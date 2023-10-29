Под руководством Садыра Жапарова проведены учения с новыми кыргызскими беспилотниками "Акынжы" и "Аксунгур"

01:12 30.10.2023

Под руководством Садыра Жапарова проведены учения с новыми беспилотниками "Акынжы" и "Аксүнгүр"



Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызстана-главнокомандующий Вооруженными силами Садыр Жапаров 29 октября принял участие в показных тактико-строевых занятиях, прошедших на военном полигоне "Эдельвейс".



