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Казахстан. Завершился день выборов в маслихаты
22:20 29.10.2023

Выборы в маслихаты проходили в Алматы и еще 10 регионах Казахстана. Граждане смогли отдать голос за одного из кандидатов, баллотирующихся на место выбывших народных избранников, сообщает Zakon.kz.

В Алматы выборы депутата маслихата города вместо выбывшего проходили по одномандатному территориальному избирательному округу № 4. Конкуренция была большая – на место нового избранника народа претендовало шесть кандидатов. В городе действовало 42 участка, где горожане смогли реализовать свое право на участие в общественной жизни мегаполиса.

"Впервые на избирательный участок я пришел еще ребенком, вместе с родителями. Тогда процесс голосования мне показался чем-то особенным. Поэтому сейчас, став совершеннолетним, я тоже пришел отдать свой голос. Заранее изучил программы кандидатов, сделал для себя выбор", – говорит студент 1 курса Алишер.

Некоторые приходили на голосование с юным подкреплением.

"Я на выборы пришла с сыном, ему пока 12, но он уже мечтает, что, когда станет совершеннолетним, сможет воспользоваться правом голосования, ведь это определяет ответственное отношение к жизни. На участке он меня фотографировал, чтобы у нас в семейном альбоме запечатлелся этот день", – говорит алматинка Наталья Глушаева.
выборы в Алматы

Большое внимание на всех участках было уделено доступности для всех групп населения. Для маломобильных граждан была организована доступная среда, подготовлены аудиоролики с информацией о порядке голосования, а также с биографическими данными кандидатов для слабовидящих граждан, при необходимости предоставлялись наушники, компьютер, лупа, специальные трафареты.

"У меня слабое зрение и было очень приятно, что на участке меня встретили, проводили до кабинки, дали лупу, чувствуется забота и внимание", – поделилась алматинка Любовь Михайлова.
выборы в Алматы

По словам наблюдателей, выборы проходили без нарушений. Алматинцы в основном ответственно подошли к данному процессу.

"По возможности я стараюсь ходить на выборы. Это шанс выразить свое мнение и внести свой вклад в ближайшее будущее", – отметил композитор Алим Заиров.

Несмотря на то, что сегодня день Национального траура, многие горожане пришли на избирательные участки и проявили свою гражданскую ответственность.

"На участок я пришла почти под закрытие, но очень рада, что успела проголосовать. Я считаю выборы – это важный шаг для каждого из нас, потому что мы делаем его осознанно, навстречу своему будущему", – отметила избиратель Галина Краснобородько.
выборы в Алматы

Всего в стране по итогам будут избраны два депутата областных, 7 депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов.

29 октября 2023
Александра Новоженова

Источник - Zakon.kz
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