Chery показала новинки и технологии будущего. Что готовит китайский автопроизводитель для России

Китайская компания Chery планирует в следующем году представить в России несколько разноплановых новинок под своими многочисленными брендами (Chery, Exeed, Jaeco, Omoda). Несмотря на то что российский покупатель до сих пор путается в названиях китайских марок, компания собирается увеличить и количество брендов в нашей стране. Чтобы разобраться во всем этом, корреспондент "Известий" отправился в родной город Chery Уху (провинция Аньхой) и протестировал ключевые бензиновые, электрические и гибридные новинки.



Путешествуйте правильно



Внутри завода Chery снимать запрещают, хотя никаких видимых секретов там нет. Производство высокоавтоматизированное, люди заняты на досборке машин. На сборку одного автомобиля уходит 2,5 часа. Вдоль конвейера протянут желтый шнур - решение, придуманное японской Toyota. В случае обнаружения дефекта его дергают, чтобы остановить конвейер. По конвейеру плывут Tiggo 8 Pro с разным дизайном для разных рынков.



Президент Chery International Чжан Гуйбин рассказывает, что компания должна удовлетворять малейшие запросы клиентов. При этом нужно понимать, что продукция сейчас экспортируется более чем в 80 стран и регионов, а число владельцев машин превысило 12 млн человек.



Клиенты молодеют, предпочитают гаджеты, начинают считать домашних животных членами семьи, много путешествуют. Поэтому Chery создает экосистему, в которой можно взять автомобиль в аренду, продать свой через специализированный сервис. Причем у следующего владельца машины проблем с обслуживанием не будет благодаря специальной сети сервисов. В экосистему входит впечатляющий набор аксессуаров - от элементов тюнинга до различных мелочей.



Например, для путешествия автомобилисту потребуется палатка, мощный пауэрбанк, складная мебель. Пока он в отъезде, автоматическая кормушка не оставит домашнего питомца голодным. Естественно, Chery делает все это не сама, а привлекает партнеров - в автомобильном холодильнике марки Exeed обнаружилась инструкция c надписью Philips.



Полный привод становится для Chery нормой, а экспортный бренд Jaecoo, по сути, начинает играть при Omoda ту же роль, что Land Rover при Jaguar. Недаром в китайской компании работает бывший "ягуаровский" инженер англичанин Питер Маткин. Премиальный Exeed назначили в пару к Chery, а марка Jetour держится особняком - в презентациях о ней упоминали эпизодически, хотя брутальный кроссовер Traveller был частью экспозиции Chery Technology Day. Естественно, в гибридном варианте.



Гибриды и экономия



Chery всерьез хочет стать ведущим зеленым брендом и отчитывается об успехах в области экономичности.



Гибриды в Китае набирают популярность. Литр бензина здесь стоит в среднем 8,64 юаня (114 рублей). Возможность передвигаться на электротяге дает определенную экономию, а наличие двигателя внутреннего сгорания - дальнобойность, не сравнимую с электромобилями. Тем более что электромобиль постепенно перестает быть выгодной покупкой в Китае - субсидий стало меньше, а цена киловатт-часа на быстрых зарядках выросла. Для внутреннего рынка Chery возродила бренд Fengyun ("Туча") - так когда-то назывался лифтбек А11, тот самый злополучный "Амулет", снискавший в России дурную славу. Теперь так будут называть семейство продвинутых гибридов, первенцем которого стал большой кроссовер T9 на базе Chery Tiggo9. Позже его дополнят еще более крупный кроссовер T11 и седан A9.



Chery планирует продвигать гибриды и в России - до конца года будет обновлен уже представленный у нас Chery Tiggo 8 Pro e+. Теперь он будет называться Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. Фонари теперь соединены перемычкой, а интерьер полностью новый без отдельного тачскрина для климат-контроля. Вторая новинка - гибридный Tiggo 7 Pro.



У него та же бензоэлектрическая установка, что и у "восьмерки": полуторалитровый ДВС, два электромотора плюс трехступенчатая роботизированная трансмиссия DHT. В китайской спецификации суммарная отдача силовой установки - 326 л.с. и 545 Нм. Поэтому кроссовер при резком старте шлифует асфальт передними ведущими колесами. В российской спецификации мощность понизят до 235 л.с. Более подробно "Известия" расскажут об этой машине позже. Есть у Chery планы по выводу на российский рынок гибридных версий седана Arrizo 8 и флагманского кроссовера Chery Tiggo 9.



Главные российские премьеры



Для нашего рынка пока интереснее машины с ДВС - некоторые из них удалось опробовать на ходу. Например, седан Arrizo 8 с двухлитровым мотором (254 л.с. и 390 Нм). У нас эта машина представлена пока с более скромным агрегатом 1,6 л с отдачей 186 л.с., 275 Нм. Короткая поездка показала очевидное - машина с более мощным двигателем едет не только динамичнее, но и солиднее. Последнее важно, учитывая, что с Arrizo 8 марка Chery хочет попытать счастья в сегменте бизнес-седанов.



