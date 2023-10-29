Американцы тоже воюют в Газе? - СП

08:27 30.10.2023

Американцы воюют в Газе - насколько такое реально

В Иране утверждают, что солдаты из США уже замечены на палестинской территории

Дмитрий Родионов

Американцы воюют в Газе - насколько такое реально



Материал комментируют:

Владимир Можегов Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков



Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции, начатой Израилем в пятницу против сектора Газа, сообщает иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на информацию, полученную от спецслужб ИРИ.



"В информации, полученной от источников в службах безопасности Ирана журналистами агентства Tasnim, указывается на то, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу", - утверждает агентство.



Также отмечается, что операция израильской армии против Газы была осуществлена с участием трех дивизий и нескольких бригад американской армии.



Насколько это может быть правдой? Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявлял о гибели в Газе американского спецназа. При этом многие эксперты выражают в этом сомнения. Неужели американцы действительно участвуют?



- Ну, пока американцы этого не признали, то это лишь гипотеза, которая только на мусульманский мир может иметь воздействие, - считает политолог Владимир Можегов.



-Тут должны быть доказательства, т.е. кто-то из американцев должен быть взят в плен или убит.



Причем понятно, что американский инструктора там действует, но нужно доказать, что реальные американских формирование там участвуют, а это, я думаю, будет не так просто.



"СП": Какие это все риски несет для США?



- Для американцев это огромный риск, если они вступят в конфликт, и если это подтвердится, можно будет забыть о Глобальном Юге и мусульманском мире вообще, это будет прямая конфронтация.



И это будут большие проблемы для Байдена, потому что есть консенсус по поводу участия Америки в помощи Израилю, но все-таки не до степени гибели американцев. Для них это в целом вопрос очень чувствительный, тем более, что имеет большое влияние левое крыло в демократической партии, которая вообще выступает против войны. Ну, и естественно, мнение простых американцев, которые всегда очень чувствительны к потерям своих, тем более военных.



- То, что в наземной операции Израиля могли участвовать американцы, вполне возможно, - считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.



- Однако, скорее всего, в качестве инструкторов и идеологов. Наземная операция имеет как минимум рычаги управления в Вашингтоне, регулирующем по факту этот процесс. С позицией Вашингтона и была связана отсрочка наземной операции, впрочем, с довольно спорным эффектом. В то же время нельзя исключать и задействование американских наемников в Израиле, подобный недавний опыт был продемонстрирован на Украине.



Реклама

Выступать же в конфликт открыто Вашингтону и не нужно - американские власти на данный момент свою позицию четко обозначили и ей следуют. Но масла в огонь США подлить могут. Так, широко обсуждается тема возможного включения в военные действия Ирана. США предостерегают Иран от этого шага, но, как заявил президент Ирана Раиси, Тегеран этим предостережениям следовать не намерен. В случае развития событий по такому сценарию США просто вынуждены будут выйти из тени.



Что же касается рисков для Вашингтона, то репутация США в мире и так сильно подмочена, а вот во внутриполитической и особенно предвыборной борьбе подобные факты могут использованы, причем очень эффективно. В случае подтверждения участия, а тем более гибели американцев, в руках республиканцев окажется козырь, который может перекрыть все имеющиеся карты соперников. То, что борьба на предстоящих в США через год выборах будет ожесточенной, очевидно давно, и с течением времени она все будет становиться более жесткой, с учетом сочетания серьезных внутренних и внешних проблем. Шансы Байдена на победу уменьшаются с каждым днем, и уже давно.



- Ирану и правда выгодно поддерживать такие слухи. Ведь действия наземных сил Израиля пока не привели к принципиальным изменениям, а представители ХАМАС заявляют о больших потерях со стороны ЦАХАЛ, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- То есть, слухи об участии американских военных в этой операции будут подпитывать представления о слабости (или, по крайней мере, переоцененных возможностях) не только израильских силовиков, но и армии США.



В целом же, у Вашингтона сейчас нет явной необходимости направлять своих военных для участия в операции в Газе. Ко всему прочему, для Израиля сейчас не стоит вопрос о сохранении суверенитета. То есть, явных мотивов, чтобы напрямую втягиваться в эскалацию вокруг Газы, у США сейчас нет.



"СП": Ранее Макгрегор говорил о гибели американского спецназа в Газе. Нет дыма без огня? Мы знаем, что где-то рядом американские морпехи. Не просто так их пригнали же…



- Сама по себе переброска американских военных на Ближний Восток еще не означает их участия в боевых действиях вокруг Газы. В версии, что подразделения спецназа США могли заходить в этот сектор, чтобы подготовиться к операции по освобождению американских заложников, определенная логика есть. Но риски гибели самих заложников в случае проведения такой операции слишком велики. Пока более вероятно, что США будут добиваться освобождения своих граждан путем закулисных переговоров.



"СП": Нужны ли там американцы? И что могут сделать эти условные пять тысяч человек?



- Действительно, американский контингент подобного размера (даже если бы он принимал участие в боевых действиях) вряд ли принципиально изменил бы ход боевых действий, учитывая, что численность израильских войск после мобилизации резервистов и так составляет более 500 тысяч человек. Кроме того, из политических соображений США выгоднее держать определенную дистанцию по отношению к военной операции Израиля, например, чтобы не ассоциироваться со случаями гибели гражданского населения Газы.



"СП": Если реально американцы там погибнут, пусть даже и несколько - можно ли ставить крест на избирательной кампании Байдена?



- Если бы слухи о гибели американских военнослужащих подтвердились, вряд ли это само по себе стало бы кардинальным ударом по позициям Джозефа Байдена. Как свидетельствует ряд проведенных в США соцопросов, в целом, большинство респондентов в этой стране высказывалось за поддержку Израиля.



Но даже в исследованиях, проходивших вскоре после начала новой эскалации вокруг Газы, среди сторонников республиканцев поддержка такой линии была ожидаемо выше, чем в лагере демократов. Например, по данным опроса NPR/PBS NewsHour/Marist от 11 октября 2023 года, за поддержку Израиля высказалось 77% опрошенных республиканцев, 69% демократов и 54% независимых. Тот же "водораздел" наблюдается и в отношении электоральной базы обеих американских партий. Скажем, среди опрошенных представителей небелого населения, в целом, обычно больше тяготеющего к поддержке демократов, доля сторонников поддержки Израиля была еще ниже - 51%.



То есть вкладывая больше ресурсов в поддержку Израиля, представляющий Демпартию Джозеф Байден может осложнить свою работу с базовым электоратом, но получить теоретические возможности для привлечения республиканского. Кстати, ведь и президентскую кампанию-2020 действующий хозяин Белого дома выиграл в том числе благодаря голосам части сторонников республиканцев, при этом выступавших против Трампа.



В целом же, пока более вероятно, что исход президентской кампании-2024 в США решит обсуждение внутренних проблем в этой стране.