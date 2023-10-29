США продолжат курс на дестабилизацию постсоветского пространства, - Сергей Жильцов

00:24 30.10.2023

29.10.2023



Запад расширил инструменты давления на Россию



Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов– доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Дипломатической академии МИД России.



Президент США Джозеф Байден убеждал лидеров Центральной Азии ограничить сотрудничество с РФ.

В 2024 году США продолжат проводить в отношении стран постсоветского пространства политику, которая будет направлена на подрыв стабильности и провоцирование новых очагов напряженности. Основное внимание США будут уделять России, которая останется одним из приоритетов американской внешней политики.

Внешнеполитическая экспансия США на постсоветское пространство продиктована долгосрочными интересами, которые отражают стремление сохранить за собой лидирующие позиции в мире. Для достижения данной цели США намерены активнее использовать конфликтные ситуации, которые уже получили свое развитие, а также задействовать различные инструменты влияния на отдельные страны.



Приоритетом внешнеполитической стратегии США на постсоветском пространстве выступает Россия. Проведение Россией самостоятельной внешней политики, сохранение экономического потенциала и продвижение альтернативной повестки развития мировой политики и мировой экономики вызывают в США недовольство. Кроме того, США выступают против формирования на постсоветском пространстве новых центров силы, способных проводить самостоятельную политику. Любые инициативы России на постсоветском пространстве, направленные на расширение сотрудничества с соседними государствами, вызывают в США беспокойство, побуждая противодействовать развитию интеграционных проектов. По этой причине США стремятся ослабить Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Давление оказывается непосредственно на Россию, а также на членов интеграционного объединения. США прибегают к открытому давлению на ближайших партнеров России, от которых добиваются более активной поддержки санкционной политики западных стран. Американская сторона прибегает к прямому политическому давлению, поощряя курс стран на дистанцирование от России.



США заинтересованы в сохранении конфликта в Украине. Администрация США рассчитывает добиться выделения Украине нового пакета финансовой помощи в размере 61 млрд долл. Подобный подход демонстрирует намерение американской стороны способствовать продолжению вооруженного конфликта, который рассматривается в качестве ключевого инструмента давления на Россию и ее внешнюю политику. Используя украинскую территорию, выделяя Украине значительные финансовые средства и снабжая масштабными поставками вооружений, США рассчитывают оказать влияние на российскую экономику. В свою очередь, под давлением США Киев занимает жесткую политику, отрицая идею проведения переговоров, которые приведут к завершению конфликта.



После начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции США активизировали свою политику на постсоветском пространстве. Для американской политики "нормой" стали критика внешнеполитического курса России и введение санкций, произошла активизация деятельности неправительственных организаций, работающих в странах постсоветского пространства, были расширены ограничение или созданы новые препятствия для деятельности России в различных международных организациях.



В последнее время США активно используют двусторонние и многосторонние форматы взаимодействия со странами постсоветского пространства. В ходе визитов высокопоставленных представителей американской администрации на руководство стран постсоветского пространства оказывается политическое давление. Основным требованием выступает корректировка внешнеполитического курса, ослабление, а в перспективе и дистанцирование от России. Активно используются экономические рычаги давления.



Большую роль в политике США играют неправительственные организации, которые являются ключевым проводником американских интересов. Через воздействие на общественное мнение и работая с политическими элитами, они оказывают влияние на политическую ситуацию в отдельных странах. На неправительственные организации возложена практическая подготовка оппозиционных сил, формирование структур, необходимых для проведения протестных акций, создание альтернативного информационного освещения организованных выступлений. Деятельность неправительственных организаций направлена на финансовую поддержку оппозиции, которая в случае прихода к власти должна кардинально изменить внешнеполитический курс, запустить процесс проведения "демократических" преобразований. В ходе внутриполитических изменений создаются условия для расширения деятельности антироссийских сил. Ситуация в Украине наглядно продемонстрировала реализацию данного сценария.



Важным инструментом политики США традиционно выступают международные финансовые институты, через которые оказывается давление на страны постсоветского пространства. Прежде всего это МВФ, ВБ и другие организации, которые участвуют в реализации американской политики. Через них США получают возможность влиять на внешнюю и внутреннюю политику отдельных стран, выдвигать им условия, тесно увязывая предоставление кредитов с выполнением требований.



В последние годы на смену политики сдерживания России и поощрения стран постсоветского пространства к дистанцированию от российского влияния пришла политика открытого давления на все без исключения страны постсоветского пространства. Подобная политика направлена на кардинальное переформатирование постсоветского пространства и создание на нем очагов нестабильности и конфликтов, расширение антироссийских настроений в отдельных странах.



С приходом к власти Джозефа Байдена политика США на постсоветском пространстве активизировалась, стала носить конфронтационный характер, опираться на более широкий инструментарий. Вмешательство во внутренние дела осуществляются открыто, а поддержка оппозиции в странах постсоветского пространства приняла значительный размах.



В конце 2024 года в США должны состояться выборы президента. До этого момента политика США в отношении стран постсоветского пространства не претерпит изменений. Курс США на дестабилизацию в отдельных странах постсоветского пространства и установление над ними внешнего контроля будет продолжен.