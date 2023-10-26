Рейды в сектор Газа не решат проблем Израиля, - Тимур Шерзад

00:11 30.10.2023

26 ОКТЯБРЯ 2023,



Смерть и разрушения в сектор Газа пришли не в октябре этого года. Теракты со стороны палестинцев и непропорциональные военные ответы Израиля чередуются уже долгое время. Но способна ли такая схема решить проблему Газы?



Тимур Шерзад

журналист



Многие арабские территории стали суверенными государствами или вошли в состав таковых после краха турецкого, а затем и англо-французского господства на Ближнем Востоке в ХХ веке. А вот сектору Газа не повезло – его статус постоянно оставался неопределенным.



Сегодня сектор Газа граничит с Египтом и Израилем (и еще с морем). В прошлом он находился под оккупацией обеих этих стран. Именно под оккупацией, никто не собирался брать его к себе – уж слишком это был, как сегодня говорят, токсичный актив. Даже для арабского Египта сектор Газа был достаточно чужеродным образованием – Каиру по горло хватало и своих радикалов, чтобы добавлять к ним радикалов из Газы.



С Израилем, захватившем сектор Газа в 1967 году, было еще яснее – небольшое еврейское государство имело мало шансов переварить компактно живущих арабов. Но евреи все-таки попробовали, развернув кампанию по строительству своих поселений на территории сектора. Привлечь удалось около 9 тыс. человек, но в итоге Израиль замучился их охранять. В 1990-х годах начался процесс вывода войск из сектора Газа, а к 2005-му были вывезены и поселенцы. Арабских жителей оставили наедине с самими собой.



Взаимная ненависть между арабами и евреями, проигранные войны и нежелание всеми вокруг признавать жителей сектора Газа своими – все это только усиливало радикалов. Поэтому оттуда постоянно совершались набеги на Израиль с убийствами, грабежом и захватом заложников. Усложняла ситуацию анархия, царившая в секторе, – единой власти, государства как такового, там не было. А были соперничающие между собой группировки той или иной степени радикальности, что сразу обрекало любую попытку надолго о чем-то договориться. То, на что согласилась одна группировка, могло быть неприемлемо для другой.



Ситуация подогревалась экономической блокадой, которая поддерживалась со всех сторон. Палестинские радикалы славились своей возможностью превращать в оружие что угодно – корпуса ракет "Кассам", например, изготавливались из водопроводных труб. Да и сейчас изготавливаются. Вокруг сектора построили здоровенную стену, пересечение которой как грузами, так и людьми полностью оставалось на милости тех, кто ее воздвиг, то есть израильтян.



Для жителей сектора Газа эта ситуация оказалась не только экономически катастрофична, но и просто унизительна. Она наложилась на бурную рождаемость палестинцев, результатом которой стало большое количество молодых людей, не имевших шансов найти себя в жизни. Это положение смогли обратить себе на пользу радикалы – в такой среде им было легко вербовать сторонников.



Результатом стали постоянные ракетные и минометные обстрелы, которым подвергалась территория, контролируемая Израилем. Расцвело и людокрадство, для которого использовалась обширная сеть тоннелей. Евреи оказались в ловушке – они не смогли замирить палестинцев в самом секторе Газа, а теперь Газа пришла к ним домой.



В июне 2006 года палестинские боевики совершили удачное нападение на Израиль. Солдаты ЦАХАЛ на одном из блокпостов были застигнуты врасплох – экипаж танка "Меркава" в раненом состоянии был буквально выволочен из люков. Танкистов расстреляли, кроме одного человека – Гилада Шалита, который сохранил способность к передвижению. Его увели в сектор Газа.



В ответ несколько дней спустя Израилем была начата операция "Летние дожди", но добраться до Шалита так и не удалось. Позже, уже в 2011-м, его освободят в обмен на более чем тысячу арабов, сидевших в израильских тюрьмах.



Затем операции следовали одна за другой – всего после "Летних дождей" их было семь. Самыми крупными стали "Литой свинец", проходивший в конце 2008 и начале 2009 годов и "Рубеж обороны" в 2014-м.



