Израиль начал наземную операцию против Газы

03:52 30.10.2023

Первые попытки армии Израиля захода в Газу произошли в районе Бейт-Хануна на севере Газы и Бурейджа в центре сектора. Об этом сообщает "Турецкий клуб".



По мнению аналитиков, такой подход позволяет предположить, что Израиль может попытаться постепенно окружить город Газа, в котором, как утверждают израильские власти, находится большая часть военной инфраструктуры ХАМАС.



Амос Харель, военный корреспондент и автор книги об израильско-палестинском конфликте, сообщил, что израильские войска продвинулись на 3−4 километра вглубь Газы, но пока не ведут городских боев.