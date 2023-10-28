Самир Адель: "Цивилизованный" Запад утратил мораль

00:20 30.10.2023 Saut al-Iraq

Ирак



Холокост и расизм между "официальным" Западом и "гуманистическим" Западом

Saut al-Iraq: Запад является основной причиной войн на Ближнем Востоке



Акции солидарности с жителями Палестины продемонстрировали огромную пропасть между "официальным" Западом и "гуманистическим" Западом, пишет Saut al-Iraq. Последний не поддерживает политику Израиля и неповинен в его преступлениях, а первый - основная причина конфликта в Газе, считает автор.



В 2000 году премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что Израиль впервые теряет свое моральное превосходство [в первые дни Второй палестинской интифады] после того, как акции солидарности с интифадой прокатились по многим регионам мира.



Но сегодня Израиль утратил даже ту "мораль", о которой говорил Эхуд Барак.



Если ХАМАС – это еще один ИГИЛ*, как заявило Государство Израиль, то тогда, по той же логике, Израиль – это сам нацизм во плоти. Нацизм не нуждается в представлении. Нацизм – это крайняя степень презрения к людям, отличающимся по вере, расе, крови и полу, которых якобы за это нужно ликвидации. Разве не с этим сталкивается народ Газы? Разве действия Израиля против палестинцев в секторе Газа не являются геноцидом?



Разница между холокостом и тем, что происходит сейчас в Газе, состоит в том, что немецкие нацисты сжигали евреев в специальных печах под надзором гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии) вдали от глаз СМИ и мировой общественности, в то время как народ Газы истребляют под открытым небом, на виду у всего мира, и при поддержке лидеров "цивилизованного мира" и "защитников прав человека": Байдена, Макрона, Мелони, Шольца, Сунака и Борреля, ярого защитника прав человека на Украине.



Россия, Путин, Шойгу, Лавров, Медведев и RT не смогли убедить мир в том, что Запад поддерживает неонацистов на Украине. Раньше все говорили, что это часть российской пропаганды, но сегодня Израилю и "цивилизованным" западным странам удалось через свои правительственные институты, парламенты и СМИ доказать то, чего не удалось Москве: Запад поддерживает неонацистов на Украине.



России не удалось показать истинное лицо "цивилизованного" Запада. Но текущие события в Газе смогли доказать, что те, кто поддерживал неонацистов на Украине, и сами являются нацистскими лидерами, но с "цивилизованным" лицом. Они пудрили нам мозги своими заявлениями о цивилизации, урбанизации и правах человека.



Жители Газы платят высокую цену, чтобы снять ту фальшивую маску, которую носит "цивилизованный" западный мир. Они хотят открыть его истинное лицо, не имеющее ничего общего с тем, что тот показывал миру, сокрушаясь о гибели мирных жителей на Украине. Как только в одном из украинских городов от российских ракет погибает один или два мирных жителя, западные СМИ устраивают настоящую истерику. По телевизору и в газетах появляются шокирующие заголовки, кричащие, что Россия плюет на права человека и убивает невинных людей, при этом каждые 30 секунд в Газе погибает один мирный житель. И так происходит уже семнадцать дней. "Цивилизованному" Западу не стыдно, а скорее, наоборот, он продолжает как попугай твердить через своих лидеров, что Израиль имеет право защищать себя и свой народ. На этом дело не заканчивается. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в депортации детей в Россию из зоны проведения специальной военной операции (Донбасс), но при этом совершенно глух, нем и слеп в отношении перемещения жителей Газы. Если у них не получится выбраться, их будут забрасывать фосфорными бомбами и ракетами, а дома опрокинут на их головы.



Запад есть Запад, а Восток есть Восток.



Эту фразу не случайно использовали многие расистские философы и интеллектуалы на Западе. Давайте вспомним, как западные страны монополизировали вакцины от COVID-19 и предоставляли их народам Азии, Африки и Южной Америки в последнюю очередь. Давайте также вспомним, как двери Европы, Канады и Америки с легкостью распахнулись перед украинскими беженцами. Им даже были выделены специальные самолеты. А вот для беженцев с Ближнего Востока и Африки двери Европы были наглухо закрыты. Тысячи ливийцев, алжирцев, иракцев, сирийцев, марокканцев, сомалийцев и афганцев умерли... и этот список можно продолжать бесконечно. "Цивилизованный" Запад является ответственным и основной причиной войн, разразившихся в Африке и на Ближнем Востоке. Он был тем, кто разграбил их страны и превратил жизнь людей в этих регионах в невыносимый ад. Вспомним также, как западные СМИ сокрушались о гибели четырех миллиардеров, организовавших тур к обломкам "Титаника" на батискафе. Крушение их батискафа несколько дней возглавляло заголовки всех новостных агентств. Между тем, те же СМИ не освещали крушение судна и гибель 700 мигрантов, за исключением одной единственной статьи в The Washington Post, критикующей отношение западных СМИ к этим двум событиям. По правде говоря, о затоплении судна узнали из обычной новостной заметки, а все потому, что европейские правительства не хотели оказаться под политическим и общественным давлением.



