Президент Чехии Павел не удержал знамя и уронил его на голову военного

00:28 30.10.2023

Москва, 29 октября, 2023, 17:02 - ИА Регнум. Президент Чехии Петр Павел на праздновании Дня возникновения Чехословакии попал в курьезную ситуацию, передает RT.



На торжественной церемонии он не удержал переданное ему знамя и случайно ударил им по голове одного из военнослужащих, сбив с него фуражку. На кадрах видно, что военный покачнулся, но продолжил маршировать. Он скомандовал сослуживцам и увел караул от президента.



