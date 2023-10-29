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|Массовые анти-израильские беспорядки в Дагестане. Аэропорт Махачкалы захвачен протестующими
03:24 30.10.2023
В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, сообщил Минздрав Дагестана.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что два сотрудники полиции получили травмы в аэропорту.
В махачкалинском аэропорту вечером 29 декабря начали задерживать людей, прорвавшихся на его территорию. Часть участников антиизраильской акции оказывает сопротивление. Силовики произвели предупредительные выстрелы. Аэропорт закрыт. У здания остается толпа людей.
Местные паблики передают, что колона военной техники по трассе Хасавюрт - Махачкала направляется в сторону Махачкалы.
Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков в аэропорту.
видео тут - https://www.zakon.kz/mir/6412048-v-makhachkale-tolpa-vzyala-shturmom-aeroport-v-poiskakh-passazhirov-iz-telaviva.html