по Эйлату, очевидно, нанесли удар именно ракетой Toufan.



Была продемонстрирована также твердотопливная ракета под названием Tankeel. Она очень похожа на представленную в 2020 году в Иране ркету Zoheir/Raad 500. Это одна из самых современных ракет на Ближнем Востоке.



Показали хуситы и противокорабельную ракету Sayyad. Она оснащена радиолокационной системой самонаведения для выполнения противокорабельных атак с заявленной дальностью действия 800 км. Это позволит хуситам перекрыть ракетными атаками Красное море и часть Аденского залива.



Иранская оборонка крайне сильна в производстве беспилотников. Разрабатывают иранцы сейчас новые виды дронов, например, турбореактивную версию Shahed 136. Она будет значительно быстрее, чем существующая сейчас версия с поршневыми двигателями (именно она стала основой для создания российской "Гкерани-2", активно используемой в зоне СВО).



Еще одна иранская разработка - тяжелый беспилотник Delta Shahed, о котором из-за секретности вообще мало что известно.



- Иран пополнил список ближневосточных стран (в нем уже Израиль, Турция и ОАЭ), чья разработки стирают границы между барражирующими боеприпасам, боеприпасами прямого наведения и крылатыми ракетами, - пишет Фабиан Хинц. Эксперт указывает, что иран постоянно совершенствует свои ракетные технологии, и готов и дальше передавать их ближайшим союзникам. И это очень плохая новость для США.