В Ялте бандеровскими террористами тяжело ранен украинский и российский политик Олег Царев

19:50 29.10.2023 В Ялте совершено покушение на Олега Царева

Алексей Иванов



За жизнь Олега Анатольевича Царева борются врачи.



В последние годы депутат Верховной рады IV, V, VI и VII созывов (за месяц до начала "Евромайдана" предупреждал о подготовке западными спецслужбами цветной революции и гражданской войны, требовал своевременной зачистки улиц и жесткого разгона шабаша, выступал категорически против переговоров Виктора Януковича "с террористами, бандитами и экстремистами", едва не растерзан толпой бесноватых наци-майданщиков), экс-председатель парламента Новороссии (проект создания федерации "Новороссия" или Союза народных республик был похоронен сурковыми-зурабовыми-медведчуками) живет в Крыму. Его дом находится в самом центре Ялты на территории санатория им. Кирова, который принадлежит Цареву.



"МК": "Он приобрел этот санаторий еще до 2014 года (в 2004-м - Прим.)... Там отдыхали рабочие его украинских предприятий, но после переворота в Киеве он ушел из Украины буквально "пустой", без ничего - как мужчина при разводе, и только тогда стал зарабатывать на своих крымских активах. Еще в Алуште у него гостиница (пансионат "Феодора" на берегу моря в Профессорском уголке - Прим.). Сделал все на отлично. И жил в Ялте уже постоянно. Прямо как граф Барятинский - дореволюционный владелец этого имения. До Царева от дома сохранился фактически один фундамент. Он его восстановил. Довольно большой, но не сказать, что роскошный. Не дворец олигарха. Подъезд на машине метров 100 с лишним в горку по крутой дороге. […] У него есть своя небольшая служба безопасности из спортсменов, но не профессионалы. В принципе, любой желающий мог пройти на территорию того же санатория и оттуда добраться до особняка Царева. […] КПП один, санаторный, шлагбаум тоже один, но там сидят пожилые дядечки, которые пропускают вообще всех. […] Сам Царев, кстати, не очень следил за своей безопасностью. Зато любил свободно гулять по санаторному парку, некоторые деревья в котором были посажены еще до революции, слышал много благодарностей от отдыхающих. Санаторий реально очень крутой, там бесплатное лечение и шикарные повара. […] Единственное, поведение Царева изменилось после гибели дочери в 2021 году - он замкнулся в себе".



Последнюю (крайнюю) запись в социальных сетях Царев сделал 26.10.23 в 22:47. Незадолго до ЧП он выступал в эфире программы "Царьград. Главное", где говорил: "Деятельность украинских спецслужб очень эффективна. Во-первых, им дали современные системы прослушки - интеллектуальные, то есть слушать им легко, это делали еще при Януковиче. Они выстроили работу. Надо отдать должное крымскому ФСБ, чьи сотрудники были на линии фронта все это время. Те офицеры из СБУ, которые переходили на нашу сторону, рассказывали, что на территории Крыма одновременно находилось от двух до четырех групп: приезжают, живут, заводят друзей, осваиваются, ходят на море, узнают территорию. Ничего не делают. А сами присматривают, где тайники устроить. И уезжают обратно под видом отдыхающих. Это было еще до начала СВО. […] Жилина (лидера харьковского "Оплота", активного противника укронацистов Евгения Жилина - Прим.) убили в Подмосковье, прямо в ресторане. Его убил киллер, которому заплатил Аваков. Вербовку киллера организовывали через СБУ. Это гораздо дешевле и проще, чем подготовить суперразведчика, отправить его, обеспечить его и так далее. И то, что сейчас у нас не убивают повально политиков и чиновников, это хорошая работа ФСБ. Большая работа проводится. Ведь не все задержания показывают по телевизору".



Примерно в полночь к санаторию им. Кирова стали съезжаться машины скорой помощи и автомобили силовиков. Очевидцы слышали женский плач.



Утром появилась информация о покушении. По предварительным сведениям, нападение совершено около дома. Близкие обнаружили Царева лежащим на земле. Преступник (или преступники) к прибытию правоохранителей успел (-ли) скрыться.



Сначала распространялся вброс о "ножевых ранениях". "Его подрезали" - рассказал в своем Telegram-канале "Южнорусский еретик" журналист Александр Чаленко. "По Цареву. Коллеги, не обрывайте телефон. Дождитесь официальной информации ведомств. Просим не распостранять слухи и непроверенную информацию", - написал советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.



Вскоре инфу о ножевых опроверг руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов: "Дорогие друзья! Прошу вас помолиться о здравии раба Божьего Олега! Отложите, пожалуйста, свои дела и прочтите хотя бы краткую молитву о человеке, который не жалея себя помогал каждому, кто в его помощи нуждался. Господи, спаси и сохрани раба Твоего Олега! Сейчас Олег борется за жизнь. После покушения на него, произошедшего сегодня ночью, Олег потерял много крови. Никакой поножовщины не было. В Олега дважды стреляли. Сейчас он в реанимации. Медики делают все возможное и даже больше. Наша молитва поможет врачам!"



"Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация", - сообщил админ Тelegram-канала Царева.



Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков тогда же заявил, что никакой "информацией не располагает" и ничего "сказать не может". Комментарий журналиста Сергея Мардана: "Действительно. Про какую-то чепуху спрашивают. Какой еще Царев? Какая Новороссия? Есть же Медведчук для будущей "суверенной и нейтральной (ага) Украины"".



Вечером 27.10.2023 по факту покушения на Олега Царева Контора возбудила уголовное дело (находится на контроле в центральном аппарате ФСБ). "В ночь с 26 на 27 октября 2023 г. в г. Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") УК России. Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - гласит сообщение Центра общественных связей Федеральной службы безопасности. Затем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР по Республике Крым и городу Севастополю возбудить по факту покушения уголовное дело и "принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению".



Бандерлогами Царев заочно осужден на 12 лет колонии за свои взгляды. Он давно числится на "почетном" месте в списке потенциальных мишеней для киевских террористов; за его голову объявлена награда в $500 тыс. Олегу Анатольевичу многократно угрожали. Сам Царев замечал пару лет назад: "По-видимому, моя смерть - это экзистенциальная мечта справжнего патриота".



Камеры в доме Царева были единственной мерой безопасности, утверждает RT со ссылкой на председателя местного ТСЖ. Причем "за камерами наблюдения в доме мог смотреть охранник, а вот личного телохранителя у Царева не было - политик любил много ходить пешком, гулял с женой по набережной". Mash: "В последнее время друзья и родственники политика убеждали его нанять охрану, однако всерьез он советы не воспринимал и переводил все в шутку. Всегда ходил один, даже несмотря на предупреждения близких. Сейчас вокруг его палаты усилена охрана - работают сотрудники ФСБ".



"После паузы в несколько месяцев, связанной с активным противодействием наших спецслужб, бандеровцы продолжили аттентат", - констатировал военкор Дмитрий Стешин. Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков: "Скорее всего, к покушению причастно ГУР". Крымский блогер Александр Талипов: "Это либо ГУР Минобороны Украины, либо СБУ. Такими демонстративными действиями они хотят запугать наших граждан, русских патриотов и показать, что они якобы способны достать в Крыму каждого. Следы, безусловно, ведут в Киев". Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik: "Покушение организовали спецслужбы Украины. Бывший депутат говорил, что он ушел из активной политики, но нападение на него устроено не для того, чтобы что-то произошло с ним, а чтобы напугать остальных: политиков Донбасса, политиков в Москве".



"Сейчас все русские люди должны делать то, что обычно делает русский человек. Молимся, чтобы Господь даровал выздоровление", - сказал "Царьграду" декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрий Кот. Подобные нападения Киев устраивает с целью продемонстрировать, что наказание настигнет каждого: "Мы дотянемся к любому и все равно найдем и все равно накажем". Кот добавил, что такие действия "напоминают "Моссад" и неслучайно, наверное, многие израильтяне поддерживают Украину, она оправдывает их ожидания". Генеральный директор ООО "Институт политических исследований", экс-проректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Сергей Марков: "Попытка убийства Царева и попытка самого сильного удара по Курской АЭС сегодня ночью - это все приказ лично Зеленского и попытки Зеленского к эскалации. Или так Зеленский хочет прикрыть позор провала контрнаступа? Или так Зеленский хочет спровоцировать какие-то очень жесткие удары России? Или так Зеленский хочет оттянуть внимание от сектора Газа к Украине? В любом случае, вероятно, нужно ожидать в ближайшие дни еще теракты и против других политиков в России и других ядерных или химических или инфраструктурных терактов со стороны Зеленского".



Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Владимир Бобков в интервью NEWS.ru назвал покушение "ожидаемым", так как "мы имеем дело с террористическим режимом, с режимом, который должен быть устранен. Только это обеспечит нам спокойствие, мир, безопасность гражданам РФ даже на исконно русских территориях". Заместитель председателя Мосгордумы, заместитель гендиректора ВГТРК, член Рабочей группы по вопросам СВО Андрей Медведев: "Покушение на Олега Царева это не просто, как мне кажется, террор. Это месть человеку, который в отличии от многих украинских политиков, никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным. Он искренне поверил в Русскую Весну 2014. Он пошел тогда до конца, потеряв все, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой. […] Олегу Цареву скорейшего выздоровления". Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению, член Рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова: "Знаю Олега, как сильного духом человека, которому под силу любые испытания. Храни Господь и дай ему сил! Скорейшего выздоровления! Прошу молитв о его здравии!"



