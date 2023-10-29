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Под руководством Садыра Жапарова проведены учения с новыми кыргызскими беспилотниками "Акынжы" и "Аксунгур"
01:12 30.10.2023

Под руководством Садыра Жапарова проведены учения с новыми беспилотниками "Акынжы" и "Аксүнгүр"

Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызстана-главнокомандующий Вооруженными силами Садыр Жапаров 29 октября принял участие в показных тактико-строевых занятиях, прошедших на военном полигоне "Эдельвейс".



Как пишет пресс-служба главы государства, перед учениями он ознакомился с образцами военной техники, БПЛА, инженерных средств, средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия, состоящей на вооружении Пограничной службы ГКНБ, в том числе и бронемашинами и дронами отечественного производства.

Садыр Жапаров осмотрел специальные бронированные машины типа "Тигр", "Аксум" и "Тойота Ленд Крузер79", оборудованные крупнокалиберными пулеметами и предназначенными для уничтожения и подавления живой силы, огневых средств противника, а также низколетящих целей противника и его десантов в воздухе и на земле, дроны отечественного производства.

Для участников мероприятия была создана специальная обстановка, обозначены цели условного противника, которые боевые подразделения ПС ГКНБ КР должны были поразить из всех видов представляемого оружия.

Снайперы, вооруженные высокоточным оружием, продемонстрировали возможности по уничтожению живой силы и выведению из строя автомобильной и легкобронированной техники.

На вооружении Погранслужбы имеются и 40-миллиметровые шестизарядные гранатометы RBG, предназначенные для уничтожения открытой живой силы противника, а также личного состава, находящегося в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах высот.

Президенту показали тактико-технические характеристики беспилотников "Акынжы" и "Аксүнгүр", оснащенных ракетами "земля – воздух", "воздух – воздух", способные наносить удары как по воздушным целям, так и наземным объектам, точность их поражения составляет до полуметра. Беспилотники способны выполнять боевые задачи как днем, так и ночью, оснащены высокотехнологичными приборами оптического и радио-локационного наблюдения а также приборами лазерного прицеливания, говорится в сообщении,

Беспилотник "Акынжы", оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т взлетной мощностью по 450 л.с., предназначен для проведения оперативной стратегической воздушной разведки, а также нанесения ударов с воздуха по объектам противника. Максимальная скорость полета достигает 361 км/ч.

Беспилотник "Аксүнгүр" - ударный беспилотник визуальной, радиоразведки и патрулирования. Оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями TEI PD170 мощностью 170 л.с. он может развивать крейсерскую скорость 240 км/ч.

Глава государства отметил, что в настоящее время военно-политическая ситуация в мире остается сложной.

Вооруженные конфликты в отдаленных и близлежащих регионах, использование незаконных вооруженных организаций и террористических группировок для достижения политических целей требуют от каждого военнослужащего, на которого возложена ответственность за обеспечение границ и безопасности Родины, быть в состоянии повышенной готовности, сказал он.

Вместе с тем, Садыр Жапаров акцентировал, что Кыргызстан всегда придерживался и будет придерживаться международно-правовых принципов и норм. Безупречное обеспечение национальной безопасности КР является одним из главных приоритетов государства. Начиная с 2021 года, проводится системная работа по повышению обороноспособности страны, в том числе и потенциала силовых структур и правоохранительных органов современным вызовам и угрозам.

Президент подчеркнул, что в этих целях он дал соответствующие поручения, и сегодняшнее событие демонстрирует их результаты.

Садыр Жапаров обозначил, что впервые в истории страны за счет республиканского бюджета реализуются крупные проекты в сфере снабжения Вооруженных Сил КР и Погранслужбы КР современными образцами вооружения и военной техники, как беспилотники "Байрактар ТБ", "Акынжы" и "Аксүнгүр".

Он заверил, что государство продолжит укреплять Вооруженные Силы Кыргызстана и улучшать социальное положение военнослужащих, продолжит выделять средства на обеспечение жильем, продолжение ипотечной программы, полное финансирование ее работы, обеспечив достойную жизнь военнослужащим и членам их семей.

Президент выразил признательность тем, кто оказывает всестороннюю помощь пограничной безопасности страны.

Он отметил, что подобные учения будут проводиться регулярно, чтобы способствовать освоению и успешному использованию новых современных технологий.

Садыр Жапаров подчеркнул, что безопасность Родины – Кыргызстана должна быть в сердцах и в центре внимания кыргызстанцев.

В завершение президент со смотровой вышки наблюдал за ходом военного марша с участием вертолетов.

Источник - АКИpress
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