Еще одна новинка для России - большой кроссовер, который будет представлен у нас под двумя брендами - как Tiggo 9 и как Jaecoo 8. Внешне машины будут отличаться шильдиками, а еще комплектациями. Так, у Jaecoo не будет семиместной версии, только пятиместная. Двигатель один и тот же, рабочим объемом 2 л (261 л.с. и 400 Нм). Ранее утверждалось, что кроссовер получит классический восьмиступенчатый "автомат", но сейчас машины оснащают семиступенчатым "роботом". Привод - передний или полный.



По характерной решетке радиатора, трем воздуховодам по центру передней панели и кнопкам регулировки кресел на дверях заметно, что дизайнеры вдохновлялись стилистикой автомобилей Mercedes. Tiggo 9/Jaecoo 8 вполне сопоставим с машинами премиум-марки Exeed. Собран качественно, а в отделке верха панели использована износостойкая ткань наподобие той, что когда-то применяли на Volvo и Range Rover.



В салоне очень тихо благодаря усиленной шумоизоляции. Двери оснащены наружными выдвижными ручками, а изнутри разблокируются нажатием кнопки. Руль снабжен электрорегулировками, что для китайских машин редкость. Едет автомобиль мягко, несмотря на большие 20-дюймовые колеса - амортизаторы здесь адаптивные. Ускоряется на коротком отрезке дороги более чем охотно. И Tiggo 9, и Jaecoo 8 выведут на российский рынок в первой половине будущего года. На местном рынке Tiggo 9 стоит от 152 900 юаней, на 13% дороже полноприводного Tiggo 8 Pro в начальной комплектации. То есть можно предположить, что в России он точно будет дороже 4 млн рублей. Кроме того, на автомобилях Exeed дебютирует новая мультимедийная платформа, в которую интегрированы самые популярные российские сервисы. Скорее всего, на обновленном VX с его передней панелью-дисплеем.



Интеллект плюс зарядка



Планирует Chery поставлять в Россию и электромобили, причем под несколькими брендами. Как, собственно, Chery будет представлен необычный кроссовер EQ7 с задним приводом и алюминиевым кузовом. Под маркой Omoda покажут электрическую версию кроссовера С5, а Exeed привезет два электромобиля под именем Exlantix - седан ES и кроссовер ET. Сейчас это самые продвинутые модели китайского автопроизводителя - стильные, аэродинамически выверенные кузова, новейшая платформа E0X с пневмоподвеской и 800-вольтовой электросистемой, комплекс ассистентов водителя LION AI с зачатками искусственного интеллекта и батарея с очень быстрой зарядкой.



Одну из ключевых проблем электромобилей Chery взялась решить в партнерстве с ведущим производителем аккумуляторов CATL. В I квартале 2024 года новейшей литий-железо-фосфатной батареей Shenxing начнут оснащать электромобили Exeed. Ее главная особенность - сверхбыстрая зарядка. За 10 минут запас хода можно пополнить на 400 км, а максимальный пробег на одном заряде равен 700 км.



Возведение в квадрат



Автомобиль ближайшего будущего - электровнедорожник iCar 03, первый представитель нового бренда. По идее он должен быстро ехать и неплохо лазать по бездорожью - для этого предусмотрено с десяток различных режимов. У него квадратный кузов с очень короткими свесами и интерьер в стилистике Land Rover Defender с открытыми головками болтов и премиальной обивкой. Впечатление несколько подпортил замок бокса, расположенного на багажной двери вместо запаски, - он довольно быстро сдался под напором международной прессы и перестал работать.



Спишем на предсерийный вариант. Точные сроки выхода iCar и еще одного загадочного бренда Cougar пока не определены, так что у Chery есть время сделать надежный замок. Тем более что компания умеет решать куда более сложные задачи.



Этот мир придуман не НАМИ



Например, сделать роботакси из седана Exlantix ES, способное самостоятельно передвигаться в хаотичном китайском трафике. Передвигается, надо сказать, вполне уверенно, хотя и не без дерготни. Пассажир может не переживать за свою безопасность, а, надев виртуальные очки, путешествовать по сказочному виртуальному миру.



Еще одно направление будущего - масштабируемая интеллектуальная платформа Chery S2ma, которая помимо гибридной силовой установки нового поколения может оснащаться сдвоенными электромоторами, по одному на каждом колесе - такое решение позволяет гибко менять вектор тяги и разворачиваться буквально на месте.



За пять лет Chery собирается вложить в разработки 100 млрд юаней, уже в первые два года компания планирует выпустить 24 гибрида и полтора десятка электромобилей. Источник - Известия

