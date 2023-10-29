Казахстанцы возмущены награждением орденом "певуна" Окапова

00:30 30.10.2023

Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"



Казахстанский исполнитель Али Окапов столкнулся с волной хейта после вручения ему ордена "Курмет". Певец решил обратиться к подписчикам и неравнодушным комментаторам с видеозаявлением, сообщает Zakon.kz.



"Дорогие друзья, коллеги! Все, кто смотрит это видео! В связи с последними событиями. Я никак не ожидал, что будет столько внимания вокруг этого вопроса. Но делать вид, что я ничего не замечаю и мне все равно, – неправильно. И это не так. Я хочу донести до вас это видео. И сообщить, что я принял решение отказаться от всех музыкальных наград от телеканалов радиостанций, организаций, частных проектов. В общем, от всего, где я участвовал за свои 32 года жизни. Я давно хотел это сделать, потому что моему ребенку нужна детская комната. Эти железяки на полках в кабинете очень опасны для него. Теперь у меня есть хороший повод сделать это".

Али Окапов



Далее он заговорил о государственных наградах.



