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А нужны ли евреи Кыргызстану? - Алина Мамаева
00:02 30.10.2023

Когда на месте Бишкека был город-сад Фрунзе, его называли киргизской Одессой. Казалось бы, ну что может быть общего? Тысячи километров, разные географические, ментальные, культурные "пояса". Но все ж эти два города связывало многое. Помимо того, что и Одесса и Фрунзе утопали в зелени, объединяла их высокая концентрация интеллигенции. Ученые, инженеры, профессура, врачи, да кого только во Фрунзе ни было! Одних в советскую Киргизию сослали, другие приехали по распределению или были эвакуированы. Среди этих представителей интеллигенции было в том числе и много евреев.

Почему мы говорим об этом сейчас? К сожалению, повод есть. Эхо конфликта между Израилем и ХАМАСом докатилось и до Кыргызстана. Конкретно в этом материале мы далеки от желания доказывать правоту той или иной стороны, тем более, что именно эта фаза эскалации противостояния полна противоречиями и большими вопросами. Но хотели бы обратить внимание наших читателей на то, что происходит непосредственно в нашей республике. Воспользовавшись своим правом на мирные акции, многие граждане вышли на митинги в поддержку народа Палестины. То там, то здесь в Бишкеке на столбах и стенах можно увидеть рукописные плакаты с призывом Free Palestine – Свободу Палестине. Сочувствующими палестинцам роликами завалены соцсети. И это нормально. Мирные палестинцы тоже нуждаются в поддержке.

Но поддержка эта в какой-то момент вышла за пределы разумного, за пределы допустимого, и стала угрожать уже национальной безопасности самого Кыргызстана. Все дело в призывах различных персонажей в социальных сетях чуть ли не выгнать из страны всех евреев и закрыть единственную в стране еврейскую школу. Как такие мысли пришли в головы скорым на расправу "цифровым" джигитам, можно рассуждать долго и нудно. Возможно сыграла свою роль деколанизаторская кампания, проводимая на западные деньги отечественными "либералами", то ли просто молодые и не очень люди получили плохое образование и не знают роли и места евреев в истории Кыргызстана. А может это и вовсе провокация тех, кто всеми силами пытается "взорвать" ситуацию в Средней Азии.

Как бы то ни было, хотим напомнить кыргызстанцам о некоторых фактах, связанных с евреями в Кыргызстане. Ну, во-первых, выгнать их не получится не только потому, что так делать попросту нельзя, это незаконно и ГКНБ не позволит.

А, во-вторых, любой сознательный кыргызстанец должен понимать, что это станет точкой обратного отсчета кыргызской государственности, и что любые подобные действия поставят под сомнение все достижения кыргызского народа, накопленные по сей день.

Несколько фактов. Все знают о "кыргызском чуде" - кинофеномен шестидесятых и семидесятых годов прошлого века, о котором до сих пор с придыханием говорят во всем мире. И причастны к возникновению этого феномена были в том числе и такие представители еврейского народа, как братья Герштейны – Юз и Изя, кинооператор Борис Бурт и другие. В 1953 году на Фрунзенской киностудии появился "цвет" - был создан первый цветной документальный фильм под названием "Пик Дружбы". Режиссером картины был Илья Гутман, приехавший из Москвы.

Эти и другие истории описаны в статье Владимира Михайлова (Лидского) "Люди-легенды" на сайте "Новая киргизская литература".

Конечно, помимо евреев были представители и других национальностей, пишет Михайлов - "русские и литовцы, киргизы и корейцы, татары и уйгуры, даже один бурят".

Но, если уж говорить о национальностях, вклад евреев в "киргизское чудо" будет отрицать только безумец. Как и в принципе вклад представителей этого народа в культурное, техническое, промышленное, в конце концов цивилизационное становление молодой республики.

Копните, пусть даже поверхностно, любую сферу – строительство ГЭС, науку, горнодобывающую промышленность, образование, медицину – и в каждой из них будут яркие имена евреев.

Приведем несколько, как говорит молодежь, рандомных выдержек из книги Александра Баршая "Евреи - Кыргызстану: От "А" до "Я"".

Выдающийся философ и психолог Арон Брудный.

Директором и главным редактором издательства Академии наук Киргизии "Илим" очень много лет работал Семен Самойлович Чернов.

