Муйнак - город-порт у Аральского моря, ставший "Кладбищем кораблей"

01:23 30.10.2023

Это самый отдаленный город Узбекистана.



Многие современные города выросли из поселений, находящихся на пересечении торговых путей, у берегов рек или промышленных объектов. Но что происходит с ними, когда торговые пути перемещаются, заводы закрываются, а реки высыхают? Чтобы хотя бы отчасти получить ответ на этот вопрос, посетите город Муйнак – живое свидетельство аральской трагедии.



Муйнак ("Мойнак" - в переводе "мелководье") – небольшой поселок на северо- западе Узбекистана, расположенный в 220 км от столицы Каракалпакстана – Нукуса.



