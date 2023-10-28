Пять археологических памятников Узбекистана станут музеями под открытым небом

00:23 30.10.2023

На археологических объектах "Чиланзар Актепа" в Ташкенте, "Дальверзинтепа" в Сурхандарьинской области, "Мингтепа" в Андижанской области, "Шерозкала" в Самаркандской области, "Кой-Крылган-кала" в Каракалпакстане ведутся работы по созданию музеев под открытым небом.



