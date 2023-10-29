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Муйнак - город-порт у Аральского моря, ставший "Кладбищем кораблей"
01:23 30.10.2023

Это самый отдаленный город Узбекистана.

Многие современные города выросли из поселений, находящихся на пересечении торговых путей, у берегов рек или промышленных объектов. Но что происходит с ними, когда торговые пути перемещаются, заводы закрываются, а реки высыхают? Чтобы хотя бы отчасти получить ответ на этот вопрос, посетите город Муйнак – живое свидетельство аральской трагедии.

Муйнак ("Мойнак" - в переводе "мелководье") – небольшой поселок на северо- западе Узбекистана, расположенный в 220 км от столицы Каракалпакстана – Нукуса.



Полвека тому назад Муйнак был процветающим портом с флотом рыболовных шхун, трехсменным консервным заводом, санаториями, грязевыми лечебницами и многонациональным населением в несколько десятков тысяч человек.

Рыбоконсервный комбинат снабжал рыбой весь Узбекистан и был в числе крупнейших во всем СССР.

Здесь кипела жизнь, в порт приходили корабли, полные рыбы, а по выходным люди отдыхали на пляже.

Жили тут каракалпаки, казахи, русские, казаки-старообрядцы, корейцы, чеченцы и калмыки. Город был колыбелью каракалпакской культуры, где родился поэт Бердах (Бердимурат Каргабаев) – великий каракалпакский поэт XIX в., создатель национальной каракалпакской литературы - и целая плеяда местных ученых и просветителей.

Муйнак, соседний порт Казахдарьи и казахстанского Аральска, жившего за счет Аральского моря, четвертого по величине озера в мире площадью 60 000 квадратных километров – немного меньше Шри-Ланки и чуть больше Ирландии.

Арал был мелководным, полным островов (слово "Арал" означает "остров"). Раньше он брал воды из рек Амударья и Сырдарья, которые несли больше воды, чем египетский Нил.

Вблизи Муйнака располагались многочисленные рыбные совхозы и зверофермы, где разводили пушных водоплавающих птиц: ондатру и нутрию. Железная дорога Ташкент-Москва шла по самому краю моря, и поезда почти касались колесами морских вод.

Из-за своей географической изолированности регион Аральского моря, включая Хорезмский оазис и покрытую руслами рек и озерами дельту Амударьи, заросшую тугайными зарослями, был местом обитания огромного количества редких или эндемичных видов флоры и фауны, в том числе туранского тигра и среднеазиатской гиены, а их плотность была близка к тропическим джунглям.

В море и впадающих в него реках обитало более 42 видов рыб, некоторые были эндемичными, например, амударьинская псевдо лопаточная (осетровая рыба по прозвищу "мышиный хвост", которую мусульмане не ели из-за длинного и тонкого хвоста) и аральский усач, а некоторые, например, толстолобик, камбала и белый амур, были выведены искусственно.

Но все изменилось с усыханием Аральского моря. За 70 лет советской власти воды обеих рек были перенаправлены в засушливые зоны с целью выращивания хлопка.

Так непродуманная хозяйственная деятельность привела к катастрофическому обмелению Аральского моря. В результате Аральской катастрофы море ушло от Муйнака на 200 км, рыба исчезла, а пришвартованные корабли так и остались стоять в порту. Они по сей день находятся здесь – гавань Муйнака превратилась в "Кладбище кораблей" посреди оголившегося морского дна.

Бывшее дно Аральского моря уже поросло саксаулом и превратилось в полноценную пустыню Аралкум ("Аккум" - "Белые пески"), как будто и не было здесь никогда никакой воды.

Только брошенные корабли разных размеров, от которых остались лишь ржавеющие остова, похожие на скелеты огромных животных, да ракушки повсюду напоминают о бывшем море. На нашем веку и на наших глазах произошло событие планетарного масштаба – появление новой пустыни, площадь которой составляет уже около 38 000 квадратных километров и продолжает с каждым годом увеличиваться.

Муйнак сегодня

Хотя экологическая ситуация в этом регионе остается сложной, сегодня Муйнак постепенно возрождается и обновляется: появился новый музей Аральского моря, городской стадион, реконструирован самый северный аэропорт Узбекистана - "Муйнак", строятся новые гостиницы и кафе, облагораживаются другие объекты городской инфраструктуры, восстанавливаются дороги, местные жители развивают ковроткачество.

