Афганцы массово покидают Пакистан, опасаясь депортации

01:18 30.10.2023

Десятки тысяч афганцев покидают Пакистан до истечения срока депортации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Агентство ООН по делам беженцев предупредило о надвигающейся катастрофе в области прав человека, поскольку толпы афганцев, проживающих в Пакистане, вынуждены возвращаться на родину после того, как правительство страны установило для них крайний срок выезда до 31 октября.



ООН и Международная организация по миграции заявили, что десятки тысяч афганцев уже покинули Пакистан в период с 3 по 15 октября.



"Мы призываем власти Пакистана приостановить принудительное возвращение афганских граждан, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать катастрофы в области прав человека. Мы считаем, что многие из тех, кому грозит депортация, в случае возвращения в Афганистан подвергнутся серьезному риску нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания, пытки, жестокое и иное бесчеловечное обращение", - заявили представители двух агентств.



С осуждением этой политики также выступила пакистанская лауреат Нобелевской премии Малала Юсафзай.



"Афганские беженцы - дети, женщины, мужчины, старики, спасаясь от преследований талибов, заслуживают поддержки, достоинства и безопасности, а не дальнейших препятствий и преследований. Я присоединяюсь к призыву экспертов ООН и призываю пакистанское правительство пересмотреть свою поспешную политику массовой депортации", - заявила она в социальных сетях.



На протяжении многих лет афганцы, спасаясь от войны и талибов, ищут убежища в соседнем Пакистане. По данным пакистанского правительства, в стране проживает около 4,4 миллиона афганских беженцев, причем 1,7 миллиона из них не имеют действительных документов.



Пакистан настаивает на том, что новая массовая депортация нелегальных мигрантов не направлена против какой-то конкретной национальности. Власти страны также утверждают, что никто из арестованных не будет подвергаться жестокому обращению.