В ходе "Литого свинца" в секторе Газа было полностью разрушено более 4 тыс. домов и убито более 1400 палестинцев. Израильская сторона утверждает, что семь сотен погибших были боевиками, из палестинских данных следует, что таких оказалось лишь около 230 человек. Сам ЦАХАЛ признал со своей стороны потерю 13 человек, 336 военнослужащих Израиля получили ранения.



В июле-августе 2014-го во время операции "Рубеж обороны" погибло более 2,1 тыс. жителей сектора Газа, из них более 500 – несовершеннолетних. Сегодня в Газе анонсированная наземная часть операции еще не началась, а погибло, по данным Минздрава Палестины, уже более 3 тыс. человек. Сколько среди них боевиков, а сколько мирных жителей, однозначно сказать сложно, но о масштабах происходящего уже можно судить.



Бесконечный тупик



Того же Гилада Шалита освобождали в обмен на огромное количество заключенных радикалов, из которых было более 400 лиц, осужденных израильскими судами за терроризм. Согласно версии Израиля, они были ответственны за убийство почти 600 евреев. Палестинские радикалы радовались: взятие заложников для последующего обмена отлично работает. Именно поэтому ХАМАС, проводя свой рейд 7 октября, уделил такое внимание похищению людей.



Все наземные рейды и воздушные операции ни на йоту не приблизили Израиль к разрешению проблемы с сектором Газа – это стало особенно очевидно 7 октября. Как и эпопея с обменом Шалита, они только отбросили евреев от решения вопроса.



Рейд – это всегда половинчатое решение. Можно прийти, разрушить инфраструктуру, уничтожить какое-то количество людей, а потом уйти – и через какое-то время встретиться со все теми же проблемами, как правило – возведенными в степень. То, что в Израиле называется наземными операциями, только усугубляет проблему – ведь чем больше в палестинских семьях гибнет людей, тем охотнее потом их молодые и злые родственники идут на сотрудничество с радикалами.



То, что происходит с Израилем, уже было в истории России. Еще во времена империи Петербург стремился замирить неспокойный Кавказ, но действовал непоследовательно – все русские приобретения стояли на зыбкой почве договоренностей с местными феодальчиками. В итоге всех спасла система генерала Ермолова, после некоторого перерыва продолженная князем Барятинским, вплоть до окончательного замирения региона. По ней, гораздо лучше надежно контролировать территорию, постепенно увеличивая ее площадь, чем носиться отрядами туда-сюда, пытаясь реагировать на действия противника и не контролируя толком ничего.



Немало страданий нам причинил и нерешительный подход к заложникам – позволив боевикам выполнить свои задачи в Буденновске, мы породили "Норд-Ост" и Беслан. В результате пролилось только больше крови – как и сейчас в Израиле.



В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

Возможно, евреи наконец поняли бесперспективность такого подхода. Для "Рубежа обороны" 2014 года Израиль мобилизовал более 80 тыс. резервистов – это был крупнейший показатель для всех операций в Газе. Сегодня же под ружье встало 300 тыс. человек. Для небольшой страны вроде Израиля это громадное напряжение. Идет ли речь о постановке сектора Газа под полный контроль с последующим решительным, долгим и дорогостоящим с точки зрения пота и крови замирением?



Вроде бы да, а вроде и нет – уж слишком противоречивые заявления звучат из Израиля, слишком много слухов просачивается в СМИ, включая слухи о том, что Нетаньяху очень скептически смотрит на планы военных. Возможно, руководство решит отбомбиться по сектору Газа и, подождав, пока общественное мнение успокоится, вернуть все на свои места. Ведь есть риски эскалации конфликта, которая может поставить под вопрос существование Израиля как таковое. Судя по всему, в израильских кабинетах власти идет борьба концепций – что дальше делать с Газой.



Какая бы концепция ни победила, ясно одно – тактика рейдов работать больше не будет. А значит, Израилю рано или поздно придется пробовать что-то новое – будь то неприятные для самолюбия политические уступки палестинцам или же долгое, тяжкое и рискованное окончательное решение вопроса с сектором Газа.