В последние годы в Муйнаке появилось два новых источника дохода. Несколько иностранных компаний активно ищут природный газ и нефть на бывшем дне Аральского моря и на плато Устюрт, нанимая жителей Муйнака на подсобные работы. На месторождении "Шахпахты", открытом в советское время в Кунградском районе, ведется бурение на нескольких перспективных участках.

А разведывательные станции по поиску газа и нефти разбросаны по дну Аральского моря.

Второй источник дохода - это крошечные ракообразные планктоны под названием Артемия салина - подвид Артемии, который был выведен из-за его устойчивости к чрезвычайно высокому содержанию соли в воде.

Этот рачок – последний обитатель Аральского моря, ценнейший прикорм на рыбных хозяйствах и один из основных ингредиентов косметологических кремов.

За последние два года несколько компаний начали вылов и экспорт планктона.

В этих компаниях работает несколько бригад муйнакцев, которые вахтовым методом выезжают на берег саблевидного фрагмента моря примерно в 200 км от Муйнака. Бригады расселяются в палатках и юртах на берегах Аральских заливов, куда ветер приносит особенно много планктона, и вымывают ракообразных в небольших бассейнах.

В сентябре 2019 года по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о восстановлении былого статуса Муйнака было запущено Государственное унитарное предприятие "Муйнок аква саноат".

Стоимость предприятия составила 20 млрд сумов. Он сможет перерабатывать 4 тысячи тонн рыбы в год, производить 200 тонн копченой рыбы, 780 тонн фарша, 400 тонн филе, 9 миллионов консервов. В настоящее время рыба импортируется из России. Но со следующего года у предприятия будет своя рыба в строящихся бассейнах.

Туризм в Муйнаке

Посещение Муйнака – настоящий глоток адреналина для путешественников, потому что они, помимо традиционной жизни пастухов, настоящих каньонов, дикой природы, увидят настоящую экологическую катастрофу.

Но, в основном, сегодня многочисленные туристы приезжают в Муйнак, чтобы посмотреть кладбище кораблей.

Это одна из самых популярных достопримечательностей Муйнака – кладбище кораблей за маяком. Многие лодки, которые когда-то были пришвартованы в доке, сейчас тонут в песках опустошенного морского дна, их ржавые корпуса заросли пустынными растениями, а ветер и песок разъели их.

Вы можете проехать по тропе Великого Шелкового пути и дойти до озера Судочье, где когда-то процветало поселение Урга (тюремное поселение, здесь в 1930-1954 годах жили немецкие, польские и русские заключенные), специализировавшееся на рыболовстве.

Здесь находится маяк XVII века и самое отдаленное село Узбекистана – "село Кибла Устюрт", где проживают настоящие кочевые пастухи Узбекистана, попробовать верблюжье молоко (шабат), посетить кладбища кочевых племен XIII века с различными геометрическими фигурами на надгробиях.

По этой дороге вы дойдете, в конце концов, до берега сокращающегося Аральского моря, чтобы искупаться в его соленой воде и получить невероятное удовольствие, остановившись на ночлег в комфортабельной юрте и ​​отведав блюда, приготовленные в пустыне на дровах из саксаула – пустынного кустарника.

У высшей точки Муйнака когда-то был установлен памятный обелиск, посвященный жертвам Второй Мировой войны, который располагался на высоком берегу у самой кромки воды. Сегодня он символически посвящен Аралу, и именно здесь образовалась смотровая площадка, с которой можно оценить истинные масштабы Аральской трагедии.

Моря с этой точки не видно уже больше 30 лет. Теперь отсюда открывается необъятная панорама бывшего дна с ржавеющими кораблями, наполовину засыпанными песком и поросшими пустынной растительностью.

Также туристы посещают небольшой краеведческий музей, где по фотографиям и картинам местных художников можно получить представление о прошлом Муйнака. В музее представлены также экспонаты народно-прикладного искусства, предметы традиционного быта народов Приаралья.

В целом в регионе развиваются внедорожный туризм, туризм экологической катастрофы, этнографический, орнитологический, общинный туризм и аналогичные виды туризма.

Сувениры в Муйнаке можно найти в основном в центре города. По большей части это произведения швейного искусства такие как тюбитейки, кошельки, сумки и платки с национальными узорами. Сейчас ведется масштабная подготовка для запуска сувенирного производства с морской тематикой.

Экономика Муйнака пытается подстроиться под новые условия существования, несмотря на то, что надежда, что море еще вернется, гаснет, Но, как знать, быть может, когда-нибудь город снова будет процветать, как это было лет сорок назад.

Источник - Азия-Плюс
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