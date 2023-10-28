|Пять археологических памятников Узбекистана станут музеями под открытым небом
00:23 30.10.2023
На археологических объектах "Чиланзар Актепа" в Ташкенте, "Дальверзинтепа" в Сурхандарьинской области, "Мингтепа" в Андижанской области, "Шерозкала" в Самаркандской области, "Кой-Крылган-кала" в Каракалпакстане ведутся работы по созданию музеев под открытым небом.
Пять археологических памятников в Узбекистане станут музеями под открытым небом и туристическими объектами, сообщила пресс-служба Агентства культурного наследия.
Сотрудники Агентства культурного наследия совместно с Академией наук, Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента и экспертами и специалистами в области археологии проводят научно-исследовательские работы, связанные с консервацией археологических памятников и созданием в них музеев под открытым небом, говорится в сообщении.
археологические памятники
Региональные реставрационные центры провели ряд работ на археологических объектах "Чиланзар Актепа" в Ташкенте, "Дальверзинтепа" в Сурхандарьинской области, "Мингтепа" в Андижанской области, "Шерозкала" в Самаркандской области, "Кой-Крылган-кала" в Элликкалинском районе Каракалпакстана.
На музеефикацию археологического памятника "Шерозкала" Агентство культурного наследия выделило 1 млрд сумов, "Дальверзинтепа" - 800 млн сумов, "Чиланзар Актепа" - 500 млн сумов.
археологические памятники
Законсервированные части объектов закрываются металлическими конструкциями или будут обнесены забором. Планируется постройка смотровых площадок, будут установлены скамейки для посетителей, проложены дорожки и установлены светильники.
Во всех мемориальных комплексах, указанных в постановлении, работы проводятся на основании проектно-сметной документации.