Немало ярких исследователей и преподавателей-евреев работало во Фрунзенском политехническом институте. Например, доктор технических наук, профессор Владимир Микитянский, кандидат физико-математических наук Борис Раппопорт, сотрудники кафедры математики Лев Печерский, Вера Могилевская и другие.

Значительный вклад в развитие в республике научной и практической геологии и геофизики внесли в послевоенные годы такие специалисты, как А.Д. Шмулевич, Ф.И. Вольфсон, Ю.Г. Шварцман, Е.Я. Ранцман, С.В. Эпштейн, гидрологи М.И. Капланский, М.Н. Хейфец и другие.

Шагалов Лев Моисеевич - многолетний директор одной из лучших в республике Лебединовской средней школы №1, заслуженный учитель Киргизской ССР.

Возьмем такой уникальный культурный феномен - … я познакомился с "Манасом" будучи мальчишкой лет 12 благодаря чудесному, на мой взгляд, переложению эпоса на русский язык замечательным поэтом и переводчиком Семеном Липкиным. Книга называлась "Манас Великодушный" и была издана в 1948 году издательством "Мектеп" с отличными иллюстрациями московского художника А.Петрова. Семен Липкин вместе с другими переводчиками - М. Пеньковским, М. Тарловским, Е. Мозольковым и У. Джакишевым участвовал и в переводе более полного текста эпоса "Манас" по варианту народного сказителя С. Каралаева.

Как указывет Энциклопедия "Киргизская ССР": "В годы войны развитию профессионального искусства в Киргизии способствовала деятельность советских композиторов и музыкантов Н. Мясковского, Ю. Шапорина, Я(кова)Зака, Н(атана) Рахлина, М(ихаила) Раухвергера, А. Свешникова, В. Захарова, Н. Казьмина, а также Государственного симфонического оркестра СССР, Государственного русского хора им.М.Пятницкого, Одесского театра и других коллективов, эвакуированных во Фрунзе".

Тот же Михаил Рафаилович Раухвергер в 1943 году написал музыку к одному из первых и, пожалуй, одному из самых ярких, одному из лучших киргизских национальных балетов "Чолпон", который впервые был поставлен в 1944 году.

В 1940 году в Киргизию по распределению приехали выпускники Московской государственной консерватории имени П.Чайковского молодые супруги Слава Окунь и Григорий Бурштин. Они стали едва ли не первыми в Киргизии профессиональными пианистами с высшим специальным образованием и сделали очень много для киргизской музыкальной культуры.

Это лишь несколько фамилий, которые мы буквально наугад скопировали из более, чем обширного описания. Книга также есть в открытом доступе в Сети.

Что уж говорить, и в журналистике, в том числе в "Вечерке" свое веское профессиональное слово сказали такие корифеи, как ныне покойный Владимир Козлинский, Валерий Сандлер, отец Виктор и сын Александр Никсдорфы, Раиса Камарли.

Прискорбно, что сегодня, когда так важно сохранять такую хрупкую стабильность, возникает необходимость акцентировать внимание на "национальном" вопросе. И опять же вынуждены напомнить, что Кыргызстан – многонациональное, многоконфессиональное государство.

"Народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов Кыргызской Республики. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Лица, допустившие дискриминацию, несут ответственность в соответствии с законом", - это мы процитировали главный закон Кыргызстана – Конституцию. Вот и ссылка. Некоторым лжепатриотам и провокаторам не мешало бы ознакомиться.

И кстати, про ГКНБ, который мы тут грешным делом упомянули, хотелось бы узнать, какие действия предпринимаются по выявлению врагов, которые пытаются внести разлад в межэтническое согласие нашей мирной республики.

Сделать это нужно обязательно, публично выпороть, хотя бы информационно, чтобы другим неповадно было. Потому что нам уж точно не нужны национальные конфликты, не нужны слезы и боль мирных граждан, и нашей стране нужен каждый ее гражданин – каждый! Каждый кусочек, каждая страница нашей истории, даже если некоторые из них и не совсем светлые.

P.S. И, все ж таки, ХАМАС, чьи бы указания он не выполнял, какими-бы идеями и целями ни руководствовался, жестоко и вероломно напал первый. Подставив под удар в том числе и мирных граждан Палестины.

27 октября 2023 Алина Мамаева

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698613320


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