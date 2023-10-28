Новый глава КырМинцифры Нурия Кутнаева кормит СМИ, которое оскорбляет власть? - "ВечБишкек"

00:21 30.10.2023

28 октября 2023 - Карыпбай кызы Толгонай



Новый глава Минцифры Нурия Кутнаева кормит СМИ, которое оскорбляет власть?



Министр цифрового развития КР Нурия Кутнаева только совсем недавно села на свою должность и еще, так сказать, пока себя не проявила, но уже начала вовсю пиарить себя, да еще, судя по всему, на народные деньги.



Новый глава Минцифры опубликовала рекламный материал на новостном портале "Кактус Медиа", где рассказывается о ее успешном выступлении на форуме Global Gateway, организованном Европейским союзом.



"Нурия Кутнаева рассказала о достижениях и прогрессе Кыргызстана в области цифровизации за последние годы, также поблагодарила Евросоюз за предоставляемую многолетнюю поддержку в этой области.



Министр рассказала о текущих успехах внедрения широкополосной связи, проекте DIGITAL CASA и высоком уровне покрытия населения мобильным Интернетом", - говорится в рекламном материале.



Глава Минцифры также отметила в своем выступлении, что "переход государственных органов от бумажных писем к электронному взаимодействию привел не только к повышению эффективности работы и сокращению времени, но и развитию цифровых навыков среди государственных служащих".



Достижение, конечно, пока еще спорное, так как жалобы граждан говорят совершенно об обратном, но сегодня речь о другом. Возможно, в силу своего недавнего назначения и свалившихся новых забот министр цифрового развития КР уже успела подзабыть интервью президента КР Садыра Жапарова, в котором глава государства ясно дал понять, что государство не будет кормить частные сайты, так как народные деньги должны работать для народа.



"Ранее сайты получали деньги от рекламы "Кумтора", MegaCom, аэропорта "Манас". Когда я пришел к власти, прекратил это. Почему государственные организации должны кормить частные сайты? Они получали минимум 2-3 миллиона сомов, максимум - 20 миллионов. Я прекратил это, потому что народные, государственные деньги должны работать для народа. С того дня меня все ненавидят. Поэтому они не хотят видеть хорошее. Я на них не обращаю внимания", - сказал Садыр Жапаров.



А если еще вспомнить, что подобного рода сайты продолжают негативно отзываться о главе государстве и его политике, опускаясь порой до уничижительных высказываний и сравнений, то и вовсе непонятна позиция нового министра цифрового развития.



В этой связи невольно вспоминается бывший внешний управляющий компании ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук, который в свое время также легко разбрасывался народными деньгами, пиаря свои надуманные достижения. В итоге мы помним, чем он поплатился за это.



P.S. Невероятно, но факт, но некоторые государственные финансовые учреждения продолжают кормить эти частные сайты, которые, как выше отмечалось, продолжают оскорблять уничижительными сравнениями государственную политику. В следующем материале мы остановимся на этом подробнее.