То, что мы наблюдаем сегодня в Газе, является частью официальной политики западных правительств.Неудивительно, что министр внутренних дел Франции обвинил французского футболиста алжирского происхождения в том, что он был замечен в связах с "Братьями-мусульманами"*, и что его следует лишить французского гражданства только потому, что он выразил свое сочувствие и солидарность с народом Газы. То же самое произошло с рядом других спортсменов (футболистов и пловцов). Многие сотрудники были уволены в западных странах по той же причине. Последний вопиющий случай произошел с сотрудником канадской авиакомпании AIR Canada, который проявил сочувствие к народу Газы. Но у вас не будет проблем, если вы симпатизируете нацистско-фашистской стране, такой как Государство Израиль. Еще более отвратительно поступают социальные сети и технологические компании, такие как Instagram**, Facebook** и Google, блокируя или удаляя любую информацию, будь то видео, комментарий, пост или статья, в которой выражается сочувствие народу Газы и палестинскому делу.



Драматические события, свидетелями которых мы все являемся, обостряют нашу память и возвращают нас к обвинениям, которые авторитарные арабские националистические режимы на Ближнем Востоке выдвигали в адрес любого политического оппонента, называя того "агентом сионистского образования", "империалистом" или "враждебно настроенным по отношению к арабской нации". Важно было сформулировать готовое обвинение, чтобы не допустить вопросов, которые ставили бы под сомнение легитимность их политики в различных областях. Сегодня если вы сочувствуете палестинцам и осуждаете убийства мирных жителей, то вас считают сторонником "Братьев-мусульман"* или, в лучшем случае, обвиняют в антисемитизме. А все просто потому, что вы имеете противоположное мнение или хотите высказаться о текущих событиях.



Несмотря на все эти трагедии, происходящие с населением Газы и палестинцами на Западном берегу и в других городах Палестины из-за нацистско-фашистской политики Государства Израиль и при поддержке неонацистов в Америке, ЕС и Великобритании, палестинский вопрос вышел за пределы нашего региона, национализма и религии, и стал проблемой, затрагивающей общечеловеческую совесть. Он лишил политический ислам и арабские националистические режимы их ложной истины. Любая политическая оппозиция будет подавлена, а попытки навязать политику обнищания и голода, ссоря деньгами, украденными у трудяг, и тратя их на свой милитаризм и милиции под предлогом "палестинского дела" и освобождения "Аль-Аксы", потерпят фиаско.



Акции солидарности с жителями Палестины и их борьбой, проходящие в Великобритании, Испании, Франции, Канаде и Америке, продемонстрировали огромную пропасть между "официальным" Западом и "гуманистическим" Западом. Они также показали, что правительства Франции и Великобритании, которые препятствовали проведению протестов в знак солидарности с населением Газы и палестинским народом, по крайней мере, мало чем отличаются от наших тиранических правительств на Ближнем Востоке. Они лишают права на свободу выражения мнения под идиотскими предлогами, ссылаясь на общественную мораль и угрозы национальной безопасности.



Европейская общественность нарушила планы Министерств внутренних дел Франции и Великобритании, заставив власти подчиниться и даже направила свои силы на защиту массовых акций солидарности, прокатившихся по городам Франции и Великобритании, вместо того чтобы предотвратить их.



Война Израиля против народа Газы также продемонстрировала, что "гуманистический" западный мир не поддерживает политику фашистского Государства Израиль и неповинен в его преступлениях. Еврейские интеллектуалы в Нью-Йорке были частью, если не в авангарде, "гуманного мира". Они выступили с заявлением, осуждающим Государство Израиль, его политику и преступления, выразив солидарность с палестинским народом.



В разгар этой кровавой, реакционной войны, бросающей тень на регион и весь мир в целом, расисты, будь то на Востоке или на Западе, подняли голову, и все их слабые и нелепые теории и идеи, враждебные человеческой идентичности, продолжают сеять религиозную ненависть и межнациональную рознь.



Реакция на происходящее в Газе показала, что Восток и Запад – это единый человеческий мир, движимый совестью, а также то, что политика Запада и режимов на Ближнем Востоке едина. Мишура постепенно спадает. Подлинное лицо открывается только потому, что есть голоса и мнения, противоречащие их интересам.



Торжество справедливости в деле палестинцев связано с этой гуманистической тенденцией, которая соединяет Восток с Западом или Запад с Востоком.



* – террористическая организация, запрещенная в РФ. – Прим. ИноСМИ.

**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.



Автор: Самир Адель Источник - ИноСМИ

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