Севастопольский писатель и телеведущий Платон Беседин в интервью "БИЗНЕС Online": "Покушение на Олега Царева - это чистый воды террористический акт. Террор из ряда атак на Прилепина, Дугину, Татарского. Это знаковые атаки. Это все звенья одной цепи. Жутко, что это происходит в Крыму, потому что возникают вопросы к организации безопасности и вообще к состоянию дел. […] Мое отношение к Цареву очень сильно менялось. Я сейчас скажу непопулярную вещь. Когда он был на Украине, он виделся мне даже нелепым политиком, который как-то косноязычно говорил, не мог внятно формулировать свои мысли. Такой политик второго эшелона. Однако трансформация Олега Царева поразительна. Потому что из этого политика второго эшелона, немного нелепого, комичного (да простит он меня за эти слова), он реально превратился в человека, у которого есть свое мнение. Это для политиков редкость. Это человек со своими убеждениями, который не боится. И он понимал, что рано или поздно ему за эту смелость придется заплатить. Он это осознавал. Идейный человек, который по факту один из немногих остался верен тем идеалам, которые он декларировал в 2014 году. Это очень важно. Потому что тогда говорили многие. Но многие потом от идеалов Русской весны отреклись, и как-то это все задвинули ради политической конъюнктуры. Нос по ветру держали. А Царев остался верен этим идеалам".



Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал полковник Виктор Бондарев: "Покушение на Олега Царева, являвшегося депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы, - это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и Захару Прилепину (который, слава Богу, остался жив), Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину (которые были убиты), неоднократно поступали угрозы с украинской стороны. Сейчас Олег Царев находится в реанимации и борется за жизнь. Для него не в первой противостоять превратностям судьбы и трудностям жизни. Будем надеяться, что он выкарабкается. […] В 2014 году Царев публично защищал интересы спецподразделения милиции "Беркут" и МВД (которые пытались подавить мятеж, а затем мятежниками были признаны "врагами украинского народа"), заступался за русскоязычное население Юго-Востока Украины и Крыма. Олег Анатольевич уже в ту пору заявлял о необходимости проведения референдумов по вопросу о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также о планах по созданию Федерации "Новороссия" на Юго-Востоке территории бывшей Украины. По его оценке, новое государство должно было быть основано на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей. Понятно, что подобные высказывания лишь злили промайдановские власти, а Царëв стал считаться ярым "сепаратистом" и "русофилом". С 2015 года Царев проживал в российском Крыму, а украинская Генеральная Прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел, в том числе за призывы к ликвидации украинской государственности. Враги скрежетали зубами, но им было не достать Царева в России законным путем. Поэтому после начала СВО (которую приветствовал и поддерживал Олег Анатольевич) украинская сторона стала прорабатывать план его устранения, в итоге - нанятый киллер и выстрелы из оружия в Царева. Пожелаем Олегу Анатольевичу, чтобы он выжил и как можно скорее восстановился. Рупоры правды очень важны для общества, а предатели и негодяи рано или поздно получат по заслугам. Это аксиома жизни".



Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, начальник Военно-технического центра "Царские волки", экс-гендиректор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин: "Помолимся за Олега! Он сильный. Должен выжить". Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев: "Тут можно даже не гадать, для укронацистов Олег Царев давно уже был одной из основных террористических целей. Он с самого Майдана занял четкую позицию, признав произошедшее в Киеве государственным переворотом, и перешел на сторону добра - с тех пор часто бывал на Донбассе, независимость которого отстаивал, жил в Крыму и убежден был, что полуостров изначально российский. При этом не молчал, публично обращая внимания на зверства киевского режима, и таким образом превратился в одного из главных его врагов. Известно, что санаторий, в котором в него стреляли, вообще-то охраняемая зона, и, чтобы туда проникнуть, украинские диверсанты непременно должны были разработать целую спецоперацию, которую мы снова проморгали. Хотел бы напомнить также, что ни один из высокопоставленных украинских чиновников, отдающих приказы об убийствах наших мирных жителей, так до сих пор и не пострадал. Олегу Цареву, моему другу, настоящему патриоту и мужественному человеку - сил и скорейшего выздоровления!" Чуть погодя Журавлев добавил: "Всем известны по крайней мере заказчики этого преступления - украинские спецслужбы. Глава ГУР Буданов на каждом углу, не стесняясь, кричит, что нужно уничтожить не только пророссийских активистов, каким был Олег Царев, всех русских вообще. Пора уже всерьез заняться этими украинскими ублюдками, которые делают на нашей территории все, что захотят. И начать можно с вынесения судебных решений по этим делам об убийствах и покушениях, уже превратившихся в серийные. Приговаривать к смертной казни - ради этого можно и мораторий отменить - и поручать нашим специальным службам приводить этот приговор к исполнению".



УкроСМИ ("Укринформ", "Украинская правда", "Украинская служба BBC", "Бабель", "24 канал") и агентство Reuters совершенно открыто называют покушение на Царева "спецоперацией Службы безопасности Украины". Популярный бандеровский Теlegram-канал "Труха" приводит слова своего источника в спецслужбах, заявившего, что Олег Царев - "абсолютно законная цель", и что он "лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев".



ТГ-канал "Обыкновенный царизм": "Почему Россия не платит врагу той же монетой, вопрос риторический. С государством-террористом нужно поступать как с государством-террористом. Ну или брать и ложиться в гроб. Первый вариант нам кажется слегка предпочтительнее. Здоровья Олегу Цареву". Источник - завтра

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