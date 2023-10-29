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Казахстанцы возмущены награждением орденом "певуна" Окапова
00:30 30.10.2023

Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"

Казахстанский исполнитель Али Окапов столкнулся с волной хейта после вручения ему ордена "Курмет". Певец решил обратиться к подписчикам и неравнодушным комментаторам с видеозаявлением, сообщает Zakon.kz.

"Дорогие друзья, коллеги! Все, кто смотрит это видео! В связи с последними событиями. Я никак не ожидал, что будет столько внимания вокруг этого вопроса. Но делать вид, что я ничего не замечаю и мне все равно, – неправильно. И это не так. Я хочу донести до вас это видео. И сообщить, что я принял решение отказаться от всех музыкальных наград от телеканалов радиостанций, организаций, частных проектов. В общем, от всего, где я участвовал за свои 32 года жизни. Я давно хотел это сделать, потому что моему ребенку нужна детская комната. Эти железяки на полках в кабинете очень опасны для него. Теперь у меня есть хороший повод сделать это".
Али Окапов

Далее он заговорил о государственных наградах.



"Это все очень серьезно. На наградах есть государственная символика. Я изучал закон. Искал нормативы о возврате. Я ничего не нашел, такой нормы нет. Эти награды будут ждать решения уполномоченного органа. И как будет решено, так и сделаю. Я готов сделать все, что требуется. Я ничего не просил, ничего не знал. И даже придя на место, я не понимал, что произойдет. Но, в любом случае, я несу ответственность. Я приношу извинения за то, что, сам того не желая, создал сложную ситуацию для всех".
Али Окапов

Артист отметил, что верит в справедливое решение данного вопроса.

"В целом, я считаю, что выше награды, чем аплодисменты, для артиста не существует. Я счастливый человек, у меня есть семья, моя музыка, мой слушатель. Свою самую главную премию я получил 17 февраля этого года, став отцом. Я надеюсь быть достойным этого звания. Если я кого-то обидел, кого-то задел, то приношу извинения. Спасибо всем тем, кто защищает меня. Никто не пострадал. Эту страницу мы можем благополучно перевернуть и обратить свой взор на действительно важные вопросы".
Али Окапов

В заключении он выразил благодарность.

"Я молод. Надеюсь, что у меня все впереди. Как сын Таскына Окапова, как сын Розы Рымбаевой, как рядовой поп-исполнитель я приношу свои извинения, а также выражаю свою благодарность. Всех обнял".
Али Окапов

25 октября 2023 года Окапов поделился с подписчиками новостью: его наградили орденом "Курмет". Однако комментаторы вместо поздравлений стали возмущаться и негодовать по этому поводу.

В Казахстане с 1993 года орденом награждаются граждане за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698615000


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