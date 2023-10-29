Массовые анти-израильские беспорядки в Дагестане. Аэропорт Махачкалы захвачен протестующими

03:24 30.10.2023

В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, сообщил Минздрав Дагестана.



Пострадавшим оказывается медицинская помощь.



Ранее сообщалось, что два сотрудники полиции получили травмы в аэропорту.



В махачкалинском аэропорту вечером 29 декабря начали задерживать людей, прорвавшихся на его территорию. Часть участников антиизраильской акции оказывает сопротивление. Силовики произвели предупредительные выстрелы. Аэропорт закрыт. У здания остается толпа людей.



Местные паблики передают, что колона военной техники по трассе Хасавюрт - Махачкала направляется в сторону Махачкалы.



Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков в аэропорту.



видео тут - https://www.zakon.kz/mir/6412048-v-makhachkale-tolpa-vzyala-shturmom-aeroport-v-poiskakh-passazhirov-iz-telaviva.html